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Кабмин (13800) перепись населения (132) Гончаренко (516)

Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку

Новости Цензор.НЕТ Общество

Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение более 80 млн грн на подготовку к переписи, запланированной на 2023 год.

Об этом сообщил в Telegramнародный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал он.

Напомним, 9 декабря 2020 года Кабинет министров одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Ранее в январе 2020 года бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет представил данные электронной переписи, согласно которой население Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.

Читайте: Паниотто о переписи населения в Украине: "Подобная ситуация еще в Судане"

В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. По ее данным, общая численность населения тогда составляла 48 млн 457 тыс. человек.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Так Дима дубилет уже провел "перепись" Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 9879
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08.09.2021 17:36
+5
Шмыгалю уже все-равно. Он сейчас выделит деньги и на постройку марсохода
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08.09.2021 17:38
+5
Цей електронний перепис до реалый не буде мати ніякого відношення. Можу навангувати, що наприклад я їм навряд чи скористуюся.
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08.09.2021 17:53
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Так Дима дубилет уже провел "перепись" Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 9879
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08.09.2021 17:36 Ответить
Дима 0.888 не прокатил. Даже куры смеялись.

Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 1899
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08.09.2021 17:47 Ответить
Шмыгалю уже все-равно. Он сейчас выделит деньги и на постройку марсохода
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08.09.2021 17:38 Ответить
Якщо перепис буде здійснено, в чому я сумніваюсь, цифри будуть невтішні.
Але віримо в краще і робимо так, щоб краще сталось.
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08.09.2021 17:38 Ответить
Цей електронний перепис до реалый не буде мати ніякого відношення. Можу навангувати, що наприклад я їм навряд чи скористуюся.
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08.09.2021 17:53 Ответить
Наконец-то...
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08.09.2021 17:42 Ответить
Самому интересно сколько нас осталось.. я думаю миллионов 36.. хотя я уверен что до 2023 году эти деньги разворуют и так никакую перепись и не проведут.
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08.09.2021 17:43 Ответить
Нет, не 25.. в два раза население Украины не сокращалось.
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08.09.2021 17:50 Ответить
25 млн нас будет году этак 2040-у или 2050-му.
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08.09.2021 17:52 Ответить
а кто не уехал, чешет одно место... Перепис проведуть у 2023-му: Кабмін виділив гроші на підготовку - Цензор.НЕТ 4366
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08.09.2021 20:46 Ответить
Армия чиновничьего аппарата принуждения и контроля, а также для подавления инокомыслящих в ходе "реформ" осталась на уровне 52-х миллионов граждан....гидра разрослась и хочет жрать...
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09.09.2021 08:32 Ответить
Перепись проведут только среди тех, кто добровольно задекларируется и заплатит зебилам от 5% стоимости всего имущества и активов. После этого в Украине останется человек 1000- руководство слуг урода и их обслуга. Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 1643
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08.09.2021 17:47 Ответить
Это деньги выделенные в никуда. Ибо электронная перепись закончится громким пшиком.
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08.09.2021 17:51 Ответить
Чего это "в никуда"? Они благополучно осядут в карманах нужных людей
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08.09.2021 21:45 Ответить
а там и падишах сдохнет) деньги на подготовку - украденные деньги
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08.09.2021 17:52 Ответить
Никто из моей семьи в ней участвовать не будет.
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08.09.2021 17:53 Ответить
хосспаде. да скоро уже "зачем та перепись" - переклички будет достаточно. С такими стремительными темпами депопуляции на планете, которые ЕДИНСТВЕННО и отражают истинную суть "патужных деформаторов".
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08.09.2021 17:53 Ответить
Не факт ,що проведуть.Це рішення не заважає Кабміну в любий час перенести його виконання на іншій час..
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08.09.2021 17:59 Ответить
Перед виборами плануть провернути якусь аферу?
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08.09.2021 18:17 Ответить
Украсть деньги и смыться в Израиль который своих не выдаёт.
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08.09.2021 18:25 Ответить
Як знати? Бені в Ізраїль вже зась. Тому він буде тримати свою маріонетку на посаді президента до упора.
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08.09.2021 18:33 Ответить
Нас порахують,ура! а навіщо?
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08.09.2021 18:28 Ответить
Чтоб знать сколько голов.
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08.09.2021 18:38 Ответить
Ну скот в отаре поголовному учету подлежит - это же шерсть и мясо пастухам и хозяевам
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08.09.2021 19:11 Ответить
а в какие оффшоры зеленые мародеры "слилиленому предателю " бабло, выделенное Дубилету на проведение "перепеси"? Где все эти народные бабки??? Небось на оффшорные счета ЗЕленого клоуна положены в Оманах и Катарах... Пусть зеленая мерзость отчитается, какого лешего после "переписи" Дубилета в конце 2019 г. проводить еще раз "перепись" в 2023 г. и опять за народные деньги???
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08.09.2021 18:33 Ответить
Итить нафих со своими переписями - как счета платить думать нужно нам а не о перепясях
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08.09.2021 19:09 Ответить
Если бы были синхронизированы все электронные базы разных ведомств ,начиная от больниц, ЗАГС, МВД, Погранслужба , Миграционная служба и т.д, то все эти данные можно было бы свести в одну кучу и одним кликом получить результат в приложении ДІЯ , а так, это очередное диджитализированое нае....лово.
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08.09.2021 21:21 Ответить
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал распил более 80 млн грн.
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08.09.2021 21:59 Ответить
 
 