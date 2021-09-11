Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко

Разные детали спецоперации по "вагнеровцам", которые озвучивает глава Временной следственной комиссии Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, противоречат друг другу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агент НАБУ Евгений Шевченко написал в Фейсбуке.

В своем посте он напомнил, что накануне председатель ВСК Марьяна Безуглая заявила следующее:

- операция по аресту "вагнеровцев" планировалась, но не украинцами.

- украинцы не планировали операцию, однако "в планировании спецмероприятия украинскими спецслужбами оказались недостатки".

- арест таки должен был быть, но не в Киеве, а в Стамбуле, впрочем "кооперации с Турцией не было".

- при том "задержка вылета террористов из Минска в Стамбул состоялась по требованию украинской стороны", хотя "украинцы не планировали операцию" и тому подобное.

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"Мне одному кажется, что эти показания противоречат друг другу?)

Впрочем, если предположить, что народный депутат от партии "Слуга народа" говорит нам правду, то почему в течение года президент Владимир Зеленский, Ермак и сотни их приспешников кричали на всю страну, что никакой спецоперации по "вагнеровцам" не было? И, наконец, данная временная следственная комиссия в течение года ни разу так и не собралась, а вот после выхода сюжета CNN время сразу нашлось.

Но, кажется, время это нашлось только для того, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи", - написал он.

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