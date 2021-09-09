Транзит газу через Україну від початку року знизився на 15,2%

У січні - серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м - на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).

Про це свідчать дані ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

ОГТСУ звертає увагу, що на аукціоні 16 серпня "Газпром" забронював на вересень усього 4% (0,65 млн куб. м/добу) від запропонованих 15 млн куб. м/добу додаткових гарантованих транзитних потужностей через ГТС України. Таким чином, у поточному місяці транзит знизиться до мінімально передбачених контрактом 109 млн куб. м/добу.

На думку голови оператора Сергія Макогона, наслідком такої транзитної політики російського монополіста стало рекордне подорожчання газу на європейських хабах. Зокрема, на початку вересня ціна газу жовтневого ф'ючерса на європейській біржі досягла позначки $650/тис. куб. м.

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"Україна постійно пропонує додаткові транзитні потужності для постачання додаткових обсягів газу в ЄС. Однак "Газпром", на жаль, постійно відмовляється від них. Створюється враження, що такою поведінкою "Газпром" не тільки стимулює подальше зростання цін на газ у ЄС, але і посилає вкрай прозорі сигнали в Європу, що додаткові обсяги газу можливі тільки через "Північний потік - 2", - зазначив він.

Нагадаємо, в 2020 році транзит газу через ГТС України сягнув 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м).

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