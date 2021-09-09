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Новости Политика Украины
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План трансформации Украины рассмотрят на заседании комиссии Украина - США, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

План трансформации Украины рассмотрят на заседании комиссии Украина - США, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины провело заседание украинской части Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на которой украинская сторона начала подготовку предложений в повестку дня предстоящего заседания Комиссии и текста новой Хартии стратегического партнерства Украина-США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Комиссия не просто возобновит свою работу, президенты договорились, что она будет усилена и изменена таким образом, чтобы как можно лучше отвечать вызовам, которые стоят перед нашими государствами. И это тоже четкий сигнал о наличии в Вашингтоне, но также и в Киеве политической воли двигать наши отношения вперед", - отметил министр.

По словам Кулебы, еще находясь в Вашингтоне, он поручил созвать украинскую часть Комиссии стратегического партнерства, чтобы "не откладывая, не теряя ни одного часа и ни одного дня", начать работать над выполнением договоренностей президентов и над организацией заседания Комиссии.

Читайте: Кулеба об организации РФ выборов в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Незаконная и ничтожная "российская" забава

"Уже вчера в МИД состоялось заседание украинской части Комиссии. Мы поставили три задачи перед нашими коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии. Первое. Мы будем работать над реформой самой Комиссии, над тем, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной. Второе. Мы внесем на рассмотрение американской стороны украинский проект совместной Хартии стратегического партнерства", - добавил глава МИД.

"Мы подготовим план трансформации Украины, который был презентован президентом в Соединенных Штатах, для рассмотрения на заседании Комиссии стратегического партнерства. План трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, сделают его сильнее, а Комиссия стратегического партнерства - это инструмент, где эти проекты могут быть рассмотрены на предмет поиска финансирования и американских бизнес партнеров для их реализации", - объяснил Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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О. А мы и не знали что през возил план трансформации. Вот народ. Привыкли врать на каждом шагу и думали что прокатит. Теперь за ночь бумажки для плана рисуют. Их план дожить до понедельника
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09.09.2021 13:24 Ответить
Трансформери недороблені !!!)))
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09.09.2021 13:29 Ответить
Да куда же её ещё "трансформировать"? Идиоты, ***. Перестаньте взятки брать и олигархат уничтожьте. Вот и весь Трансформатор.
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09.09.2021 13:32 Ответить
Кулебі скоро й ліктя не подадуть ...
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09.09.2021 13:32 Ответить
Чем больше США втянут Украину в свои дела,тем лучше. Будет больше рычагов давления и заинтересованности устранить коррупцию. Но уже с позиции полноправного партнера. Хороший ход.
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09.09.2021 13:39 Ответить
Ти ідіот чи чергова проплачена курва від влади!? Який «ход»!? Вчора ОП ЗВИНУВАТИВ АМЕРИКАНСЬКУ ПРЕСУ В РОБОТІ НА РОСІЙСЬКУ РОЗВІДКУ!!! І не якусь газету, а агенцію СNN!
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09.09.2021 13:43 Ответить
Сам ты курва ))
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09.09.2021 14:01 Ответить
Ану, розкажіть нам про ставлення тієї агенції до Антіфи та БЛМ.
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09.09.2021 16:34 Ответить
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины стоимостью $277 млрд. Результат: Моника-Зеленский пообещал США заплатить $30 млрд за АЭС по $6000 за квт.
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09.09.2021 13:41 Ответить
Американці все знають ...
План трансформації України розглянуть на засіданні комісії Україна - США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4359
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09.09.2021 13:44 Ответить
Головним "трансформатором" буде Коля Катлєта?
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09.09.2021 13:45 Ответить
"Трансформацию" Украины только креативный мозг наркомана мог родить.
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09.09.2021 14:33 Ответить
 
 