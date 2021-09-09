Запорожский учитель Жук получил международную награду Global Teacher Award

Александра Жука отметили среди десятков тысяч участников из 110 стран. В Запорожье он преподает информатику детям с нарушениями слуха в школе-интернате.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу украинской премии Global Teacher Prize в Фейсбуке.

"Поздравляем Александра с получением международной награды Global Teacher Award от Aks Education Awards. Мы рады, что украинского педагога-супергероя отметили среди десятков тысяч участников из 110 стран", - сказано в сообщении.

Александр Жук - учитель информации в школе-интернате "Джерело". Он работает с детьми с нарушениями слуха.

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"Большая честь - быть награжденным международной наградой. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Я горжусь тем, что работаю учителем в Украине", - написал педагог на своей странице в Фейсбуке.

Aks Education Awards - это индийская организация, которая занимается образовательными менеджментом и исследованиями. Награду Global Teacher Award присуждают за выдающиеся достижения в учительстве. Чтобы стать лауреатом, нужно продемонстрировать значительный вклад в развитие учеников и влияние на общество.

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В 2018 году Александр Жук стал лучшим учителем года по версии международной премии Global Teacher Prize Ukraine. В 2019 году комиссия этой же премии включила его в список 50 лучших учителей мира.