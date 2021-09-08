Перепис проведуть у 2023-му: Кабмін виділив гроші на підготовку

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 80 млн грн на підготовку до перепису, запланованого на 2023 рік.

Про це повідомив у Telegram народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році", - написав він.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Кабінет міністрів схвалив проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році.

Раніше в січні 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет представив дані електронного перепису, згідно з яким населення України становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб (станом на 1 грудня 2019 року). Система підрахунку, за якою проводився пробний перепис, викликала критичні зауваження.

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Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. За його даними, загальна чисельність населення тоді сягнула 48 млн 457 тис. осіб.