Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен
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В субботу вечером, 4 сентября, в Одесской области произошел конфликт на месте ДТП, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение в живот.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Думская".
По данным издания в Великомихайловском районе Одесской области столкнулись Nissan Primera и BMW X5. В результате удара машины получили незначительные повреждения.
После аварии между участниками возник конфликт, который перерос в стрельбу. Водитель BMW достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил во владельца Nissan. В результате мужчина получил ранение в живот. Его доставили в больницу.
Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, водитель BMW пошел на обгон с превышением скорости столкнулся с Nissan.
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Повна маєчня. На впливає характер аж ніяк. Звідки Ви такої дурні понабиралися?
Я знаю людей котрі з Опеля пересіли на BMW й навпаки, у мене був VW, Volvo була потім, зараз Ауді та BMW , я міняю авто кожні 5-8 років, то по вашому звички й характер теж змінюється..... МАЄЧНЯ.
тогда бы было бы интереснее читать эту новость...но только читать! а не проходить мимо ))))
нормальные и за пневмат бы не схватились...
Тут цікаво що сім'я голови УАВЗ Учайкіна мешкає в небезпечній Англії, де повністю заборонена зброя, а не в безпечному Сомалі.
Нажать то можно. Там где он открытый. В револьвере, например, или в ружье-курковке.
А смысл на него нажимать?
Не ну, блин, детский сад. Честно ))
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Порушив- зіткнулися- оформляй спокійно й отримай компенсацію по страховці.
Усі ж б#ядь "кріті перці" .... а на справді тупе бидло.
Пылится дома. На удачу!