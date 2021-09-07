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Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива в січні склав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Інформація про це міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

Запис у реєстрі свідчить про те, що Кива Ілля Володимирович здавав іспит у Закарпатській обласній КДКА (кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури). З огляду на те, що людина з таким ПІБ в Україні одна, сумнівів у тому, що йдеться саме про народного депутата, немає.

Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ 01

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Видання зазначає, що іспит - тільки один з етапів. "Після іспиту кандидат повинен пройти 6 місяців стажування в адвоката з досвідом не менш як 5 років. Особа, яка проходить стажування, має виконати план стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення з чинним законодавством і т.д.) і підготувати звіт. А потім повинна зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися зі звітом і затвердити його. Теоретично Рада адвокатів Закарпатської області повинна збиратися у вересні, відповідно, вже скоро стане ясно, чи стане Кива адвокатом. Якщо так - він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів", - зазначила адвокат Bihus.Info Марія Музичка.

Нагадаємо, Ілля Кива неодноразово ставав фігурантом розслідувань Bihus.Info. Зокрема, журналісти з'ясували, що Киві пом'якшили відповідальність у справі з хабарем за довідку з психлікарні. А також, що нардеп додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, які відсутні в офіційних збірниках.

У серпні 2020 року видання повідомило, як Кива отримав понад мільйон гривень за здачу в оренду жомової ями. Під час журналістського розслідування з'ясувалося, що фірма, яка нібито орендувала яму, фігурує в кримінальній справі як фіктивна, а сама яма давно поросла бур'яном. Свою яму Ілля Кива нібито здавав в оренду в 2019 році. Уже в 2020 році яма зникла з декларації нардепа. Однак сам Кива в коментарі Bihus.Info заявив, що не продавав яму і запропонував пояснення: "Може, хто рейдернув її? У нашій країні все може бути. Нічого я не продавав", - сказав народний депутат.

Також читайте: Суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн, отриманих за жомову яму

Восени НАЗК почало повну перевірку декларації Киви після звернення юристів Bihus.Info.

У січні 2021 року журналісти Bihus.Info з'ясували, що фірма, яка заплатила Киві 1,2 мільйона за оренду ями, була заснована жителем ОРЛО, який симпатизує терористам і має ще низку ознак фіктивності. Її печатка була знайдена під час спецоперації СБУ з виявлення конвертаційного центру.

Згодом Вищий антикорупційний суд виніс рішення про конфіскацію "жомового мільйона" Киви на користь держави.
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Топ коментарі
+46
От хай він тепер медведчука захищає.
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07.09.2021 16:17
+37
Нет, сначала он отсудит свою жомовую яму Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 7729
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07.09.2021 16:18
+31
Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 8856 Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 7141 Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 7141Так-то зеленский тоже юрфак закончил Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ - Цензор.НЕТ 5093
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07.09.2021 16:17
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Вітаю!!!! Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1538 Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3428 Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3428
Заздріть порхоботи! При пороху такого точно не було ! Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7435
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07.09.2021 21:00 Відповісти
в следующем году он еще и нейрохирургом станет. высшей категории, с 20-ти летним опытом.
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07.09.2021 21:14 Відповісти
Ну это ****.. ц какой то!! И кандидат наук, и адвокат, что это чудо еще умеет?? Я прямо смотрю и диву даюсь - "яка обдарована людина"!!! Теперь кроме КТН и любого адвоката можно ******..ть - А, это у вас Наукивиц коллега?? Жалко вас!!! Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5400
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07.09.2021 21:48 Відповісти
Бажаю, щоби зажопинців, у наступних судах, захищав лише Ківа ...
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07.09.2021 22:23 Відповісти
А справка из дурки не помеха ?
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07.09.2021 23:24 Відповісти
Ну прямо на все руки мастер! А с виду дебил дебилом!!!
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08.09.2021 08:58 Відповісти
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