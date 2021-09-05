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Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен

В субботу вечером, 4 сентября, в Одесской области произошел конфликт на месте ДТП, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение в живот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Думская".

По данным издания в Великомихайловском районе Одесской области столкнулись Nissan Primera и BMW X5. В результате удара машины получили незначительные повреждения.

После аварии между участниками возник конфликт, который перерос в стрельбу. Водитель BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил во владельца Nissan. В результате мужчина получил ранение в живот. Его доставили в больницу.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, водитель BMW пошел на обгон с превышением скорости столкнулся с Nissan.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба на кладбище в Одесской области: подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан
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Топ комментарии
+14
вот сколько раз говорю на бмвэ катают в основном одни ************. В чем дело не понятно, почему так. Но возможно из-за того, что эти тачки наваливают сразу как пидаль газа только коснешься и это идиотом срывает голову. Бмэвэ и шкоды через одно просто покера, не в обиду нормальным водителям.
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05.09.2021 18:37
+11
та хто его этих припадошных знает )))
нормальные и за пневмат бы не схватились...
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05.09.2021 19:33
+11
Характер та звички водія впливають на вибір авто.
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05.09.2021 20:13
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теперь следите, чтобы проблемы не уладились коррупционным путём Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен - Цензор.НЕТ 3147
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05.09.2021 18:35 Ответить
вот сколько раз говорю на бмвэ катают в основном одни ************. В чем дело не понятно, почему так. Но возможно из-за того, что эти тачки наваливают сразу как пидаль газа только коснешься и это идиотом срывает голову. Бмэвэ и шкоды через одно просто покера, не в обиду нормальным водителям.
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05.09.2021 18:37 Ответить
Висновок ідіота.
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05.09.2021 19:15 Ответить
Власник бехи?
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05.09.2021 19:23 Ответить
Справа не у тому чого я власник. Справа у тому що тільки дурні вважають що марка авто впливає на поведінку водія на дорозі.
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05.09.2021 19:56 Ответить
Характер та звички водія впливають на вибір авто.
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05.09.2021 20:13 Ответить
у меня кореш прошел от Иловайска и до Дебальцево потом комисовали по ранению. На БМВ Х5 ездит. Ты что-то про его характер можешь сказать?
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05.09.2021 20:24 Ответить
Денег ему хватает на содержание Х5? Или, это уже полный китайский вариант?
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05.09.2021 20:27 Ответить
если руки не из ж то можно содержать бмв или мерс без больших вливаний. Если ты автонуб который по любой мелочи едет в автосервис то ко6нечно не стоит, берешь рено логан и не мычишь
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05.09.2021 20:29 Ответить
Конечно, не из жопы. Движок тоже не из жопы капиталишь с заменой почти всего навесного? Или, коробку передач от Славуты впихиваешь в Х5 даже в своем гараже? Не пори чепухи про автосервис, ты прекрасно понимаешь что имеется в виду - ВМW - это пылесос для твоего кошелька.
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05.09.2021 22:10 Ответить
я то понимаю но ты я вижу нифига не понимаешь. К чему твой вопрос про полный китайский вариант? Такой вопрос показывает что ты скорее всего автонуб на логане. Не нужна тебе такая машина остапка
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05.09.2021 22:49 Ответить
Він не розуміє що на BMW капіталку двигуна не треба робити ніколи (як що їздити адекватно) теж саме з коробкою. Він думає що BMW як сраний ваз - 150, 200к й капіталка.
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06.09.2021 13:07 Ответить
Любить адреналін.
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05.09.2021 20:29 Ответить
Дико вибачаюся ! А Ваш кореш також у авто без зброї не сідає ?
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06.09.2021 13:14 Ответить
Порохобандерівець
Повна маєчня. На впливає характер аж ніяк. Звідки Ви такої дурні понабиралися?
Я знаю людей котрі з Опеля пересіли на BMW й навпаки, у мене був VW, Volvo була потім, зараз Ауді та BMW , я міняю авто кожні 5-8 років, то по вашому звички й характер теж змінюється..... МАЄЧНЯ.
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06.09.2021 13:04 Ответить
Добрий день ! А Ви при заміні авто пістолет чи револьвер у авто також міняєте чи залишаєте старого ?
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06.09.2021 13:17 Ответить
А це до чого?
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06.09.2021 16:36 Ответить
P.S. Проблема полягає у тому що ми знаємо людей , а на шляху чомусь трапляються ідіоти
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06.09.2021 13:21 Ответить
а еще самые тупые и неадэкватные водители ездят на ВОЛЬВО !!! просто проверено, посмотрите за ними на дороге ))
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05.09.2021 19:50 Ответить
...а ещё посмотрите на ланосы и парашкинские ржаводырявые тазы , которые аж усераются, обгоняя эти Х5 на дороге...
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05.09.2021 21:02 Ответить
а я заметил что владельцы таврий и копеечек типа тебя в основном и пишут такие комментарии. Что это обида или обычная завесть?
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05.09.2021 20:21 Ответить
не , это у них "гордость" за свои ржавые тазы .. Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 8042
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05.09.2021 21:05 Ответить
походу нужно пистолет вводить в обязаловку,как ремень.
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05.09.2021 18:45 Ответить
KelTec SUB2000 кал.9x21 мм в машину каждому адекватному водителю - отстреливаться от пи***сов с травматами.
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05.09.2021 18:50 Ответить
вот жалко что у них не было огнестрельного (с разрешениями, конечно)... да?
тогда бы было бы интереснее читать эту новость...но только читать! а не проходить мимо ))))
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05.09.2021 18:51 Ответить
90% что огнестрел бы не применили - сидел бы в машине и ждал ментов, чтобы не сидеть потом в тюрьме.
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05.09.2021 19:10 Ответить
та хто его этих припадошных знает )))
нормальные и за пневмат бы не схватились...
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05.09.2021 19:33 Ответить
Счаз тролли от оружейной мафии начнут стонать-"а вот если бы у Ниссана был пистоль..." А и вправду, Шариковым,голосовавшим по телевизору за персонажа комедий, токо огнестрельные револьверты раздать осталось. Вот тогда и наступит полный ажур.
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05.09.2021 18:52 Ответить
Что такое "оружейная мафия"?
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05.09.2021 19:04 Ответить
УАВЗ.
Тут цікаво що сім'я голови УАВЗ Учайкіна мешкає в небезпечній Англії, де повністю заборонена зброя, а не в безпечному Сомалі.
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05.09.2021 19:25 Ответить
а что вы можете сказать про Молдову, там все ОК с короткостволом, хотя там свои шариковы, голосовавшие за Додона
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05.09.2021 20:52 Ответить
Открою правду. Если бы эти два чувака были вооружены револьвертами, было бы просто два трупа. Делов то.
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05.09.2021 21:12 Ответить
это уже дело дисциплины и умения владеть оружием, дикие обезьяны быстро закончатся и начнутся цивилизованные люди
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05.09.2021 21:17 Ответить
Вообще-то травматы в Украине нужно запретить - провоцируют вседозволенность. Нажать на курок боевого пистолета у большей части кишка тонка. Ну или безбашенный уже пойдет по статье как минимум "Покушение на убийство" и штрафом с судейским ай-я-яй уже будет сверхтрудно отделаться.
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05.09.2021 19:08 Ответить
что такое курок?
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05.09.2021 19:11 Ответить
крючок
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06.09.2021 01:36 Ответить
Ок. Крючок. А курок тогда что? И как можно на него нажать?
Нажать то можно. Там где он открытый. В револьвере, например, или в ружье-курковке.
А смысл на него нажимать?
Не ну, блин, детский сад. Честно ))
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06.09.2021 08:00 Ответить
Тьфу ты.... Может окурок? Или "спустил кручок"...
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06.09.2021 18:05 Ответить
Так они в Украине и запрещены, как и всё остальное, народ на рабском положении не имеет права на самозащиту, убивай сколько хочешь без всякого сопротивления если тебе эти законы до лампочки, а крутые пацаны разрешений ни у кого не спрашивают, но большинство этого не понимает, думает мол ну раз я спрашиваю разрешения на самозащиту, то и крутые пацаны станут в очередь за разрешениями, наивные люди.
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05.09.2021 19:42 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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05.09.2021 19:44 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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05.09.2021 19:45 Ответить
ваащето запретить надо навороченные тачки...а то у владельцев от каждой царапины крышу сносит Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 8961
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05.09.2021 19:47 Ответить
Подобное предложение звучит как запретить преступность и всё станет чинно и благородно, но те же крутые пацаны просто хохочут с подобного.
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05.09.2021 19:50 Ответить
Травматы запрещенны вообще то. Их могут носить либо менты и их родственники, либо военные, либо журналисты.
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05.09.2021 20:24 Ответить
Дикі люди.
Порушив- зіткнулися- оформляй спокійно й отримай компенсацію по страховці.
Усі ж б#ядь "кріті перці" .... а на справді тупе бидло.
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05.09.2021 19:17 Ответить
*"круті перці".
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05.09.2021 19:18 Ответить
Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 6772
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05.09.2021 19:29 Ответить
тю...а ты у женщин спрашивал?шо робыть чоловиком Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 1749
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05.09.2021 19:48 Ответить
Если спрашивать у женщин, то и трусы им стирать придётся.
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05.09.2021 19:55 Ответить
Сарказм.
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05.09.2021 20:13 Ответить
Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 4647
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05.09.2021 20:14 Ответить
Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 4108

Пылится дома. На удачу!
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05.09.2021 19:32 Ответить
Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 5037
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05.09.2021 19:33 Ответить
Наш ответ травмату?
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06.09.2021 02:35 Ответить
пусть быстрее разрешат всем огнестрельные короткостволы. ведь значительная часть украинцев с поддерживает принятие такого закона. вільніж люди Дорожній конфлікт в Одеській області закінчився стріляниною - одна людина зазнала поранення - Цензор.НЕТ 9809
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05.09.2021 20:08 Ответить
стрелок- или журналист или козак
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05.09.2021 20:31 Ответить
может хватит нарушать конституцию?
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05.09.2021 20:32 Ответить
Ну шо дебіли вибрали клоуна? Тепер до наступних виборів кожен за себе.. і хто доживе.. зелені ********.
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05.09.2021 21:44 Ответить
Бог создал людей,полковник Кольт сделал их равными.
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05.09.2021 21:49 Ответить
доброе слово вкупе с 45-м кал. вдвойне добрее)))
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06.09.2021 01:39 Ответить
Не,нормальных водителей на дорогах больше,Просто идиоты более активны.
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06.09.2021 02:30 Ответить
И почему меня не удивляет, что водитель BMW X5 ездит с травматом...?
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06.09.2021 09:39 Ответить
Если его машину кто-то захочет отжать, то отожмут с травматом в виде бонуса...
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06.09.2021 18:11 Ответить
 
 