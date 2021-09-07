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Власти Грузии простили гражданам штрафы на $25 млн за нарушение карантина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Грузии простили гражданам штрафы на $25 млн за нарушение карантина

От ответственности освободили более 245 тыс. граждан и 344 юридических лица.

Такое решение принял парламент Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок на сумму примерно в 76 миллионов лари (около 25 миллиона долларов).

С инициативой провести амнистию для ковид-нарушений выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В Грузии в период пандемии были установлены штрафы за нарушение действующий ограничений.

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В настоящее время в стране действует обязательный масочный режим. За нарушение правил ношения масок штрафуют в размере 20 лари (около 6 долларов), а за повторное появление в общественных местах без маски – на 40 лари.

В Грузии также ограничена работа объектов питания. Рестораны и кафе-бары принимают клиентов до 23 часов. В стране запрещено проведение свадеб, торжеств, поминок, фестивалей и других массовых мероприятий. Также до 13 сентября не работает общественный транспорт в пяти крупных городах страны — Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Кутаиси и Батуми.

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Автор: Ольга Лузан
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Все страны стараются помочь своим гражданам на фоне эпидемии. Кто как может. Только у нас на фоне эпидемии поднимают налоги и тарифы. Впрочим это правильно. Может так дойдет, что нужно думать при голосовании !!! Дави их Вова ! (с)
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07.09.2021 23:42 Ответить
кричит чувак, который кричит - I can not breathe! Кого ты там давить собрался, чепушило?!
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07.09.2021 23:50 Ответить
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. Кто то же должен вернуть в бюджет деньги подаренное олигархам добрыми "слугами народа" и лично Зеленским ? (с)
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07.09.2021 23:44 Ответить
Влада Грузії пробачила громадянам штрафи на $25 млн за порушення карантину - Цензор.НЕТ 8757 но не признали себя идиотами!
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07.09.2021 23:48 Ответить
Тобто пробачили те чого і не було. З пустого в порожнє.
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08.09.2021 00:01 Ответить
А чого ? Як же затята "боротьба" і "турбота" ?
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08.09.2021 00:24 Ответить
Не можна віддавати наказ якщо ви не готові за будь яку ціну домогтися його виконання. Не виконаний наказ перетворює начальника в посміховисько і обєкт для жартів та глузування. Щось в Грузії пішло не так...
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08.09.2021 01:31 Ответить
Теперь только дебил будет штрафы платить
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08.09.2021 09:35 Ответить
 
 