Запорізький учитель Жук отримав міжнародну нагороду Global Teacher Award
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Олександра Жука відзначили серед десятків тисяч учасників зі 110 країн. У Запоріжжі він викладає інформатику дітям із вадами слуху в школі-інтернаті.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку української премії Global Teacher Prize у Фейсбуці.
"Вітаємо Олександра з отриманням міжнародної нагороди Global Teacher Award від Aks Education Awards. Ми раді, що українського педагога-супергероя відзначили серед десятків тисяч учасників зі 110 країн", - сказано в повідомленні.
Олександр Жук - учитель інформації в школі-інтернаті "Джерело". Він працює з дітьми з вадами слуху.
"Велика честь - бути нагородженим міжнародною нагородою. Я завжди радий бачити прапор нашої держави на такому рівні. Я пишаюся тим, що працюю вчителем в Україні", - написав педагог на своїй сторінці у Фейсбуці.
Aks Education Awards - це індійська організація, яка займається освітніми менеджментом і дослідженнями. Нагороду Global Teacher Award присуджують за видатні досягнення в навчанні. Щоб стати лауреатом, потрібно продемонструвати значний внесок у розвиток учнів і вплив на суспільство.
У 2018 році Олександр Жук став найкращим учителем року за версією міжнародної премії Global Teacher Prize Ukraine. У 2019 комісія цієї ж премії включила його до списку 50 найкращих учителів світу.
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