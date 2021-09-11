Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко
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Разные детали спецоперации по "вагнеровцам", которые озвучивает глава Временной следственной комиссии Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, противоречат друг другу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агент НАБУ Евгений Шевченко написал в Фейсбуке.
В своем посте он напомнил, что накануне председатель ВСК Марьяна Безуглая заявила следующее:
- операция по аресту "вагнеровцев" планировалась, но не украинцами.
- украинцы не планировали операцию, однако "в планировании спецмероприятия украинскими спецслужбами оказались недостатки".
- арест таки должен был быть, но не в Киеве, а в Стамбуле, впрочем "кооперации с Турцией не было".
- при том "задержка вылета террористов из Минска в Стамбул состоялась по требованию украинской стороны", хотя "украинцы не планировали операцию" и тому подобное.
"Мне одному кажется, что эти показания противоречат друг другу?)
Впрочем, если предположить, что народный депутат от партии "Слуга народа" говорит нам правду, то почему в течение года президент Владимир Зеленский, Ермак и сотни их приспешников кричали на всю страну, что никакой спецоперации по "вагнеровцам" не было? И, наконец, данная временная следственная комиссия в течение года ни разу так и не собралась, а вот после выхода сюжета CNN время сразу нашлось.
Но, кажется, время это нашлось только для того, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи", - написал он.
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Пожалуйста, подождите...
Список комиссии рассматривающей дело "вагнеровцев":
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71403&pf35401=544426
Ни у кого из членов комиссии НЕТ допуска к секретным документам.
Официальный допуск к секретным документам (2-й уровень допуска, туда не входят "документы составляющие государственную тайну") есть только у Шуфрича Нестора Ивановича (2012 г. возможно был аннулирован в 2015 г.)
поэтому все, что подгоняет под факты и лепит под аргументы безуглая лишь делает больше и тяжелее ком лжи и брехни, который завис над их головами....и не достает буквально одного чиха чтоб лавина понеслась с горки...
Зайці грають на баянах,
Ліс шумить, ріка журчить,
Трактор в полі деренчить,
Пси танцюють гопака,
Баба сіє ріпака,
Сонце плямка спозаранку,
Чеше яйця хтось на ґанку,
Шурхотить метелиця,
Дим горою стелиться,
Бджоли з'їли коровай -
Рота хоч не відкривай…🤣🤣🤣
стадион - так стадион!!!
божья роса, умывайтесь все
Тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Так звана «ТСК» під керівництвом «слуги» Мар'яни Безуглої створена лише для того, щоб «відмазати» вище керівництво держави. А створення реальної ТСК як єдино можливого інструменту опозиції у парламенті блокує монобільшість Зеленського.
«Президент Порошенко уже говорив про це публічно, що в грудні 18 року він дав «добро» на проведення такої спецоперації. Вона могла бути золотим фондом наших спецслужб. Ми всі ж хочемо мати спецслужби як в Ізраїлі. Ми пишаємося тим, що наша спецслужба вивела Цемаха з окупованої території. І це була така сама спецоперація за участі, безумовно, наших партнерів з країн НАТО, для того, аби затримати 33 вбивць, причетних до найстрашніших військових злочинів. Як про це говорять в CNN», - зазначила І.Геращенко.
«Насправді це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу». Тому що в цій комісії, яка сьогодні зібралася, не було депутата з жодної іншої фракції. Зібралося 7 депутатів від «Слуг народу», які проводили «розслідування». І найганебніше, що туди не допустили спочатку самих розвідників, які прийшли з добрим наміром розказати все, що вони про це знають. В тому числі керівника тоді цієї операції Бурби. А Безугла вийшла до репортерів з якоюсь там цидулкою, написаною я не знаю де», - зауважила співголова «Європейської Солідарності».
«Христо Грозєв з «Bellingcat» готують розслідування. І «Bellingcat» був у Києві кілька місяців тому. Вони намагалися зустрітися з українською владою для того, що б розставити крапки над і, що ж там було?! Українська влада відмовилася від зустрічі», - нагадала Ірина Геращенко.
«І найголовніше: Зеленський, дійсно, в інтерв'ю своєму улюбленому телеканалу зізнався, що це він подзвонив Лукашенку і розповів про цю операцію. Що таке Лукашенко? Лукашенко - це Путін. І це була зрада; але ми маємо шанувати українських військових, українських спецслужби і українську армію», - констатує Ірина Геращенко.
«Ми вимагаємо створити ТСК саме по «вагнерівцям». Тому що, якщо Цемаха віддали, і після цього заморозились звільнення, бо Путін отримав своє. Путін зараз отримав своє і у «вагнерівців». Скільки раз ми ще будемо підігрувати Кремлю? Ми вважаємо, що треба розібратись в ситуації, хто є «крот», хто є зрадник у вищих кабінетах країни», - наголошує Ірина Геращенко.
Т.з. "Звіту ТСК" НЕ МАЄ, те, що зачитувала Безугла фальсифікат, підробка
Источник: https://comments.ua/blog/vsk-bezugloy-zavalilo-rassledovanie-po-gosizmene-ermaka-zelenskogo-1399.html
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А когда зеленая пошесть говорила правду?
Хоть 1 раз? То-то...
"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.
Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.
"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.