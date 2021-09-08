Радник глави ОП: "середній українець" не може показати Афганістан на карті
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Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович не може зрозуміти, чому всі образилися на його слова про те, що афганці освічені краще за українців.
Пояснити, що він мав на увазі, Арестович намагався в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"От дивіться, як середній українець влаштований: він не може показати на мапі Афганістан у більшості випадків. Але він ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту, працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10-20 років, як мінімум знають досконало англійську мову, можуть виявитися більш освіченішими за середнього українця", - сказав радник глави ОП.
Арестович вважає, що не сказав нічого несправедливого.
"Я ж не мав на увазі, що середній моджахед Талібану освіченіший за середнього українця? Хоча ... Чесно кажучи, як визначати цю середину. Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс, рефлексивне управління", - додав він.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що біженці з Афганістану "освічені набагато краще, ніж середній українець". У відповідь на це спікер ВР Разумков запропонував йому "поїхати радником чогось у "Талібан".
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А тут целый афган.
А головне, він впевнений, що Вава з дерьмаком його ніколи не звільнять, а "мудрий" нарід, продовдить платити йому зарплату, у сотні тисяч гривень.
Я всё это пишу потому что выхожу на улицу и вижу продавщиц АТБ с 9ю кдассами и всяких интеллектуальных уньерменшей с генделя а хочу видеть образованых духовно и мозгами людей. Для этого сосущим пивас любителям футбика нужно перестать такать на беженцев а посмотреть на себя и кого за 30 дет понавыбирали.
Флешмоб: Покажи Люсі середній палець"
Ну а те, що при владі вражини- українофоби, сподіваюсь, дійшло вже й до самих упоротих
зЕ-фанів.
а не советчиков из интернета или телевизора.
Потому афганцам никто не навяжет заоблачные тарифы, и не повесит на них кредиты.
Але про середнього афганця він нічого не казав - він казав лише, що невеличка частинка афганців, що отримали гарну західну освіту, можуть бути більш осідченими, ніж середній українець - і це так.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Обосрали образование, в приоритете купи продай...и позвизлеть про свой народ средний...мда..зелупупы выьрали дерьмо..
От Арестович ідіот..так ото з пустого в прожне ..ні про що триндите
вот именно:" некоторые", то есть единицы - а сравнивает со средним украинцем, которых миллионы. то есть миллионы у нас дураков. если кто-то не знает на карте где Афганистан, зато он может специалист в другой области, или хороший строитель, экономист, инженер
и вообще это геогафия - школьный предмет, всего лишь
высокомерное чмо-неудачник
-Што ?
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Так що Люся права - зебіли: такє саме лайно, що й сама Люся.