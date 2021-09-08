Советник главы ОП: "Средний украинец" не может показать Афганистан на карте
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Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович не может понять, почему все обиделись на его слова о том, что афганцы образованны лучше украинцев.
Пояснить, что он имел ввиду, Арестович пытался в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве своих случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца", - сказал советник главы ОП.
Арестович считает, что не сказал ничего несправедливого.
"Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованнее среднего украинца? Хотя... Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление", - добавил он.
Напомним, ранее Арестович заявил, что беженцы из Афганистана "образованны гораздо лучше, чем средний украинец". В ответ на это спикер ВР Разумков предложил ему "поехать советником чего-то в "Талибан".
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А тут целый афган.
А головне, він впевнений, що Вава з дерьмаком його ніколи не звільнять, а "мудрий" нарід, продовдить платити йому зарплату, у сотні тисяч гривень.
Я всё это пишу потому что выхожу на улицу и вижу продавщиц АТБ с 9ю кдассами и всяких интеллектуальных уньерменшей с генделя а хочу видеть образованых духовно и мозгами людей. Для этого сосущим пивас любителям футбика нужно перестать такать на беженцев а посмотреть на себя и кого за 30 дет понавыбирали.
Флешмоб: Покажи Люсі середній палець"
Ну а те, що при владі вражини- українофоби, сподіваюсь, дійшло вже й до самих упоротих
зЕ-фанів.
а не советчиков из интернета или телевизора.
Потому афганцам никто не навяжет заоблачные тарифы, и не повесит на них кредиты.
Але про середнього афганця він нічого не казав - він казав лише, що невеличка частинка афганців, що отримали гарну західну освіту, можуть бути більш осідченими, ніж середній українець - і це так.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Обосрали образование, в приоритете купи продай...и позвизлеть про свой народ средний...мда..зелупупы выьрали дерьмо..
От Арестович ідіот..так ото з пустого в прожне ..ні про що триндите
вот именно:" некоторые", то есть единицы - а сравнивает со средним украинцем, которых миллионы. то есть миллионы у нас дураков. если кто-то не знает на карте где Афганистан, зато он может специалист в другой области, или хороший строитель, экономист, инженер
и вообще это геогафия - школьный предмет, всего лишь
высокомерное чмо-неудачник
-Што ?
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Так що Люся права - зебіли: такє саме лайно, що й сама Люся.