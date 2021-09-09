Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії

У Кремлі вважають, що Київ і Вашингтон об'єднує ненависть до Москви і русофобство.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

За його словами, "українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, і це справа двох суверенних держав".

"Але, на превеликий жаль, досить значна частина цих відносин випромінює русофобство, буквально ненависть до нашої країни, і, звичайно, це змушує і змушувало нас найуважнішим чином відстежувати підсумки тих контактів, які мали місце у Вашингтоні та інших американських містах", - додав Пєсков.

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Прессекретар президента РФ укотре пригрозив "наслідками" в разі вступу України до НАТО. "Сюжет щодо гіпотетичного членства України в НАТО - це те, що потенційно для нас небезпечно і тривожно", - сказав він.

"Потенційно вони всі згодні й ведуть саме до членства України в НАТО. Для нас це не що інше, як уже в найближчій перспективі наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, і для нас це не що інше, як вимушені заходи щодо гарантування нашої безпеки і стабільності в Європі, про що неодноразово говорив досить однозначно наш президент", - додав Пєсков.

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