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Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива в январе сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.

Информация об этом содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.Info.

Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной КДКА (квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры). Учитывая, что человек с таким ФИО в Украине один, сомнений в том, что речь идет именно о народном депутате нет.

Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ 01

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Издание отмечает, что экзамен - только один из этапов. "После экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет. Лицо, которое проходит стажировку, должно выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д.) и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет Кива адвокатом. Если да - он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствии представителя Совета адвокатов", - отметила адвокат Bihus.Info Мария Музычка.

Напомним, Илья Кива неоднократно становился фигурантом расследований Bihus.Info. В частности, журналисты выяснили, что Киве смягчили ответственность в деле со взяткой за справку из психбольницы. А также, что нардеп добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которые отсутствуют в официальных сборниках.

В августе 2020 года издание сообщило, как Кива получил более миллиона гривен за сдачу в аренду жомовой ямы. Во время журналистского расследования выяснилось, что фирма, которая якобы арендовала яму, фигурирует в уголовном деле как фиктивная, а сама яма давно поросла бурьяном. Свою яму Илья Кива якобы сдавал в аренду в 2019 году. Уже в 2020 году яма исчезла из декларации нрдепа. Однако сам Кива в комментарии Bihus.Info заявил, что не продавал яму и предложил объяснение: "Может, кто рейдернул ее? В нашей стране все может быть. Ничего я не продавал", - сказал народный депутат.

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Осенью НАПК начало полную проверку декларации Кивы после обращения юристов Bihus.Info.

В январе 2021 года журналисты Bihus.Info выяснили, что фирма, которая заплатила Киве 1,2 миллиона за аренду ямы, была основана жителем ОРЛО, который симпатизирует террористам и имеет еще ряд признаков фиктивности. Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд вынес решение о конфискации "жомового миллиона" Кивы в пользу государства.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+46
От хай він тепер медведчука захищає.
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07.09.2021 16:17
+37
Нет, сначала он отсудит свою жомовую яму Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 7729
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07.09.2021 16:18
+31
Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 8856 Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 7141 Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 7141Так-то зеленский тоже юрфак закончил Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 5093
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07.09.2021 16:17
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Вітаю!!!! Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1538 Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3428 Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3428
Заздріть порхоботи! При пороху такого точно не було ! Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7435
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07.09.2021 21:00 Ответить
в следующем году он еще и нейрохирургом станет. высшей категории, с 20-ти летним опытом.
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07.09.2021 21:14 Ответить
Ну это ****.. ц какой то!! И кандидат наук, и адвокат, что это чудо еще умеет?? Я прямо смотрю и диву даюсь - "яка обдарована людина"!!! Теперь кроме КТН и любого адвоката можно ******..ть - А, это у вас Наукивиц коллега?? Жалко вас!!! Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5400
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07.09.2021 21:48 Ответить
Бажаю, щоби зажопинців, у наступних судах, захищав лише Ківа ...
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07.09.2021 22:23 Ответить
А справка из дурки не помеха ?
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07.09.2021 23:24 Ответить
Ну прямо на все руки мастер! А с виду дебил дебилом!!!
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08.09.2021 08:58 Ответить
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