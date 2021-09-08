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Афганістан (450) біженці (1015) освіта (1042) Арестович Олексій (372)

Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радник глави ОП:

Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович не може зрозуміти, чому всі образилися на його слова про те, що афганці освічені краще за українців.

Пояснити, що він мав на увазі, Арестович намагався в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"От дивіться, як середній українець влаштований: він не може показати на мапі Афганістан у більшості випадків. Але він ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту, працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10-20 років, як мінімум знають досконало англійську мову, можуть виявитися більш освіченішими за середнього українця", - сказав радник глави ОП.

Арестович вважає, що не сказав нічого несправедливого.

Також читайте: Афганські біженці освічені набагато краще, ніж середньостатистичний українець, - радник голови ОП

"Я ж не мав на увазі, що середній моджахед Талібану освіченіший за середнього українця? Хоча ... Чесно кажучи, як визначати цю середину. Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс, рефлексивне управління", - додав він.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що біженці з Афганістану "освічені набагато краще, ніж середній українець". У відповідь на це спікер ВР Разумков запропонував йому "поїхати радником чогось у "Талібан".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Це він про Бубочку? Советник главы ОП: "средний украинец" не может показать Афганистан на карте - Цензор.НЕТ 8817
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08.09.2021 00:22
+43
а "средний афганец" вообще видел когда либо глобус? Советник главы ОП: "средний украинец" не может показать Афганистан на карте - Цензор.НЕТ 5358
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08.09.2021 00:22
+35
А Афганец может показать Украину а ЛЮся вылизывает аналы ОП
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08.09.2021 00:22
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С такими радниками как Арестович, украинцьІ скоро разучатся писать и читать. А вьІвезенньІх из Афгана афганцев пусть Арестович заберет себе домой. Могут поделиться с братьями Наемами.
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08.09.2021 09:01 Відповісти
80% жителей до 25 лет не знают таблицу умножения!
А тут целый афган.
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08.09.2021 09:06 Відповісти
Це він про себе ? Цей дурень не розуміє , що своїми словами він не поважає українців і зневажливо ставиться. І це радник нашого президента , що ж воно йому нарадить. А може це позиція найвеличнішого , таке ставлення до власного народу.
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08.09.2021 09:10 Відповісти
Так он стебается над 73%. Да как тонко!
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08.09.2021 10:14 Відповісти
Не стібеться, зневажає. Це чмо впевнене, що нарід, який, під час війни, вибрав віртуальну голоборотьку, не вартий поваги. По суті він так і каже :" ХАхлы тупее афганцев".
А головне, він впевнений, що Вава з дерьмаком його ніколи не звільнять, а "мудрий" нарід, продовдить платити йому зарплату, у сотні тисяч гривень.
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08.09.2021 10:24 Відповісти
Отчаяние. С такими высерами ничего хорошего нас не ждет. Бывших политиков противно было смотреть, а нынешних стыдно. Чувствую себя грязным. Мразота
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08.09.2021 09:18 Відповісти
Так и средний афганец не может показать на карте Афганистан 😁😁😁
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08.09.2021 09:31 Відповісти
люськин рот и не такое может исполнять...
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08.09.2021 09:31 Відповісти
дебил
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08.09.2021 09:39 Відповісти
а как Люся может прокомментировать способность афганских беженцев находить грибы в лесопосадках и дохнуть от их употребления ?
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08.09.2021 09:40 Відповісти
Чего так не любишь украинцев, что не украинец?)))
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08.09.2021 09:41 Відповісти
Не нравится этот тип, но хочешь личиться, ножужно иметь яйца принять диагноз, образование здесь дно. Не такое как в афгане, но дно. Да он фактически не прав, но очень много современных и образованых Афганцев.
Я всё это пишу потому что выхожу на улицу и вижу продавщиц АТБ с 9ю кдассами и всяких интеллектуальных уньерменшей с генделя а хочу видеть образованых духовно и мозгами людей. Для этого сосущим пивас любителям футбика нужно перестать такать на беженцев а посмотреть на себя и кого за 30 дет понавыбирали.
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08.09.2021 18:55 Відповісти
Может ти и прав, но ти спроси на улице у немца или итальнца или француза а про американцев вообще молчу у них на родине где Украина и какая столица у них, тебе наши громадяни не такі тупі будуть, а болівальники футбола багато с діпломами вишів
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09.09.2021 11:05 Відповісти
Понимаешь, допустим, но они могут себе это позволить и это и играть в леваков. А мы - нет. Если мы хотим построить достойную страну то нужно быть готовыми хавать болезненеую правду и расти над собой. Опять же - у меня то все хорошо, а те кто пойдет по багряному капелюху от малейшего скачка курса тут меня с какахами мешает, лишь бы не принять горькую реальность.
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10.09.2021 15:31 Відповісти
Уровень образованности здесь зашкаливает, писать всякий мусор без разбора здесь умеют, но здесь как и везде по стране, сколькотв классе било хорошистов и отличников 25 проц. Так и результат голосования все просто)))
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11.09.2021 08:43 Відповісти
Вопрос к Люсе: а зачем нам Афганистан вообще? Хоть на карте, хоть в новостях? Оно нам надо? Люся, верни налоги от "тупых и необразованных", которые ты прожрал и вали в талибам, будешь там контуры Афганистана обводить.
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08.09.2021 10:01 Відповісти
А зачем вы его выбрали?
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08.09.2021 10:15 Відповісти
А кто-то выбирал Арестовича? Не знала, что его выборы проходили. А если вы про зелень, то разве все население за него голосовало? Нет. 73% из пришедших на выборы, не от всего населения.
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08.09.2021 10:19 Відповісти
А непришедшие на выборы мудрее 73%?
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08.09.2021 11:00 Відповісти
Если Вы голосовали за Зе, то, если бы были мозги, знали бы что приведет он таких люсь.
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08.09.2021 18:31 Відповісти
Зато "середній українець" покаже середній палець Люсі в компанії Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 2947
Флешмоб: Покажи Люсі середній палець"
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08.09.2021 10:11 Відповісти
З чого це безродний арістович набрав повний рот лайна та відхаркується? Від чого відволікає увагу? Від тих зашкварів, що вже сталися чи тих, що плануються?
Ну а те, що при владі вражини- українофоби, сподіваюсь, дійшло вже й до самих упоротих
зЕ-фанів.
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08.09.2021 10:18 Відповісти
нічого там не дійшло,до тих "упоротих", тому можна повірити, що серед виборців ЗЕ саме так і є як описує Арестович.
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08.09.2021 10:23 Відповісти
Можно подумать, что средний Арестович на карте без названий сможет показать Парагвай!
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08.09.2021 10:26 Відповісти
Кто-нибудь заткнет этого афганца
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08.09.2021 10:27 Відповісти
Пересичный афганец имеет в руках калаш и слушает своего духовного лидера,
а не советчиков из интернета или телевизора.
Потому афганцам никто не навяжет заоблачные тарифы, и не повесит на них кредиты.
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08.09.2021 10:41 Відповісти
А середній афганець може показати Афганістан на карті? Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 7395
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08.09.2021 10:44 Відповісти
Щодо середнього українця Арестович прогнав, мабуть. Бо всі ми у школі вчилися.
Але про середнього афганця він нічого не казав - він казав лише, що невеличка частинка афганців, що отримали гарну західну освіту, можуть бути більш осідченими, ніж середній українець - і це так.
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08.09.2021 11:56 Відповісти
и нах.. он єто сказал Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 2067
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08.09.2021 14:20 Відповісти
На сколько я понял - вроде бы отвечая на задвиг о том, зачем мы принимаем этих "дикарей" у себя. Типа - ответ в том, что дикари как раз никуда не едут - бегут в основном люди. получившие хорошее образование. Но Арестович часто ляпает языком, не задумываясь о том, как могут быть восприняты его слова, вырванные из контекста.
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08.09.2021 15:02 Відповісти
Бегут как раз необразованные дикари . На фото беженцев взгляни .
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08.09.2021 18:40 Відповісти
Необразованным дикарям незачем бежать - им талибы не угрожают. Бегут те, кто сотрудничал с американцами, бегут политики и бежит интеллигенция.
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08.09.2021 19:28 Відповісти
Дикари бегут ибо после свинской пустыни им светит беженское пособие , бесплатная еда , медицина , образование любого уровня , бесплатное проживание в Европе и США. Кроме того среди прибежавших 120 000 в Америку уже более 100 человек находяться в списке террористов ГосДепа . ..
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08.09.2021 19:42 Відповісти
Среди 120 000 могут оказаться кто угодно - это не повод утверждать, что они все дикари. Среди эвакуированных же в Украину - афганские военнослужащие, интеллигенция - например - известная афганская режиссер и тд.
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08.09.2021 20:15 Відповісти
По сообщениям журналистов брали всех подряд , не разбираясь кто интеллигент , а кто крестьянин . один женский режисер это да показатель интеллигентности . Еще есть дочка бывшего президента, живущая в NY. Ее папа вывез из Афгана 169 миллионов наличными на вертолете . Интелигенция одним словом .
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08.09.2021 20:25 Відповісти
Лучше б промолчал.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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08.09.2021 10:52 Відповісти
Ще одна "неякісна дитина"...
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08.09.2021 10:53 Відповісти
А непришедшие на выборы мудрее 73%?
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08.09.2021 11:01 Відповісти
Как смешно...а средний афганец знает где Украина?
Обосрали образование, в приоритете купи продай...и позвизлеть про свой народ средний...мда..зелупупы выьрали дерьмо..
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08.09.2021 11:04 Відповісти
Ідіоти є. Ну і хай собі будуть. Ну нікуди від них не дітися. Може для когось і я виглядаю ідіотом що пишу це. Та я пишу це тільки тут. Але коли ідіот лізе у владу і політику і починає говорити там і йому дають це робити ті, хто зараз є владою, яку дали їм ми, то це вже занадто. Арестовичу, але не пан. Будь ласка замовкни. Ну не тобі говорити про освіченість українців. Я може б і згодився з тобою якби ти мені довів, що освічені афганці в Афганістані можуть або вміють наприклад будувати літаки. Або країна Афганістан має якусь промисловість, де освічені афганці виробляють щось відоме на весь світ. Або Афганістан це країна високої аграрної культури, що вирощує якісні і відомі всьому світу овочі, фрукти чи будь-які інші аграрні продукти... Афганістан сьогодні це безграмотна в основній масі своїй, озброєна старим ще радянським озброєнням країна, яка відома в світі тільки як один із світових постачальників наркотиків. За всі перли, що вже не раз видає цей "радник" з досить непоганою дикцією, знанням риторики і вмінням маніпуляції, а також вмінням робити при цьому розумне обличчя, вже пора нести відповідальність. А Адміністрації пана Президента України варто вже задуматися чи варто себе виставляти в такому вигляді за посередництва такого "радника", який принижує такими заявами нас українців. Якщо АП думає що варто, то...
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08.09.2021 11:14 Відповісти
"АП - Думає" Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 19 Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 19 Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 19
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08.09.2021 14:24 Відповісти
это просто среднее днище. более-менее вменяемый человек осознал бы, какую х**ню вякнул, и в дальнейшем не оправдывался бы, в надежде, что как-нибудь забудется. но не это "образованное" существо
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08.09.2021 11:28 Відповісти
На правду обижаться нельзя. Но лучше его спрятать, делать у него лучше получается, чем выступать
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08.09.2021 11:36 Відповісти
**** ..агей ))) тоді я не середній Українець .. я геній ..я можу показати на карті не тільки Афганістан.. але і Україну... Дякую пан Арестович..корочку про геніальність видадите??

От Арестович ідіот..так ото з пустого в прожне ..ні про що триндите
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08.09.2021 12:08 Відповісти
Типа "средний украинец" знает только Мальдивы, Гоа, Дубаи, Бали, Ибица, Сейшелы, Пхукет, Паттайя, Бора- Бора.. Анталию на крайний случай.
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08.09.2021 12:35 Відповісти
Таки да. Да и Украину средний украинец на карте не покажет
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08.09.2021 16:43 Відповісти
Он дичь какую-то несет .
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08.09.2021 18:36 Відповісти
Это все часть большой перезагрузки одобренной мировой элитой в Давосе . Просто поинтересуйтесь что они там говорили и что обсуждали . Арестович шавка озвучивающая то что Украина будет ожидать в будущем , а именно прием необразованных диких мигрантов с ближнего востока .
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08.09.2021 18:43 Відповісти
90% Достаточно посмотреть на результаты выборов за 30 лет. Средний украинец это продавщица атб. Хуже аристовича только идиот который считает что у нас хорошее образование, он лишает возмлжности рости над собой. Как и тот кто скажет охранник из атб чемто более развит только иза рассы и или веры или национальности и можно глушить бухло, смотреть новости и голосовать жопой на выборах.
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08.09.2021 19:04 Відповісти
"некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками"

вот именно:" некоторые", то есть единицы - а сравнивает со средним украинцем, которых миллионы. то есть миллионы у нас дураков. если кто-то не знает на карте где Афганистан, зато он может специалист в другой области, или хороший строитель, экономист, инженер
и вообще это геогафия - школьный предмет, всего лишь
высокомерное чмо-неудачник
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08.09.2021 19:17 Відповісти
Афганские мигранты в Европе лидеры в изнасилованиях и наркотрафике .
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08.09.2021 19:53 Відповісти
-Гаспадін Арєстовіч , покажіть Україну на карті Європи . Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 1894 .
-Што ?

Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті - Цензор.НЕТ 8814 .
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08.09.2021 21:26 Відповісти
Средний американец ,думает что картошка фри растёт на дереве .. Проблема в том ,что молодёжь американская, чешская , украинская считает ,что им учить географию незачем .
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08.09.2021 22:59 Відповісти
Средний аристович не может найти у себя мозг.
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09.09.2021 13:36 Відповісти
Люся середнього українця бачила тіки у вікно автівки, а судить за стандартами зелених депутангов.

Так що Люся права - зебіли: такє саме лайно, що й сама Люся.
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14.09.2021 13:07 Відповісти
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