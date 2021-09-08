Советник главы ОП: "Средний украинец" не может показать Афганистан на карте

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович не может понять, почему все обиделись на его слова о том, что афганцы образованны лучше украинцев.

Пояснить, что он имел ввиду, Арестович пытался в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве своих случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца", - сказал советник главы ОП.

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Арестович считает, что не сказал ничего несправедливого.

"Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованнее среднего украинца? Хотя... Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление", - добавил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что беженцы из Афганистана "образованны гораздо лучше, чем средний украинец". В ответ на это спикер ВР Разумков предложил ему "поехать советником чего-то в "Талибан".