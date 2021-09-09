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Запорожский учитель Жук получил международную награду Global Teacher Award

Новости Цензор.НЕТ Общество

Запорожский учитель Жук получил международную награду Global Teacher Award

Александра Жука отметили среди десятков тысяч участников из 110 стран. В Запорожье он преподает информатику детям с нарушениями слуха в школе-интернате.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу украинской премии Global Teacher Prize в Фейсбуке.

"Поздравляем Александра с получением международной награды Global Teacher Award от Aks Education Awards. Мы рады, что украинского педагога-супергероя отметили среди десятков тысяч участников из 110 стран", - сказано в сообщении.

Александр Жук - учитель информации в школе-интернате "Джерело". Он работает с детьми с нарушениями слуха.

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"Большая честь - быть награжденным международной наградой. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Я горжусь тем, что работаю учителем в Украине", - написал педагог на своей странице в Фейсбуке.

Aks Education Awards - это индийская организация, которая занимается образовательными менеджментом и исследованиями. Награду Global Teacher Award присуждают за выдающиеся достижения в учительстве. Чтобы стать лауреатом, нужно продемонстрировать значительный вклад в развитие учеников и влияние на общество.

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В 2018 году Александр Жук стал лучшим учителем года по версии международной премии Global Teacher Prize Ukraine. В 2019 году комиссия этой же премии включила его в список 50 лучших учителей мира.

Автор: Ольга Лузан
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Респект Українцю !
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09.09.2021 22:48 Ответить
Вітаємо! Бажаємо всього найкращого!!!
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09.09.2021 22:53 Ответить
підтвердив українську перемогу 2019!
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09.09.2021 23:10 Ответить
в Україні взагалі всі вчителі - герої! Такі знання за такі мізерні гроші більше ніде у світі неможливо отримати!
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10.09.2021 03:18 Ответить
 
 