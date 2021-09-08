РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5224 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
19 217 257
Афганистан (599) беженцы (1465) образование (2225) Арестович Алексей (327)

Советник главы ОП: "Средний украинец" не может показать Афганистан на карте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Советник главы ОП:

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович не может понять, почему все обиделись на его слова о том, что афганцы образованны лучше украинцев.

Пояснить, что он имел ввиду, Арестович пытался в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве своих случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца", - сказал советник главы ОП.

Читайте: Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП

Арестович считает, что не сказал ничего несправедливого.

"Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованнее среднего украинца? Хотя... Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление", - добавил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что беженцы из Афганистана "образованны гораздо лучше, чем средний украинец". В ответ на это спикер ВР Разумков предложил ему "поехать советником чего-то в "Талибан".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Це він про Бубочку? Советник главы ОП: "средний украинец" не может показать Афганистан на карте - Цензор.НЕТ 8817
показать весь комментарий
08.09.2021 00:22
+43
а "средний афганец" вообще видел когда либо глобус? Советник главы ОП: "средний украинец" не может показать Афганистан на карте - Цензор.НЕТ 5358
показать весь комментарий
08.09.2021 00:22
+35
А Афганец может показать Украину а ЛЮся вылизывает аналы ОП
показать весь комментарий
08.09.2021 00:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
С такими радниками как Арестович, украинцьІ скоро разучатся писать и читать. А вьІвезенньІх из Афгана афганцев пусть Арестович заберет себе домой. Могут поделиться с братьями Наемами.
показать весь комментарий
08.09.2021 09:01 Ответить
80% жителей до 25 лет не знают таблицу умножения!
А тут целый афган.
показать весь комментарий
08.09.2021 09:06 Ответить
Це він про себе ? Цей дурень не розуміє , що своїми словами він не поважає українців і зневажливо ставиться. І це радник нашого президента , що ж воно йому нарадить. А може це позиція найвеличнішого , таке ставлення до власного народу.
показать весь комментарий
08.09.2021 09:10 Ответить
Так он стебается над 73%. Да как тонко!
показать весь комментарий
08.09.2021 10:14 Ответить
Не стібеться, зневажає. Це чмо впевнене, що нарід, який, під час війни, вибрав віртуальну голоборотьку, не вартий поваги. По суті він так і каже :" ХАхлы тупее афганцев".
А головне, він впевнений, що Вава з дерьмаком його ніколи не звільнять, а "мудрий" нарід, продовдить платити йому зарплату, у сотні тисяч гривень.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:24 Ответить
Отчаяние. С такими высерами ничего хорошего нас не ждет. Бывших политиков противно было смотреть, а нынешних стыдно. Чувствую себя грязным. Мразота
показать весь комментарий
08.09.2021 09:18 Ответить
Так и средний афганец не может показать на карте Афганистан 😁😁😁
показать весь комментарий
08.09.2021 09:31 Ответить
люськин рот и не такое может исполнять...
показать весь комментарий
08.09.2021 09:31 Ответить
дебил
показать весь комментарий
08.09.2021 09:39 Ответить
а как Люся может прокомментировать способность афганских беженцев находить грибы в лесопосадках и дохнуть от их употребления ?
показать весь комментарий
08.09.2021 09:40 Ответить
Чего так не любишь украинцев, что не украинец?)))
показать весь комментарий
08.09.2021 09:41 Ответить
Не нравится этот тип, но хочешь личиться, ножужно иметь яйца принять диагноз, образование здесь дно. Не такое как в афгане, но дно. Да он фактически не прав, но очень много современных и образованых Афганцев.
Я всё это пишу потому что выхожу на улицу и вижу продавщиц АТБ с 9ю кдассами и всяких интеллектуальных уньерменшей с генделя а хочу видеть образованых духовно и мозгами людей. Для этого сосущим пивас любителям футбика нужно перестать такать на беженцев а посмотреть на себя и кого за 30 дет понавыбирали.
показать весь комментарий
08.09.2021 18:55 Ответить
Может ти и прав, но ти спроси на улице у немца или итальнца или француза а про американцев вообще молчу у них на родине где Украина и какая столица у них, тебе наши громадяни не такі тупі будуть, а болівальники футбола багато с діпломами вишів
показать весь комментарий
09.09.2021 11:05 Ответить
Понимаешь, допустим, но они могут себе это позволить и это и играть в леваков. А мы - нет. Если мы хотим построить достойную страну то нужно быть готовыми хавать болезненеую правду и расти над собой. Опять же - у меня то все хорошо, а те кто пойдет по багряному капелюху от малейшего скачка курса тут меня с какахами мешает, лишь бы не принять горькую реальность.
показать весь комментарий
10.09.2021 15:31 Ответить
Уровень образованности здесь зашкаливает, писать всякий мусор без разбора здесь умеют, но здесь как и везде по стране, сколькотв классе било хорошистов и отличников 25 проц. Так и результат голосования все просто)))
показать весь комментарий
11.09.2021 08:43 Ответить
Вопрос к Люсе: а зачем нам Афганистан вообще? Хоть на карте, хоть в новостях? Оно нам надо? Люся, верни налоги от "тупых и необразованных", которые ты прожрал и вали в талибам, будешь там контуры Афганистана обводить.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:01 Ответить
А зачем вы его выбрали?
показать весь комментарий
08.09.2021 10:15 Ответить
А кто-то выбирал Арестовича? Не знала, что его выборы проходили. А если вы про зелень, то разве все население за него голосовало? Нет. 73% из пришедших на выборы, не от всего населения.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:19 Ответить
А непришедшие на выборы мудрее 73%?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:00 Ответить
Если Вы голосовали за Зе, то, если бы были мозги, знали бы что приведет он таких люсь.
показать весь комментарий
08.09.2021 18:31 Ответить
Зато "середній українець" покаже середній палець Люсі в компанії Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 2947
Флешмоб: Покажи Люсі середній палець"
показать весь комментарий
08.09.2021 10:11 Ответить
З чого це безродний арістович набрав повний рот лайна та відхаркується? Від чого відволікає увагу? Від тих зашкварів, що вже сталися чи тих, що плануються?
Ну а те, що при владі вражини- українофоби, сподіваюсь, дійшло вже й до самих упоротих
зЕ-фанів.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:18 Ответить
нічого там не дійшло,до тих "упоротих", тому можна повірити, що серед виборців ЗЕ саме так і є як описує Арестович.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:23 Ответить
Можно подумать, что средний Арестович на карте без названий сможет показать Парагвай!
показать весь комментарий
08.09.2021 10:26 Ответить
Кто-нибудь заткнет этого афганца
показать весь комментарий
08.09.2021 10:27 Ответить
Пересичный афганец имеет в руках калаш и слушает своего духовного лидера,
а не советчиков из интернета или телевизора.
Потому афганцам никто не навяжет заоблачные тарифы, и не повесит на них кредиты.
показать весь комментарий
08.09.2021 10:41 Ответить
А середній афганець може показати Афганістан на карті? Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 7395
показать весь комментарий
08.09.2021 10:44 Ответить
Щодо середнього українця Арестович прогнав, мабуть. Бо всі ми у школі вчилися.
Але про середнього афганця він нічого не казав - він казав лише, що невеличка частинка афганців, що отримали гарну західну освіту, можуть бути більш осідченими, ніж середній українець - і це так.
показать весь комментарий
08.09.2021 11:56 Ответить
и нах.. он єто сказал Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 2067
показать весь комментарий
08.09.2021 14:20 Ответить
На сколько я понял - вроде бы отвечая на задвиг о том, зачем мы принимаем этих "дикарей" у себя. Типа - ответ в том, что дикари как раз никуда не едут - бегут в основном люди. получившие хорошее образование. Но Арестович часто ляпает языком, не задумываясь о том, как могут быть восприняты его слова, вырванные из контекста.
показать весь комментарий
08.09.2021 15:02 Ответить
Бегут как раз необразованные дикари . На фото беженцев взгляни .
показать весь комментарий
08.09.2021 18:40 Ответить
Необразованным дикарям незачем бежать - им талибы не угрожают. Бегут те, кто сотрудничал с американцами, бегут политики и бежит интеллигенция.
показать весь комментарий
08.09.2021 19:28 Ответить
Дикари бегут ибо после свинской пустыни им светит беженское пособие , бесплатная еда , медицина , образование любого уровня , бесплатное проживание в Европе и США. Кроме того среди прибежавших 120 000 в Америку уже более 100 человек находяться в списке террористов ГосДепа . ..
показать весь комментарий
08.09.2021 19:42 Ответить
Среди 120 000 могут оказаться кто угодно - это не повод утверждать, что они все дикари. Среди эвакуированных же в Украину - афганские военнослужащие, интеллигенция - например - известная афганская режиссер и тд.
показать весь комментарий
08.09.2021 20:15 Ответить
По сообщениям журналистов брали всех подряд , не разбираясь кто интеллигент , а кто крестьянин . один женский режисер это да показатель интеллигентности . Еще есть дочка бывшего президента, живущая в NY. Ее папа вывез из Афгана 169 миллионов наличными на вертолете . Интелигенция одним словом .
показать весь комментарий
08.09.2021 20:25 Ответить
Лучше б промолчал.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
08.09.2021 10:52 Ответить
Ще одна "неякісна дитина"...
показать весь комментарий
08.09.2021 10:53 Ответить
А непришедшие на выборы мудрее 73%?
показать весь комментарий
08.09.2021 11:01 Ответить
Как смешно...а средний афганец знает где Украина?
Обосрали образование, в приоритете купи продай...и позвизлеть про свой народ средний...мда..зелупупы выьрали дерьмо..
показать весь комментарий
08.09.2021 11:04 Ответить
Ідіоти є. Ну і хай собі будуть. Ну нікуди від них не дітися. Може для когось і я виглядаю ідіотом що пишу це. Та я пишу це тільки тут. Але коли ідіот лізе у владу і політику і починає говорити там і йому дають це робити ті, хто зараз є владою, яку дали їм ми, то це вже занадто. Арестовичу, але не пан. Будь ласка замовкни. Ну не тобі говорити про освіченість українців. Я може б і згодився з тобою якби ти мені довів, що освічені афганці в Афганістані можуть або вміють наприклад будувати літаки. Або країна Афганістан має якусь промисловість, де освічені афганці виробляють щось відоме на весь світ. Або Афганістан це країна високої аграрної культури, що вирощує якісні і відомі всьому світу овочі, фрукти чи будь-які інші аграрні продукти... Афганістан сьогодні це безграмотна в основній масі своїй, озброєна старим ще радянським озброєнням країна, яка відома в світі тільки як один із світових постачальників наркотиків. За всі перли, що вже не раз видає цей "радник" з досить непоганою дикцією, знанням риторики і вмінням маніпуляції, а також вмінням робити при цьому розумне обличчя, вже пора нести відповідальність. А Адміністрації пана Президента України варто вже задуматися чи варто себе виставляти в такому вигляді за посередництва такого "радника", який принижує такими заявами нас українців. Якщо АП думає що варто, то...
показать весь комментарий
08.09.2021 11:14 Ответить
"АП - Думає" Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 19 Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 19 Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 19
показать весь комментарий
08.09.2021 14:24 Ответить
это просто среднее днище. более-менее вменяемый человек осознал бы, какую х**ню вякнул, и в дальнейшем не оправдывался бы, в надежде, что как-нибудь забудется. но не это "образованное" существо
показать весь комментарий
08.09.2021 11:28 Ответить
На правду обижаться нельзя. Но лучше его спрятать, делать у него лучше получается, чем выступать
показать весь комментарий
08.09.2021 11:36 Ответить
**** ..агей ))) тоді я не середній Українець .. я геній ..я можу показати на карті не тільки Афганістан.. але і Україну... Дякую пан Арестович..корочку про геніальність видадите??

От Арестович ідіот..так ото з пустого в прожне ..ні про що триндите
показать весь комментарий
08.09.2021 12:08 Ответить
Типа "средний украинец" знает только Мальдивы, Гоа, Дубаи, Бали, Ибица, Сейшелы, Пхукет, Паттайя, Бора- Бора.. Анталию на крайний случай.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:35 Ответить
Таки да. Да и Украину средний украинец на карте не покажет
показать весь комментарий
08.09.2021 16:43 Ответить
Он дичь какую-то несет .
показать весь комментарий
08.09.2021 18:36 Ответить
Это все часть большой перезагрузки одобренной мировой элитой в Давосе . Просто поинтересуйтесь что они там говорили и что обсуждали . Арестович шавка озвучивающая то что Украина будет ожидать в будущем , а именно прием необразованных диких мигрантов с ближнего востока .
показать весь комментарий
08.09.2021 18:43 Ответить
90% Достаточно посмотреть на результаты выборов за 30 лет. Средний украинец это продавщица атб. Хуже аристовича только идиот который считает что у нас хорошее образование, он лишает возмлжности рости над собой. Как и тот кто скажет охранник из атб чемто более развит только иза рассы и или веры или национальности и можно глушить бухло, смотреть новости и голосовать жопой на выборах.
показать весь комментарий
08.09.2021 19:04 Ответить
"некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками"

вот именно:" некоторые", то есть единицы - а сравнивает со средним украинцем, которых миллионы. то есть миллионы у нас дураков. если кто-то не знает на карте где Афганистан, зато он может специалист в другой области, или хороший строитель, экономист, инженер
и вообще это геогафия - школьный предмет, всего лишь
высокомерное чмо-неудачник
показать весь комментарий
08.09.2021 19:17 Ответить
Афганские мигранты в Европе лидеры в изнасилованиях и наркотрафике .
показать весь комментарий
08.09.2021 19:53 Ответить
-Гаспадін Арєстовіч , покажіть Україну на карті Європи . Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 1894 .
-Што ?

Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 8814 .
показать весь комментарий
08.09.2021 21:26 Ответить
Средний американец ,думает что картошка фри растёт на дереве .. Проблема в том ,что молодёжь американская, чешская , украинская считает ,что им учить географию незачем .
показать весь комментарий
08.09.2021 22:59 Ответить
Средний аристович не может найти у себя мозг.
показать весь комментарий
09.09.2021 13:36 Ответить
Люся середнього українця бачила тіки у вікно автівки, а судить за стандартами зелених депутангов.

Так що Люся права - зебіли: такє саме лайно, що й сама Люся.
показать весь комментарий
14.09.2021 13:07 Ответить
Страница 3 из 3
 
 