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Новости Политика Украины
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Государственные школы не могут отдавать предпочтение любой религии: это противозаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственные школы не могут отдавать предпочтение любой религии: это противозаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев

Если в школе ввели предмет на религиозную тематику, то это должно быть исключительно по согласию родителей. Более того, если этот урок есть в расписании, то школа должна обеспечить для детей, которые не будут его слушать, сопровождение.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Очень чувствую (клерикальное наступление на учебные заведения. - Ред.). Здесь надо довольно четко расставлять акценты. Во-первых, как любой гражданин я с уважением отношусь к религиозным убеждениям других людей. Ведь это ваше, гарантированное Конституцией, право - верить ли не верить. С другой стороны, я понимаю, что верования есть самые разнообразные. И статья 35 Конституции Украины определяет, что государство отделено от церкви, образование отделено от церкви. Статья 6, статья 31 "Закона об образовании" четко определяют, что образование в государственных и коммунальных учебных заведениях имеет светский характер", - рассказал он.

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"А дальше давайте так: должны ли дети знать о религии? Должны. Должны ли они знать практические основы религиозных верований? Должны знать, несомненно - и религиозная этика является разнообразной. Она может быть христианской, мусульманской, иудейской. Может быть агностической, просто общеэтической. Но когда навязывают только одну - это уже грубое нарушение Конституции. И еще для меня очень большое значение имеет способ представления этой информации. Я об этом говорил неоднократно. Но церковники это не воспринимают. Я обеими руками "за", если учитель общественной дисциплины, истории, гражданского образования будет говорить примерно так: много религий определяют этические правила поведения человека. Ислам говорит такое, христианство - такое, иудаизм - такое. И так далее… Показать, какие есть возможные варианты. И в контексте государственной или коммунальной школы очень важно, чтобы это был не священник, а профессиональный преподаватель. Другое дело - если школа основана религиозной организацией; они там могут пропагандировать именно идеалы той конфессии, которая ее создала. Это их право, гарантированное законом", - пояснил Горбачев.

"Но мы говорим о государственных и коммунальных учреждениях. Они не могут отдавать предпочтение любой религии. Просто не имеют права. А сколько у нас религий и конфессий? Огромное количество, десятки, если не сотни. То выбирать какую-то одну и предоставлять ей преимущество - это противоречит принципам Конституции. Лично я - за то, чтобы дети знали основы религиозной мысли - но чтобы это было объемно, и чтобы были представлены различные направления этой мысли", - акцентировал он.

"Если такое ввели, это должно быть исключительно по согласию родителей. Более того, если этот урок, например, есть в расписании, а ребенок или имеет другую конфессию, или вообще не хочет слушать церковника - тогда школа должна обеспечить для этого ребенка сопровождение. Этот ребенок должен быть под наблюдением. Потому что если идет урок, а ребенок ходит неизвестно где, кто за это отвечает? Школа. Поэтому школа должна заложить в бюджет двойную ставку для таких "религиозных" уроков", - добавил образовательный омбудсмен.

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"И еще один нюанс. Школа является коммунальным учреждением, которое существует на наши налоги. Я как человек, который имеет определенные принципы, не хочу, чтобы за мои налоги детям вкладывали в голову любую религию. Потому что это противозаконно", - резюмировал он.

С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.
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Топ комментарии
+11
В школе религия вообще не должна иметь место. Если родители посчитают нужным приобщить своего ребенка к каким либо религиозным знаниям, то пускай отдают их в соответствующие воскресные школы.
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07.09.2021 14:11
+7
ага...надо же с детства мозги засрать хренью церковной...
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07.09.2021 14:14
+7
не надо религию в школу. воровать/убивать/трахать гусей нельзя не потому, что бохнакажит, а потому, что это аморально и противозаконно, и родители должны это в семье детям вдолбить накрепко, а не надеяться на школу или церковь.
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07.09.2021 14:29
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Государственные школы не могут отдавать предпочтение любой религии: это противозаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 5296
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07.09.2021 14:03 Ответить
Государственные школы не могут отдавать предпочтение любой религии: это противозаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8051
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07.09.2021 14:04 Ответить
еще в школы средневековье занесите
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07.09.2021 14:04 Ответить
вже несуть. вже договір з попами мон підписав. почитай статтю.
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07.09.2021 14:11 Ответить
Пусть лучше в Бога верят, чем в моргенчлена и свиноматку Государственные школы не могут отдавать предпочтение любой религии: это противозаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 2190
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07.09.2021 14:07 Ответить
не вийде. буде шось одне.
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07.09.2021 14:12 Ответить
В школе религия вообще не должна иметь место. Если родители посчитают нужным приобщить своего ребенка к каким либо религиозным знаниям, то пускай отдают их в соответствующие воскресные школы.
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07.09.2021 14:11 Ответить
у Горбачова мова не йде за релігію, а знання про неї, про знання основ різних релігій, а не вивчення отче наш. а попи і мон бачать лише вивчення отче наш.
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07.09.2021 14:13 Ответить
Ну, релігієзнавство, на мій погляд дуже цікавий предмет, який у ВИШах викладають, але чи варто при такому навантаженні дітей вводити ще й його включати до шкільної програми? Крім того, опосередковано на уроках історії можливо такі знання почерпнути.
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07.09.2021 14:25 Ответить
цікавий, але у головах попів він має інше наповнення. а у далекого від теми МОН ситуація ще гірша, цим баранам попи можуть навішати на вуха шо хоч. окрім того народ сам бігає з іконками на торпедах, крестяться, коли мимо церкви маршрутка їде, дивляться попівський ютуб в захльоб. оце піп знає, це йому підходить, знач бабло у пожертвах буде. а іешого люди не знають. іншого можуть і не захотіти.
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07.09.2021 14:31 Ответить
За попів і мови немае - їх на кілометр не можна до шкіл та шкільної просвіти допускати.
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07.09.2021 14:42 Ответить
а мене приклад не тільки попів у коменті. а простої біомаси, яка буде вапєть, як вопєла при "змішуванні " уроків - коли разом викладаються у початковій школі різні предмети - біологія, фізика, хімія як природознавство.
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07.09.2021 14:51 Ответить
А чим були невдоволені, коли уроки "змішувались"? Я не в темі, але мені цікаво чим погано було разом викладати такі предмети на думку невдоволених?
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07.09.2021 15:02 Ответить
бо дико, вони не могли то собі у голові скласти як то є. тому були проти. а сам мон носився із цією темою і жодного приклада не родив.
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07.09.2021 15:11 Ответить
і були невдоволені саме батьки середньої школи. але там ніхто і не збирався змішувати предмети, першим етапом йшла початкова школа. але людям того не розказали. тому возмущалися усі.
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07.09.2021 15:14 Ответить
ясно.
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07.09.2021 15:20 Ответить
новий підхід, де немає биття лоба під отче наш об підлогу, вони не окучать!
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07.09.2021 14:52 Ответить
до 18 пропаганда религии должна быть запрещена. церковь ничем не лучше казино или бара
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07.09.2021 14:32 Ответить
Вопрос не о религии: вопрос о свободе совести и Правах человека
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07.09.2021 14:11 Ответить
мова про порівняльні знання. ось тобі приклад: прийшов араб до європейської вчительки на батьківський виклик, вона йому подає руку вітатися, він не подає руку. він вітається словесно. вчилка думає "який невихований придурок", а араб думає "яка не вихована вчилка!"
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07.09.2021 14:16 Ответить
...именно так и должно быть, но...преподавать его должны учителя-общественники , что и озвучивает пан Горбачев...а никак не священники, кои рвутся в школы на любых условиях - и этого ни в коем случае нельзя им позволять.
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07.09.2021 14:37 Ответить
Все исчерпывающе отражено во Всеобщей декларации прав человека (в основном статьи с 1-й по 19-ю). Не думаю, что вы сможе те что-то добавить.
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07.09.2021 18:28 Ответить
ага...надо же с детства мозги засрать хренью церковной...
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07.09.2021 14:14 Ответить
це як раз пропонує мон із попами. не омбудсмен.
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07.09.2021 14:17 Ответить
а что,между ними есть разница?
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07.09.2021 14:31 Ответить
ось бачиш, ти вже лох для мене, бо ти не знаєш різниці. і твої подальше бачення теми може залежати від того, що я тобі насру у голову ))))) а різниця є, і в тексті статті вона показана. ти не читав статтю чи не можеш виділити різниці?
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07.09.2021 14:33 Ответить
ні дурню,то ти вважаєшь що є різниця,а насправді її як не було,так і немає.
але це розуміють умні люди,і до тебе це не відносится. бий лобом поклони й надолі!
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07.09.2021 14:37 Ответить
пеочитай нижче і ти точно будеш дурнем.
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07.09.2021 14:42 Ответить
так що ти обираєш сам: бити лоба під отче наш, чи знання про релігії, які тобі ************ у житті, щоб не бути як недоклепана вчилка? світ стає дедалі мультізмішаним, різні релігії живуть бік о бік.
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07.09.2021 14:48 Ответить
Це курс, який правильно було б називати не "Основами сім'ї", а "Основами християнської сім'ї". Це позиція лише з точки зору однієї релігії, а в Україні є мусульмани, є юдеї, є, власне кажучи, взагалі атеїсти", - розповів батько двох дітей Микола Ябченко.
https://education.24tv.ua/skandal_navkolo_shkilnogo_kursu_osnovi_simyi_chomu_zbuntuvalisya_batki_n1247225
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07.09.2021 14:46 Ответить
Мон з попами обирають українську основн урелігію і попи бачать це як вивчення отче наш, притримання свят, свічки, просквирки, коротка юбка гріх, вдарили одну щоку, підстав іншу ... Горбачов пропонує наступне, але я візьму свій власний приклад: прийшов араб до європейської вчительки (української) на батьківський виклик, вона йому подає руку вітатися, він не подає руку. він вітається словесно. вчилка думає "який невихований придурок", а араб думає "яка не вихована вчилка!". Хто правий? вчитель чи араб? Араб правий, а вчитель дурна. Вчитель не знає культурні норми араба - вони не здоровкають із жінками руками, їм взагалі заборонено торкатися чужої жінки! Тому ми маємо Лєнку у шльопках чи хто там із них був у шльопках, задрані нога на ногу при арабах.
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07.09.2021 14:41 Ответить
хочеш такий урок для своїх дітей?
У Львові на уроках християнської етики вчителька розповідає дітям, що потрібно запросити бога до класу, та перетворює навчальний процес на проповідь та богослужіння.

https://lviv.znaj.ua/372581-lvivska-vchitelka-zaproshuye-boga-na-uroki-batki-v-auti-shche-y-svichku-postavili
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07.09.2021 15:23 Ответить
Советским людям как раз со школы мозги атеизмом загрузили,до сих пор разгребаемся: все соцстраны отстали надолго
А сейчас там правами человека грузят: выбирает пол ребенок и т.п.
Сатанизм в овечьей шкурке
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07.09.2021 20:44 Ответить
то ты не в курсе сколько ********** среди деятелей церкви...а уж педофилов и того больше.
так что я бы на твоём месте заткнулся бы,и не вякал о боге и прочей ахинее,оттуда ещё никто весточки не получал.
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07.09.2021 20:52 Ответить
Значит ********* и лесбиянок пропагандировать - єто норма, навязівать на кажом углу дохлое пиво Белое бухое - єто норма. шоу марув и прочих ****** и мохнатиков - тоже норма. тикток - тоже норма Они не вредят детской психике А христианская !!!Не РПЦ !!! мораль и этика - это страшно. Не дай Бог, человек не станет зебыдлом...
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07.09.2021 14:14 Ответить
ужас, що ти висрав. тебі мораллю християнською точно мозок виїли.
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07.09.2021 14:18 Ответить
є таке пріслів'я-"Заставь дурня богу молитись,він й лоба поб'е".
так це про тебе,недоумку.
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07.09.2021 14:34 Ответить
религиозная чушь еще хуже
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07.09.2021 14:37 Ответить
я вижу, тут просто светила собрались евангельского учения. Давайте, тиктокеры мамкины, по видосику и идите спать.
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08.09.2021 20:42 Ответить
библия для слабаков
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08.09.2021 21:28 Ответить
да, и явно не для глупых и самоуверенных, вроде тебя))
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08.09.2021 21:50 Ответить
я не верю в сказки. и тебе советую
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09.09.2021 14:41 Ответить
Гибель народу без Слова Божия (с)
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07.09.2021 20:46 Ответить
Религия - Зло! Она придумана хитрыми коварными людьми чтобы управлять массами
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07.09.2021 14:19 Ответить
всё гораздо проще-Религия-это бизнес,причём не облагаемый налогами.
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07.09.2021 14:35 Ответить
Бизнес - это прилагательное. Изначально она придумана как власть
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07.09.2021 14:37 Ответить
бизнес-это суть этого явления. а бизнес такого плана и есть власть.
власть над теми,кто верит в ахинею навязанную этим бизнесом.
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07.09.2021 14:40 Ответить
Прижмёт - вспомнишь о Боге
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07.09.2021 20:47 Ответить
пані та панове.коментатори,які проти релігії у школах,одразу скажу,я за толерантність відношення до різних кофесій,подумайте ось над чим,якби дитину з малечку привчали до розуміння хоча б до десяти заповідей,між іншим, вони у тій чи іншій мірі, присутні у різних віровченнях,може б тоді,проблем з нею у побуті,особливо у тінейджерському віці,було б менше,чи вам подобається як вони поводяться з оточуючими зараз
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07.09.2021 14:29 Ответить
не надо религию в школу. воровать/убивать/трахать гусей нельзя не потому, что бохнакажит, а потому, что это аморально и противозаконно, и родители должны это в семье детям вдолбить накрепко, а не надеяться на школу или церковь.
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07.09.2021 14:29 Ответить
Чим віра у Христа відрізняється від віри у вакцину? Переважна більшість людей абсолютні нулі з обох питань. В обох випадках це не знання, а ВІРА. Навіть церковні методи однакові по залученню вірян: СТРАХ. В чому різниця?
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07.09.2021 14:35 Ответить
Религия-зло и опиум , а в нашей действительности не хилый бизнес , по этому "мессии" и лезут в школы-зомбировал адепта-получай деньки в свою кассу с крестиком или звёздочкой ! И нет этому ни какого оправдания, ********** у попов -нормальная практика.
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07.09.2021 15:07 Ответить
статья 35 Конституции Украины определяет, что государство отделено от церкви. И ТОЧКА
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07.09.2021 19:58 Ответить
Детям интересно знать, откуда всё и почему надо учиться и слушаться
Если Бога нет, зачем жить и напрягаться, проще уйти в никуда
Уколоться и на дно колодца
Гнилое бытие без Бога
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07.09.2021 20:53 Ответить
а его детям не надо это знать. Его дети будут пивными алкоголиками, дегенератами, необремененными умом и совестью
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08.09.2021 20:43 Ответить
Если бога нет то как раз надо самому быть богом...а значит учитсься всю жизнь, совершенствоваться, а для этого надо напрягаться...
а если бог есть то его кукловоды все решат за тебя и скажут что тебе делать, как срать и как есть
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08.09.2021 21:34 Ответить
 
 