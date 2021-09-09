Песков: Отношения Украины и США построены на ненависти к России

В Кремле считают, что Киев и Вашингтон объединяет ненависть к Москве и русофобство.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, "украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств".

"Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, буквально ненависть к нашей стране, и, конечно, это заставляет и заставляло нас самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах", - добавил Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ в очередной раз пригрозил "последствиями" в случае вступления Украины в НАТО. "Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО - это то, что потенциально для нас опасно и тревожно", - сказал он.

"Потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, и для нас это не что иное как вынужденные ответные меры по обеспечению нашей безопасности и стабильности в Европе, о чем неоднократно говорил достаточно однозначно наш президент", - добавил Песков.

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