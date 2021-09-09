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План трансформації України розглянуть на засіданні комісії Україна - США, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

План трансформації України розглянуть на засіданні комісії Україна - США, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України провело засідання української частини Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якій українська сторона почала підготовку пропозицій до порядку денного майбутнього засідання Комісії і тексту нової Хартії стратегічного партнерства Україна-США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Комісія не просто відновить свою роботу, президенти домовилися, що вона буде посилена і змінена таким чином, щоб якомога краще відповідати викликам, які стоять перед нашими державами. І це теж чіткий сигнал про наявність у Вашингтоні, але також і в Києві політичної волі рухати наші відносини вперед", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, ще перебуваючи у Вашингтоні, він доручив скликати українську частину Комісії стратегічного партнерства, щоб "не відкладаючи, не втрачаючи жодної години і жодного дня", почати працювати над виконанням домовленостей президентів і над організацією засідання Комісії.

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"Уже вчора в МЗС відбулося засідання української частини Комісії. Ми поставили три завдання перед нашими колегами з інших міністерств і відомств, які входять до складу комісії. Перше. Ми будемо працювати над реформою самої Комісії, над тим, щоб зробити її структуру більш дієвою і ефективною. Друге. Ми внесемо на розгляд американської сторони український проєкт спільної Хартії стратегічного партнерства", - додав глава МЗС.

"Ми підготуємо план трансформації України, який був презентований президентом у Сполучених Штатах, для розгляду на засіданні Комісії стратегічного партнерства. План трансформації - це набір конкретних інвестиційних проєктів в Україні, які змінять нашу державу, зроблять її сильнішою, а Комісія стратегічного партнерства - це інструмент, де ці проєкти можуть бути розглянуті на предмет пошуку фінансування та американських бізнес-партнерів для їхньої реалізації", - пояснив Кулеба.

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Автор: Наталя Джума
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О. А мы и не знали что през возил план трансформации. Вот народ. Привыкли врать на каждом шагу и думали что прокатит. Теперь за ночь бумажки для плана рисуют. Их план дожить до понедельника
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09.09.2021 13:24 Відповісти
Трансформери недороблені !!!)))
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09.09.2021 13:29 Відповісти
Да куда же её ещё "трансформировать"? Идиоты, ***. Перестаньте взятки брать и олигархат уничтожьте. Вот и весь Трансформатор.
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09.09.2021 13:32 Відповісти
Кулебі скоро й ліктя не подадуть ...
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09.09.2021 13:32 Відповісти
Чем больше США втянут Украину в свои дела,тем лучше. Будет больше рычагов давления и заинтересованности устранить коррупцию. Но уже с позиции полноправного партнера. Хороший ход.
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09.09.2021 13:39 Відповісти
Ти ідіот чи чергова проплачена курва від влади!? Який «ход»!? Вчора ОП ЗВИНУВАТИВ АМЕРИКАНСЬКУ ПРЕСУ В РОБОТІ НА РОСІЙСЬКУ РОЗВІДКУ!!! І не якусь газету, а агенцію СNN!
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09.09.2021 13:43 Відповісти
Сам ты курва ))
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09.09.2021 14:01 Відповісти
Ану, розкажіть нам про ставлення тієї агенції до Антіфи та БЛМ.
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09.09.2021 16:34 Відповісти
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины стоимостью $277 млрд. Результат: Моника-Зеленский пообещал США заплатить $30 млрд за АЭС по $6000 за квт.
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09.09.2021 13:41 Відповісти
Американці все знають ...
План трансформації України розглянуть на засіданні комісії Україна - США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4359
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09.09.2021 13:44 Відповісти
Головним "трансформатором" буде Коля Катлєта?
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09.09.2021 13:45 Відповісти
"Трансформацию" Украины только креативный мозг наркомана мог родить.
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09.09.2021 14:33 Відповісти
 
 