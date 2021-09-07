Власти Грузии простили гражданам штрафы на $25 млн за нарушение карантина

От ответственности освободили более 245 тыс. граждан и 344 юридических лица.

Такое решение принял парламент Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Грузия".

Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок на сумму примерно в 76 миллионов лари (около 25 миллиона долларов).

С инициативой провести амнистию для ковид-нарушений выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В Грузии в период пандемии были установлены штрафы за нарушение действующий ограничений.

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В настоящее время в стране действует обязательный масочный режим. За нарушение правил ношения масок штрафуют в размере 20 лари (около 6 долларов), а за повторное появление в общественных местах без маски – на 40 лари.

В Грузии также ограничена работа объектов питания. Рестораны и кафе-бары принимают клиентов до 23 часов. В стране запрещено проведение свадеб, торжеств, поминок, фестивалей и других массовых мероприятий. Также до 13 сентября не работает общественный транспорт в пяти крупных городах страны — Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Кутаиси и Батуми.

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