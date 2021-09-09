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Запоріжжя (1441) нагорода (1102) вчитель (319)

Запорізький учитель Жук отримав міжнародну нагороду Global Teacher Award

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Запорізький учитель Жук отримав міжнародну нагороду Global Teacher Award

Олександра Жука відзначили серед десятків тисяч учасників зі 110 країн. У Запоріжжі він викладає інформатику дітям із вадами слуху в школі-інтернаті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку української премії Global Teacher Prize у Фейсбуці.

"Вітаємо Олександра з отриманням міжнародної нагороди Global Teacher Award від Aks Education Awards. Ми раді, що українського педагога-супергероя відзначили серед десятків тисяч учасників зі 110 країн", - сказано в повідомленні.

Олександр Жук - учитель інформації в школі-інтернаті "Джерело". Він працює з дітьми з вадами слуху.

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"Велика честь - бути нагородженим міжнародною нагородою. Я завжди радий бачити прапор нашої держави на такому рівні. Я пишаюся тим, що працюю вчителем в Україні", - написав педагог на своїй сторінці у Фейсбуці.

Aks Education Awards - це індійська організація, яка займається освітніми менеджментом і дослідженнями. Нагороду Global Teacher Award присуджують за видатні досягнення в навчанні. Щоб стати лауреатом, потрібно продемонструвати значний внесок у розвиток учнів і вплив на суспільство.

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У 2018 році Олександр Жук став найкращим учителем року за версією міжнародної премії Global Teacher Prize Ukraine. У 2019 комісія цієї ж премії включила його до списку 50 найкращих учителів світу.
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09.09.2021 22:48 Відповісти
Вітаємо! Бажаємо всього найкращого!!!
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09.09.2021 22:53 Відповісти
підтвердив українську перемогу 2019!
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09.09.2021 23:10 Відповісти
в Україні взагалі всі вчителі - герої! Такі знання за такі мізерні гроші більше ніде у світі неможливо отримати!
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10.09.2021 03:18 Відповісти
 
 