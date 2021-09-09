Транзит газа через Украину с начала года снизился на 15,2%

В январе – августе 2021 года транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины составил около 29,45 млрд м³ – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (34,8 млрд м³).

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ОГТСУ обращает внимание, что на аукционе 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь всего 4% (0,65 млн куб. м/сутки) от предложенных 15 млн куб. м/сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины. Таким образом, в текущем месяце транзит снизится до минимально предусмотренных контрактом 109 млн куб. м/сутки.

По мнению главы оператора Сергея Макогона, следствием такой транзитной политики российского монополиста стало рекордное подорожание газа на европейских хабах. В частности, в начале сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла отметки $650/тыс. куб. м.

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"Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. Однако "Газпром", к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток - 2", - отметил он.

Напомним, в 2020 году транзит газа через ГТС Украины составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м).

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