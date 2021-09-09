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Газпром (3166) ГТС (994) Транзит газа (300) Оператор ГТС (85)

Транзит газа через Украину с начала года снизился на 15,2%

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Транзит газа через Украину с начала года снизился на 15,2%

В январе – августе 2021 года транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины составил около 29,45 млрд м³ – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (34,8 млрд м³).

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ОГТСУ обращает внимание, что на аукционе 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь всего 4% (0,65 млн куб. м/сутки) от предложенных 15 млн куб. м/сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины. Таким образом, в текущем месяце транзит снизится до минимально предусмотренных контрактом 109 млн куб. м/сутки.

По мнению главы оператора Сергея Макогона, следствием такой транзитной политики российского монополиста стало рекордное подорожание газа на европейских хабах. В частности, в начале сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла отметки $650/тыс. куб. м.

Читайте: Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко

"Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. Однако "Газпром", к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток - 2", - отметил он.

Напомним, в 2020 году транзит газа через ГТС Украины составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м).

Также читайте: Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины, - глава МИД Сийярто

Автор: Ольга Лузан
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И теперь уже это еще не предел. Власть уже давно должна была выводы сделать. Еще после газовой войны 2006-го года, что именно так и будет.
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09.09.2021 21:31 Ответить
Интересно, какая будет мировая цена, если полностью исключить российские поставки газа?
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09.09.2021 21:49 Ответить
да перекройте нах. трубу..пусть падлы мядяры с фашиками замерзнут
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09.09.2021 22:03 Ответить
"Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток - 2", - отметил Витренко.
Юрий Юрьевич - капитан Очевидность. А что, в Европе есть такие дураки, которые этого ещё не поняли? И шо?
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09.09.2021 22:55 Ответить
Мне лично пофиг,что там и как качают через украинскую гтс.Мне ни чего с этого транзита не капает абсолютно!!!Если через трубу не будет транспортироваться газ гтс будет убыточной,то ее целесообразнее будет продать!Купять немцы или французы.Пусть теперь у них голова болит.Тем более немцы умеют договариваться с рф.
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10.09.2021 02:02 Ответить
Проблема в тому, що купувати ніхто не хоче. Вже давно пропонують.....
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10.09.2021 05:42 Ответить
Звикайте. Незабаром зовсім припинеться.
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10.09.2021 05:41 Ответить
 
 