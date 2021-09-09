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Транзит газу через Україну від початку року знизився на 15,2%

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Транзит газу через Україну від початку року знизився на 15,2%

У січні - серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м - на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).

Про це свідчать дані ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

ОГТСУ звертає увагу, що на аукціоні 16 серпня "Газпром" забронював на вересень усього 4% (0,65 млн куб. м/добу) від запропонованих 15 млн куб. м/добу додаткових гарантованих транзитних потужностей через ГТС України. Таким чином, у поточному місяці транзит знизиться до мінімально передбачених контрактом 109 млн куб. м/добу.

На думку голови оператора Сергія Макогона, наслідком такої транзитної політики російського монополіста стало рекордне подорожчання газу на європейських хабах. Зокрема, на початку вересня ціна газу жовтневого ф'ючерса на європейській біржі досягла позначки $650/тис. куб. м.

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"Україна постійно пропонує додаткові транзитні потужності для постачання додаткових обсягів газу в ЄС. Однак "Газпром", на жаль, постійно відмовляється від них. Створюється враження, що такою поведінкою "Газпром" не тільки стимулює подальше зростання цін на газ у ЄС, але і посилає вкрай прозорі сигнали в Європу, що додаткові обсяги газу можливі тільки через "Північний потік - 2", - зазначив він.

Нагадаємо, в 2020 році транзит газу через ГТС України сягнув 55,8 млрд куб. м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м).

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И теперь уже это еще не предел. Власть уже давно должна была выводы сделать. Еще после газовой войны 2006-го года, что именно так и будет.
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09.09.2021 21:31 Відповісти
Интересно, какая будет мировая цена, если полностью исключить российские поставки газа?
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09.09.2021 21:49 Відповісти
да перекройте нах. трубу..пусть падлы мядяры с фашиками замерзнут
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09.09.2021 22:03 Відповісти
"Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через "Северный поток - 2", - отметил Витренко.
Юрий Юрьевич - капитан Очевидность. А что, в Европе есть такие дураки, которые этого ещё не поняли? И шо?
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09.09.2021 22:55 Відповісти
Мне лично пофиг,что там и как качают через украинскую гтс.Мне ни чего с этого транзита не капает абсолютно!!!Если через трубу не будет транспортироваться газ гтс будет убыточной,то ее целесообразнее будет продать!Купять немцы или французы.Пусть теперь у них голова болит.Тем более немцы умеют договариваться с рф.
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10.09.2021 02:02 Відповісти
Проблема в тому, що купувати ніхто не хоче. Вже давно пропонують.....
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10.09.2021 05:42 Відповісти
Звикайте. Незабаром зовсім припинеться.
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10.09.2021 05:41 Відповісти
 
 