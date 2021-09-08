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Перепис проведуть у 2023-му: Кабмін виділив гроші на підготовку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перепис проведуть у 2023-му: Кабмін виділив гроші на підготовку

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 80 млн грн на підготовку до перепису, запланованого на 2023 рік.

Про це повідомив у Telegram народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році", - написав він.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Кабінет міністрів схвалив проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році.

Раніше в січні 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет представив дані електронного перепису, згідно з яким населення України становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб (станом на 1 грудня 2019 року). Система підрахунку, за якою проводився пробний перепис, викликала критичні зауваження.

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Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. За його даними, загальна чисельність населення тоді сягнула 48 млн 457 тис. осіб.
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Топ коментарі
+5
Так Дима дубилет уже провел "перепись" Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 9879
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08.09.2021 17:36
+5
Шмыгалю уже все-равно. Он сейчас выделит деньги и на постройку марсохода
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08.09.2021 17:38
+5
Цей електронний перепис до реалый не буде мати ніякого відношення. Можу навангувати, що наприклад я їм навряд чи скористуюся.
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08.09.2021 17:53
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Так Дима дубилет уже провел "перепись" Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 9879
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08.09.2021 17:36 Відповісти
Дима 0.888 не прокатил. Даже куры смеялись.

Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 1899
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08.09.2021 17:47 Відповісти
Шмыгалю уже все-равно. Он сейчас выделит деньги и на постройку марсохода
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08.09.2021 17:38 Відповісти
Якщо перепис буде здійснено, в чому я сумніваюсь, цифри будуть невтішні.
Але віримо в краще і робимо так, щоб краще сталось.
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08.09.2021 17:38 Відповісти
Цей електронний перепис до реалый не буде мати ніякого відношення. Можу навангувати, що наприклад я їм навряд чи скористуюся.
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08.09.2021 17:53 Відповісти
Наконец-то...
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08.09.2021 17:42 Відповісти
Самому интересно сколько нас осталось.. я думаю миллионов 36.. хотя я уверен что до 2023 году эти деньги разворуют и так никакую перепись и не проведут.
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08.09.2021 17:43 Відповісти
Нет, не 25.. в два раза население Украины не сокращалось.
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08.09.2021 17:50 Відповісти
25 млн нас будет году этак 2040-у или 2050-му.
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08.09.2021 17:52 Відповісти
а кто не уехал, чешет одно место... Перепис проведуть у 2023-му: Кабмін виділив гроші на підготовку - Цензор.НЕТ 4366
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08.09.2021 20:46 Відповісти
Армия чиновничьего аппарата принуждения и контроля, а также для подавления инокомыслящих в ходе "реформ" осталась на уровне 52-х миллионов граждан....гидра разрослась и хочет жрать...
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09.09.2021 08:32 Відповісти
Перепись проведут только среди тех, кто добровольно задекларируется и заплатит зебилам от 5% стоимости всего имущества и активов. После этого в Украине останется человек 1000- руководство слуг урода и их обслуга. Перепись проведут в 2023-м: Кабмин выделил деньги на подготовку - Цензор.НЕТ 1643
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08.09.2021 17:47 Відповісти
Это деньги выделенные в никуда. Ибо электронная перепись закончится громким пшиком.
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08.09.2021 17:51 Відповісти
Чего это "в никуда"? Они благополучно осядут в карманах нужных людей
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08.09.2021 21:45 Відповісти
а там и падишах сдохнет) деньги на подготовку - украденные деньги
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08.09.2021 17:52 Відповісти
Никто из моей семьи в ней участвовать не будет.
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08.09.2021 17:53 Відповісти
хосспаде. да скоро уже "зачем та перепись" - переклички будет достаточно. С такими стремительными темпами депопуляции на планете, которые ЕДИНСТВЕННО и отражают истинную суть "патужных деформаторов".
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08.09.2021 17:53 Відповісти
Не факт ,що проведуть.Це рішення не заважає Кабміну в любий час перенести його виконання на іншій час..
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08.09.2021 17:59 Відповісти
Перед виборами плануть провернути якусь аферу?
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08.09.2021 18:17 Відповісти
Украсть деньги и смыться в Израиль который своих не выдаёт.
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08.09.2021 18:25 Відповісти
Як знати? Бені в Ізраїль вже зась. Тому він буде тримати свою маріонетку на посаді президента до упора.
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08.09.2021 18:33 Відповісти
Нас порахують,ура! а навіщо?
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08.09.2021 18:28 Відповісти
Чтоб знать сколько голов.
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08.09.2021 18:38 Відповісти
Ну скот в отаре поголовному учету подлежит - это же шерсть и мясо пастухам и хозяевам
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08.09.2021 19:11 Відповісти
а в какие оффшоры зеленые мародеры "слилиленому предателю " бабло, выделенное Дубилету на проведение "перепеси"? Где все эти народные бабки??? Небось на оффшорные счета ЗЕленого клоуна положены в Оманах и Катарах... Пусть зеленая мерзость отчитается, какого лешего после "переписи" Дубилета в конце 2019 г. проводить еще раз "перепись" в 2023 г. и опять за народные деньги???
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08.09.2021 18:33 Відповісти
Итить нафих со своими переписями - как счета платить думать нужно нам а не о перепясях
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08.09.2021 19:09 Відповісти
Если бы были синхронизированы все электронные базы разных ведомств ,начиная от больниц, ЗАГС, МВД, Погранслужба , Миграционная служба и т.д, то все эти данные можно было бы свести в одну кучу и одним кликом получить результат в приложении ДІЯ , а так, это очередное диджитализированое нае....лово.
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08.09.2021 21:21 Відповісти
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал распил более 80 млн грн.
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08.09.2021 21:59 Відповісти
 
 