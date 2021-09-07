Государственные школы не могут отдавать предпочтение любой религии: это противозаконно, - образовательный омбудсмен Горбачев

Если в школе ввели предмет на религиозную тематику, то это должно быть исключительно по согласию родителей. Более того, если этот урок есть в расписании, то школа должна обеспечить для детей, которые не будут его слушать, сопровождение.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Очень чувствую (клерикальное наступление на учебные заведения. - Ред.). Здесь надо довольно четко расставлять акценты. Во-первых, как любой гражданин я с уважением отношусь к религиозным убеждениям других людей. Ведь это ваше, гарантированное Конституцией, право - верить ли не верить. С другой стороны, я понимаю, что верования есть самые разнообразные. И статья 35 Конституции Украины определяет, что государство отделено от церкви, образование отделено от церкви. Статья 6, статья 31 "Закона об образовании" четко определяют, что образование в государственных и коммунальных учебных заведениях имеет светский характер", - рассказал он.

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"А дальше давайте так: должны ли дети знать о религии? Должны. Должны ли они знать практические основы религиозных верований? Должны знать, несомненно - и религиозная этика является разнообразной. Она может быть христианской, мусульманской, иудейской. Может быть агностической, просто общеэтической. Но когда навязывают только одну - это уже грубое нарушение Конституции. И еще для меня очень большое значение имеет способ представления этой информации. Я об этом говорил неоднократно. Но церковники это не воспринимают. Я обеими руками "за", если учитель общественной дисциплины, истории, гражданского образования будет говорить примерно так: много религий определяют этические правила поведения человека. Ислам говорит такое, христианство - такое, иудаизм - такое. И так далее… Показать, какие есть возможные варианты. И в контексте государственной или коммунальной школы очень важно, чтобы это был не священник, а профессиональный преподаватель. Другое дело - если школа основана религиозной организацией; они там могут пропагандировать именно идеалы той конфессии, которая ее создала. Это их право, гарантированное законом", - пояснил Горбачев.

"Но мы говорим о государственных и коммунальных учреждениях. Они не могут отдавать предпочтение любой религии. Просто не имеют права. А сколько у нас религий и конфессий? Огромное количество, десятки, если не сотни. То выбирать какую-то одну и предоставлять ей преимущество - это противоречит принципам Конституции. Лично я - за то, чтобы дети знали основы религиозной мысли - но чтобы это было объемно, и чтобы были представлены различные направления этой мысли", - акцентировал он.

"Если такое ввели, это должно быть исключительно по согласию родителей. Более того, если этот урок, например, есть в расписании, а ребенок или имеет другую конфессию, или вообще не хочет слушать церковника - тогда школа должна обеспечить для этого ребенка сопровождение. Этот ребенок должен быть под наблюдением. Потому что если идет урок, а ребенок ходит неизвестно где, кто за это отвечает? Школа. Поэтому школа должна заложить в бюджет двойную ставку для таких "религиозных" уроков", - добавил образовательный омбудсмен.

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"И еще один нюанс. Школа является коммунальным учреждением, которое существует на наши налоги. Я как человек, который имеет определенные принципы, не хочу, чтобы за мои налоги детям вкладывали в голову любую религию. Потому что это противозаконно", - резюмировал он.

С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.