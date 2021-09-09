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Песков: Отношения Украины и США построены на ненависти к России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков: Отношения Украины и США построены на ненависти к России

В Кремле считают, что Киев и Вашингтон объединяет ненависть к Москве и русофобство.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, "украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств".

"Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, буквально ненависть к нашей стране, и, конечно, это заставляет и заставляло нас самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах", - добавил Песков.

Читайте: Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс

Пресс-секретарь президента РФ в очередной раз пригрозил "последствиями" в случае вступления Украины в НАТО. "Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО - это то, что потенциально для нас опасно и тревожно", - сказал он.

"Потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и для нас это не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент", - добавил Песков.

Также читайте: Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
Ты смотри какой догадливый…
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09.09.2021 20:14
+35
Песков: Отношения Украины и США построены на ненависти к России - Цензор.НЕТ 7679
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09.09.2021 20:19
+30
А хіба кацапів нема за що ненавидіти ?
Та є сотні причин бажати їм перетворитись на порох.
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09.09.2021 20:16
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якби кацапів взагалі на світі не було, було б набагато краще і чистіше.
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10.09.2021 10:25 Ответить
Ну да, и русофобии, оказалось бы , шо не существует...
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10.09.2021 10:45 Ответить
Козлостан грешен перед богом за каннибализм, андрофаги какие-то + за самозванство в ортодоксальной религии. На кацапах за это - 500-летняя анафема от вселенского патриарха , которую не отмыть и ни за какие индульгенции не откупиться, АМИНЬ !!!... Потому обречены на полный тлен, исторически так сложилось... ЗЫ... кацапы, назовите хоть одну страну по вашей границе, которой бы вы были другом.
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10.09.2021 10:53 Ответить
Дійсно дивно - звідки в українців взялась та русофобія та ненависть до паРаші? Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 5622

Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 3927
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10.09.2021 13:02 Ответить
Русофобія - це добре...

Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 2812
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10.09.2021 13:04 Ответить
Знал бы ты как ошибаешься..??? Даже не просто на ненависти - НА ЛЮТОЙ НЕНАВИСТИ!!! Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 9900
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10.09.2021 14:51 Ответить
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