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Новости Политика Украины
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Порошенко (19364) США (23194) Европейская Солидарность (998)

Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидер "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией политологических центров США, в том числе директором Евразийского центра Атлантического Совета Джоном Хербстом и президентом CEPA (Центр анализа европейской политики) Алиной Поляковой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", в ходе встречи обсуждались результаты визита президента Украины в Вашингтон и встречи Главы Украинского государства с президентом США Джо Байденом.

Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США 01

Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и последовательную поддержку Украины.

Участники встречи отметили важную помощь Вашингтона в деле консолидации международных усилий для противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и поддержки реформ в нашем государстве, а также критическую важность укрепления трансатлантического фронта санкций против России.

Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США 02

Отдельно обсуждалась ситуация в сфере развития и укрепления демократии, верховенства права, судебной реформы, устойчивости институтов государства в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактика

Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только США могут повлиять на ситуацию на Донбассе, - Кучма

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+40
Просто США уверены что 7 президент Украины Порох вот и решают вопросы с Гетьманом а не с упоротым веществами клоуном!
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11.09.2021 10:41
+32
-- Ви слышали Порошенко таки встрентился и даже обсудил!
- А шо Бубочка у тот момент?
- Бубочка бил таки за то у истерике и делал с этого маме нэрвы!
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11.09.2021 10:33
+29
Больший удар, чем нанес он сам, нанести нельзя

Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 100
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11.09.2021 10:46
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11.09.2021 10:26 Ответить
ЗЕ, як і його попередники, перетворили власну брехню у вигідний для них "інтелектуальний товар"... але ж інфікують брехнею все суспільство

-Претенденти його успішно і дешево продають цей "товар"українському населенню взамін на їхні голоси на виборах ...

-Чинні керівники держави і політики й досі, правда менш "успішно", але такий же "товар" обмінюють (по бартеру) на міжнародну ринку на кредити і фінансову допомогу, частина з якої, міцно осідає у "вітчизняних та офшорних кишенях" бариг з їхнього оточення ... демонструючи штучні культіпаки - як збирає на життя каліка під церквою чи в метро... Жах...

А чи знаєте ви, що 40-ка мільйонна Україна при них, вже докотилася до жалюгідних... 150 млрд. дол. свого офіційного ВВП?

В той час, коли ВВП таких малюсіньких (з 4-х мільйонним населенням), але й маленьких площею... - острівної Ірландії, чи міста-держави Сінгапур уже втричі перевищили нині офіційний ВВП України...

А чи знаєте ви, що потенціал лише АПК України здатний ",якщо не гнатиме на експорт" сировину, а кінцеву продукцію... продукувати ВВП розміром в 600-800 млрд. дол?

А чи знаєте ви, що весь, вже нині існуючий потенціал всього господарського комплексу України здатний створювати ВВП на рівні Великої Британії, чи Франції, Італії...? Не кажучи що здатний обігнати за обсягами Південну Корею, Іспанію, чи Австралію?

Але ж ВСЕ стоїть мертвим грузом , а народ в еміграції... Масове безробіття серед тих, хто лишився...

Я не сказав про молоду галузь ІТ (бо її важко спрогнозувати), але вона вже здатна щорічно - майже подвоювати обсяги своїх послуг...

Але брехня, безвідповідальність, користолюбство влади, політиків зростають ще вищими темпами, ніж ІТ-галузь ...

І на цьому фоні "проростає" незамічена на -сьогодні, але дуже загрозлива для майбутнього проблема суспільства - його КРИМІНАЛІЗАЦІЯ.

Криміналізація - як вимушений крок у відповідь тих, хто ніколи не мав і не бажав кримінальних нахилів та дій,...

Але на фоні злочинної практики влади, так і таких же прийнятих нею законів (податків, цін, тарифів, безправ'я) - населення ВИМУШЕНЕ, по за власною волею, розробляти їх, чи застосовувати... - просто задля елементарного виживання в ситуації, що склалася...
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11.09.2021 11:39 Ответить
А шобы твоё ***** удавилось
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11.09.2021 11:47 Ответить
Never again
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11.09.2021 16:35 Ответить
🥳🤮
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11.09.2021 19:32 Ответить
Ольга ********* уже давно в тиливизире победиала Госдеп и Пентагон,а Украину и подавно...Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 3985Мавзолейным баранам уже не до Украины...они НовоБелорусь строють... Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 7041
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11.09.2021 10:27 Ответить
Делегация ведущих политологических центров США Зюзе не доверяет.
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11.09.2021 10:29 Ответить
Та ні. Це схоже на батьківські збори, де обговорюють не зовсім адекватну поведінку однієї зеленої недорослі.
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11.09.2021 11:44 Ответить
Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 8669
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11.09.2021 10:32 Ответить
Очередной удар по престижу великого бубочки. Беда.
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11.09.2021 10:32 Ответить
Больший удар, чем нанес он сам, нанести нельзя

Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 100
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11.09.2021 10:46 Ответить
Це хто, обкурений Допа молодший 🤣🤣🤣?
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11.09.2021 11:52 Ответить
Брат близнец по разуму. И по веществам

Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 3607
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11.09.2021 11:57 Ответить
Зе , глядя на фото, таки психічнохворий 😒
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11.09.2021 12:05 Ответить
И действительно, не ясно, как могло случиться, что ему на сцене 95-го только тупых игратьприходилось?
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11.09.2021 18:24 Ответить
Гений красноречия.

Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 7043
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11.09.2021 10:53 Ответить
По сравнению вот с этим, Витюха Фёдорович был интеллектуалом. Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 1616
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11.09.2021 11:48 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼😀
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11.09.2021 11:53 Ответить
Таки да. Косноязычным, но не настолько тупым.
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11.09.2021 11:57 Ответить
С Залдостановым был бы очень "красноречивый" дуэт.
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11.09.2021 13:34 Ответить
-- Ви слышали Порошенко таки встрентился и даже обсудил!
- А шо Бубочка у тот момент?
- Бубочка бил таки за то у истерике и делал с этого маме нэрвы!
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11.09.2021 10:33 Ответить
Что-то ты, Ви ктор, с царями попутал или только проснулся.
Сцарь у нас, уже как два с лишним года, Бубочка.
Почти монарх. Всю власть себе присвоил
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11.09.2021 10:43 Ответить
Заздірть тихенько.
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11.09.2021 10:45 Ответить
Ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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11.09.2021 11:09 Ответить
Интересно, кто оплатил эту встречу. Судя по всему, тот, кто был наиболее заинтересован в ней. Ну, чтобы пропиариться. Я думаю, встречу оплатила делегация ведущих политологических центров США. Правильно, Дід Трохим?
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11.09.2021 10:38 Ответить
Просто США уверены что 7 президент Украины Порох вот и решают вопросы с Гетьманом а не с упоротым веществами клоуном!
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11.09.2021 10:41 Ответить
Ха-ха-ха...
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11.09.2021 11:08 Ответить
С детства деби́л, или курсы какие оканчивал?
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11.09.2021 11:10 Ответить
Скорее мой кот станет Президентом, чем Парахнявый.
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11.09.2021 11:18 Ответить
Почему нет?В следующий раз вы и за котов проголосуете😂🌷×××
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11.09.2021 11:21 Ответить
Кот лучше дерьма....
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11.09.2021 11:33 Ответить
Мощный ответ😂🌷×××
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11.09.2021 11:36 Ответить
И лучше тваво *****? Ну тут не поспоришь
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11.09.2021 11:49 Ответить
Ну, если, по-твоему, встречу оплатила делегация ведущих политологических центров США, то у них был выбор с кем общаться. Поэтому они выбрали адекватного политика.
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11.09.2021 10:46 Ответить
Дурко , не все в цьому житті вимірюється грішми , так як крім грошей , потрібно мати мізки в голові і елементарну совість !
У Порошенка все це є , тому свідомі украінці цінують його , блискучого дипломата і Людину , яка дбає про Украіну ,
а не зраджує іі , як це робить зелена шобла !
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11.09.2021 11:57 Ответить
блестящий дипломат, это тот, что ********** минские подписал, где сначала выборы сепаров, а потом возможная передача границы Украине? Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 4667
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11.09.2021 14:01 Ответить
Порошенко по факту сумел обосрать и РАБссию и Новороссию от Харькова до Одессы практически голыми руками...,Гетьман круче всех в Мире Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 618
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11.09.2021 10:40 Ответить
Они обосрались сами без помощи Пороха
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11.09.2021 10:47 Ответить
Мавзолейные бараны,займитесь якутией и красноярским краем с Бурятами братами... Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 7236
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11.09.2021 10:41 Ответить
та тупо завалы нехай взорванных перед выборами домов разгребают (2дома за 3 дня... это постараться надо)
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11.09.2021 11:41 Ответить
А ви як вважаєте політика робиться? Танцями, зажиманцями, грою на фортепіано без рук?
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11.09.2021 10:54 Ответить
Болвааны...от вас депилов тошнит Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 9477 73 % Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 8896
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11.09.2021 10:46 Ответить
На столе, кроме двух бутылочек воды, даже каких-нибудь бубликов или карамелек нет. Порошенко в своем стиле. Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 984
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11.09.2021 10:52 Ответить
А что люди приехали сюда бубликов покушать?
А Порошенко в своем стиле - продолжает помогать и армии, и медикам, и серьезных политиков в страну привлекает, чтобы Украину поддерживали.
Работает человек.
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11.09.2021 10:59 Ответить
Состояние Ахметова выросло почти втрое за год,
Порошенко выбыл из тройки самых богатых - Forbes

Экс-президент Украины опустился в рейтинге Forbes с третьего на седьмое место.

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ 2021, 10:00https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/6/673628/
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11.09.2021 12:52 Ответить
неужели в СЛЕПОЙ ТРАСТ? Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 1020
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11.09.2021 13:48 Ответить
При чем тут слепой траст? Аби что ляпнуть?
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11.09.2021 17:25 Ответить
За бубликами с самоваром это к пуйлу..
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11.09.2021 11:01 Ответить
Да, положил тебе за щеку...рошенку😀 Кондитер, он такой
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11.09.2021 11:11 Ответить
Рошенка это вкусно. Кондитер качественный товар товар производит. Пользуется спросом.
Люди покупают.
А вот зюзенька, только дырки от бублика производит.
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11.09.2021 17:29 Ответить
2 кусочєка калбаскі ....
просто пісня
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11.09.2021 11:30 Ответить
И бутылочка, на которой сидишь
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11.09.2021 11:51 Ответить
Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 3193 Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 4848
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11.09.2021 10:55 Ответить
Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 569 Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 7595
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11.09.2021 11:03 Ответить
А зачем их выставлять ? Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 5611
(Авиценна)
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11.09.2021 13:50 Ответить
С кем будет общаться делегация?
С теми, которые слили операцию по вагнеровцам, и при этом говорят, что виновата СNN?
Брешут нагло и тупо и при том выталкивают оппонентов с трибуны?
Как с такими людьми общаться.
Но вы так сильно не переживайте и вас брехунов бездарных скорее всего послушают , хоть вы того и не заслуживаете.
Кстати, а шо там с Чаусом?
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11.09.2021 10:55 Ответить
Ну если бы не обсудил, то это был бы не Парашенка....
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11.09.2021 11:05 Ответить
Ну що зробиш? Обговорювати серйозні питання з Вавою безглуздо. Їдуть до Пороха.
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11.09.2021 11:25 Ответить
не обсудил, а обсидел
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11.09.2021 11:32 Ответить
Вот тебя то и обсидел) смотрю обтекаешь
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11.09.2021 11:53 Ответить
Троляко , невже на хліб не можеш заробити чесно без лайна , а обов'язково потрібно вис@атись привселюдно
на цьому поважному сайті?😀
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11.09.2021 12:02 Ответить
Тошнит от этого клоуна, поменялись местами, но этот не смешной(
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11.09.2021 11:07 Ответить
То можкт то из-за того, что ты предохранялся? Кого хочешь мальчика или девочку?
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11.09.2021 11:13 Ответить
так це ж вона, старуха!
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11.09.2021 11:50 Ответить
Поэтому ты, свинособака, сюда и примчалась высраться
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11.09.2021 11:15 Ответить
73 % рейтинга Кучмы будете жрать еще 2 с половиной года.... Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 5348Данилыч не виноват что вы идиоты так и научились отличить Политика и чувака из цирка Шапито... Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 5348
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11.09.2021 11:30 Ответить
І що, чим цей перфоманс скінчився?
Який підсумковий документ ухвалили?
Чи просто водички попили і за столом пофоткалися?
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11.09.2021 11:37 Ответить
Киш , мілінтухіс , зелена потвора 😂😂😂
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11.09.2021 12:03 Ответить
Порошенко знает весь политический и экономический Мир...а бывший посол США в Украине Джон Хербст лдичный друг Петра Алексеевича...,дятлы мавзолейные не палитенсь...сразу видно что вы ТУПОЕ БЫДЛО....не знающее Украину...,дуйтье к Ольге **********...она вам раскажет о Вяличии РАБссии....и плешивого хмыря Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 2572
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11.09.2021 11:42 Ответить
Генри Киссинджер однажды произнес....ССср мы развалим за 5 минут....а повод всегда найдется...Перефразирую Киссинджера...РАБссия давно говном воняет....Но мы ее не разрушим.... сама задохнется в своем ВОНИЗМЕ Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 1896мавзолейном
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11.09.2021 11:51 Ответить
"... были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет. "
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11.09.2021 11:54 Ответить
Дебилы Мавзолейные...хреново у вас с памятью...
в 2012 году на Валдае был форум на котором выступил плешивый Мудак РАБссии...,именно там прозвучала фраза : Украины никогда не было,ее придумали чЛенин и Сралин...мы создадим Новороссию...,говноеды фсбШНЫЕ....когда Майдан в Украине начался? Правильно ...30 ноября 2013 года....
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11.09.2021 12:01 Ответить
Точку во всей это истории поставили одесситы и харькочане 2 мая когда быдло Путлера хотело создать Одесскую Народную Республику перед игрой Черноморец Одесса -Металлист Харьков...сожгли тех ФСБшных крыс Путлера....
Поплачьте крысы....
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11.09.2021 12:09 Ответить
Що з ним ?
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11.09.2021 12:44 Ответить
С ним все нормально. А с тобой?
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11.09.2021 14:08 Ответить
После разговора сверху опускается середина стола со стриптизёршей и закусками.
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11.09.2021 13:53 Ответить
ось як Порошенко перемагає.це тобі,ЗЄ,не відосики ваять:Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США - Цензор.НЕТ 6797
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 21 час назад

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🇺🇦☦️👥В сеть попали переписки высокопоставленных функционеров Русской православной церкви: так, опубликованный «Церквачом» фрагмент переписки украинского иеромонаха Вячеслава Максименко и его московского куратора Кирилла Фролова, содержащий шаблон письма к Патриарху Кириллу, четко очерчивает перспективы РПЦ на украинском треке - Киев безвозвратно упущен. ....
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11.09.2021 15:30 Ответить
Вєдущіє апсуждатєльськіє центри...
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11.09.2021 18:10 Ответить
Я не понимаю что там можно было обсуждать.
Это чучело, даже не знало зачем едет в США, что там делать и о чем говорить с Байденом.
Его визит, можно сравнить с походом человека на выставку автомобилей: прошелся по павильону, посидел в салоне Бугатти, сфотографировался с девченками-промоутерами, набрал рекламных буклетов и пару бесплатных журналов и все.
Важный визит епт.
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11.09.2021 21:12 Ответить
...делая вид, что выбирает, хотя понимает, что это ему недоступно
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11.09.2021 23:34 Ответить
Люблю статьи о Порохе, так мило наблюдать как рвутся пердаки ботофермы и местных полезных идиотов. )))))
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12.09.2021 12:20 Ответить
Порохоботы - проклятые бездельники и саботажники.
Как отсасывать сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести с добавлением нового сверхактивного ингридиента - Тошнотворного Порош(ен)ка (инновационное изобретение Лаборатории токсикогенной порохоботологии корпорации "Рошен"), так тут порохоботы первые. И что характерно, порохоботам леденцов "Рошен" всё мало и мало, прямо ненасытные какие-то, - порохоботы готовы отсасывать леденцы "Рошен" денно и нощно в неограниченных количествах.
А то, что производство леденцов "Рошен" денег стоит, и что их надлежит отрабатывать, так на то порохоботам - плевать.
Где навязчивый и агрессивный порохоботинг на основе передовых достижений современной порохоботологии, обеспечивающий интенсивный рост электоральной поддержки Пётра Лексеича?
НЕТУ!!!
Бессовестные сволочуги...
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12.09.2021 12:31 Ответить
 
 