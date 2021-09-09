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Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії

У Кремлі вважають, що Київ і Вашингтон об'єднує ненависть до Москви і русофобство.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

За його словами, "українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, і це справа двох суверенних держав".

"Але, на превеликий жаль, досить значна частина цих відносин випромінює русофобство, буквально ненависть до нашої країни, і, звичайно, це змушує і змушувало нас найуважнішим чином відстежувати підсумки тих контактів, які мали місце у Вашингтоні та інших американських містах", - додав Пєсков.

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Прессекретар президента РФ укотре пригрозив "наслідками" в разі вступу України до НАТО. "Сюжет щодо гіпотетичного членства України в НАТО - це те, що потенційно для нас небезпечно і тривожно", - сказав він.

"Потенційно вони всі згодні й ведуть саме до членства України в НАТО. Для нас це не що інше, як уже в найближчій перспективі наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, і для нас це не що інше, як вимушені заходи щодо гарантування нашої безпеки і стабільності в Європі, про що неодноразово говорив досить однозначно наш президент", - додав Пєсков.

Також читайте: Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи
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Топ коментарі
+42
Ты смотри какой догадливый…
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09.09.2021 20:14
+35
Песков: Отношения Украины и США построены на ненависти к России - Цензор.НЕТ 7679
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09.09.2021 20:19
+30
А хіба кацапів нема за що ненавидіти ?
Та є сотні причин бажати їм перетворитись на порох.
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09.09.2021 20:16
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якби кацапів взагалі на світі не було, було б набагато краще і чистіше.
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10.09.2021 10:25 Відповісти
Ну да, и русофобии, оказалось бы , шо не существует...
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10.09.2021 10:45 Відповісти
Козлостан грешен перед богом за каннибализм, андрофаги какие-то + за самозванство в ортодоксальной религии. На кацапах за это - 500-летняя анафема от вселенского патриарха , которую не отмыть и ни за какие индульгенции не откупиться, АМИНЬ !!!... Потому обречены на полный тлен, исторически так сложилось... ЗЫ... кацапы, назовите хоть одну страну по вашей границе, которой бы вы были другом.
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10.09.2021 10:53 Відповісти
Дійсно дивно - звідки в українців взялась та русофобія та ненависть до паРаші? Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 5622

Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 3927
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10.09.2021 13:02 Відповісти
Русофобія - це добре...

Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 2812
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10.09.2021 13:04 Відповісти
Знал бы ты как ошибаешься..??? Даже не просто на ненависти - НА ЛЮТОЙ НЕНАВИСТИ!!! Пєсков: відносини України і США побудовані на ненависті до Росії - Цензор.НЕТ 9900
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10.09.2021 14:51 Відповісти
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