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Новости Политика Украины
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Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко

Разные детали спецоперации по "вагнеровцам", которые озвучивает глава Временной следственной комиссии Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, противоречат друг другу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агент НАБУ Евгений Шевченко написал в Фейсбуке.

В своем посте он напомнил, что накануне председатель ВСК Марьяна Безуглая заявила следующее:

- операция по аресту "вагнеровцев" планировалась, но не украинцами.
- украинцы не планировали операцию, однако "в планировании спецмероприятия украинскими спецслужбами оказались недостатки".
- арест таки должен был быть, но не в Киеве, а в Стамбуле, впрочем "кооперации с Турцией не было".
- при том "задержка вылета террористов из Минска в Стамбул состоялась по требованию украинской стороны", хотя "украинцы не планировали операцию" и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВСК Безуглая: Международной спецоперации по "вагнеровцам" не было. Было спецмероприятие ГУР (обновлено)

"Мне одному кажется, что эти показания противоречат друг другу?)
Впрочем, если предположить, что народный депутат от партии "Слуга народа" говорит нам правду, то почему в течение года президент Владимир Зеленский, Ермак и сотни их приспешников кричали на всю страну, что никакой спецоперации по "вагнеровцам" не было? И, наконец, данная временная следственная комиссия в течение года ни разу так и не собралась, а вот после выхода сюжета CNN время сразу нашлось.

Но, кажется, время это нашлось только для того, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безуглая о "вагнеровцах": Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси, но не была спровоцирована на что-то худшее

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+42
Не кажется, а так и есть... Собственно, и комиссия сама по себе - дурилка картонная... В нее "процедурой голосования" не допущены представители оппозиции, имевшие конституционное право там присутствовать... слуги в одиночку... без других фракций рассматривали преступление слуги. эТо тупо конфликт интересов, а не комиссия...
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11.09.2021 12:35
+33
Самое забавное, что даже на скамье подсудимых потерпевший вiсюк не поймёт, что происходит, и будет выглядеть так же, как всегда:

Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7974
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11.09.2021 12:47
+32
Не кажется, а 100%
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11.09.2021 12:32
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Не кажется, а 100%
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11.09.2021 12:32 Ответить
по факту - лохотрон от клована и безуглой:
Список комиссии рассматривающей дело "вагнеровцев":
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71403&pf35401=544426

Ни у кого из членов комиссии НЕТ допуска к секретным документам.
Официальный допуск к секретным документам (2-й уровень допуска, туда не входят "документы составляющие государственную тайну") есть только у Шуфрича Нестора Ивановича (2012 г. возможно был аннулирован в 2015 г.)
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11.09.2021 13:44 Ответить
Ложь-не правда,ога да...
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11.09.2021 12:33 Ответить
Не кажется, а так и есть... Собственно, и комиссия сама по себе - дурилка картонная... В нее "процедурой голосования" не допущены представители оппозиции, имевшие конституционное право там присутствовать... слуги в одиночку... без других фракций рассматривали преступление слуги. эТо тупо конфликт интересов, а не комиссия...
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11.09.2021 12:35 Ответить
ЗЕ и д'Ермака посадят за госпредательство. А Безуглую и К - за скрытие преступления
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11.09.2021 12:39 Ответить
за сОкрытие! и это было бы очень правильно! дай Бог
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11.09.2021 14:02 Ответить
Эта овца вообще там какой-то хреновины наплела. Ни на что не налазит.😡😡😡
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11.09.2021 12:40 Ответить
Імітація діяльності ,це одним словом -брехня !!!))))
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11.09.2021 12:42 Ответить
Шукати сенс в словах Безмозглої те ж саме що шукати діаманти в сільському туалеті.
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11.09.2021 12:44 Ответить
у безуглой одна задача - отстоять бубочку и не замарать дерьмака ))) (ну так совпало))))))
поэтому все, что подгоняет под факты и лепит под аргументы безуглая лишь делает больше и тяжелее ком лжи и брехни, который завис над их головами....и не достает буквально одного чиха чтоб лавина понеслась с горки...
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11.09.2021 12:44 Ответить
Самое забавное, что даже на скамье подсудимых потерпевший вiсюк не поймёт, что происходит, и будет выглядеть так же, как всегда:

Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7974
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11.09.2021 12:47 Ответить
Во как его глючит после двух белых дорожек 🤪
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11.09.2021 12:49 Ответить
Позорище !!!
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11.09.2021 13:21 Ответить
Меня сейчас больше интересует другое: до конца этого месяца Грозев выпустит печатную версию фильма-расследования по вагнеровцам. Ни для кого уже не будет секретом, что зелох - лично слил операцию. Чем будет пропагандон подоляк забивать информационное пространство для отвлечения внимания?! Взрывать людей, как делает их московский босс?!
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11.09.2021 12:47 Ответить
..посмотрим, но! всякое тело можно купить((
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11.09.2021 12:52 Ответить
будут стрелять по позициям нашей армии
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11.09.2021 12:53 Ответить
У Безмозглої Мар'яни
Зайці грають на баянах,
Ліс шумить, ріка журчить,
Трактор в полі деренчить,
Пси танцюють гопака,
Баба сіє ріпака,
Сонце плямка спозаранку,
Чеше яйця хтось на ґанку,
Шурхотить метелиця,
Дим горою стелиться,
Бджоли з'їли коровай -
Рота хоч не відкривай…🤣🤣🤣
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11.09.2021 12:47 Ответить
вона тупо й о бнута
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11.09.2021 12:50 Ответить
Тому що Безугла - це втілення такого персонажу Салтикова-Щедріна як Органчік.
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11.09.2021 12:54 Ответить
Виновный не несет отвественность за неправдивость или противоречия в своих показаниях, поэтому может молоть что попало
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11.09.2021 13:17 Ответить
Показания Безуглой и друг другу, ..... поясните, у нас Безуглых две или три? Показання Безуглої суперечать одне одному. Здається, ТСК зібралася, щоб видати українцям чергову порцію брехні, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6206
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11.09.2021 13:25 Ответить
тільки тоді, коли в тебе перестане двоїтися-троїтися
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11.09.2021 17:01 Ответить
хотите ВСК - нате вам ВСК)

стадион - так стадион!!!

божья роса, умывайтесь все
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11.09.2021 14:01 Ответить
Фальсификат и подделка чистейшей воды. Как называется это на языке УК? Служебный подлог?
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11.09.2021 14:07 Ответить
Колян бросался на Бигуса, грудью защищая Вову, тепер еще председатель ВСК какую-то галиматью несет! Такие "защитники" Вову совсем сольют!
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11.09.2021 14:40 Ответить
Вова, пора в "дурку", или в бега! Опыт президентов-бегунков в Украине есть! Иначе придется сесть и надолго!
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11.09.2021 14:43 Ответить
Це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу» - Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська Солідарність» в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера».

Тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Так звана «ТСК» під керівництвом «слуги» Мар'яни Безуглої створена лише для того, щоб «відмазати» вище керівництво держави. А створення реальної ТСК як єдино можливого інструменту опозиції у парламенті блокує монобільшість Зеленського.
«Президент Порошенко уже говорив про це публічно, що в грудні 18 року він дав «добро» на проведення такої спецоперації. Вона могла бути золотим фондом наших спецслужб. Ми всі ж хочемо мати спецслужби як в Ізраїлі. Ми пишаємося тим, що наша спецслужба вивела Цемаха з окупованої території. І це була така сама спецоперація за участі, безумовно, наших партнерів з країн НАТО, для того, аби затримати 33 вбивць, причетних до найстрашніших військових злочинів. Як про це говорять в CNN», - зазначила І.Геращенко.
«Насправді це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу». Тому що в цій комісії, яка сьогодні зібралася, не було депутата з жодної іншої фракції. Зібралося 7 депутатів від «Слуг народу», які проводили «розслідування». І найганебніше, що туди не допустили спочатку самих розвідників, які прийшли з добрим наміром розказати все, що вони про це знають. В тому числі керівника тоді цієї операції Бурби. А Безугла вийшла до репортерів з якоюсь там цидулкою, написаною я не знаю де», - зауважила співголова «Європейської Солідарності».
«Христо Грозєв з «Bellingcat» готують розслідування. І «Bellingcat» був у Києві кілька місяців тому. Вони намагалися зустрітися з українською владою для того, що б розставити крапки над і, що ж там було?! Українська влада відмовилася від зустрічі», - нагадала Ірина Геращенко.
«І найголовніше: Зеленський, дійсно, в інтерв'ю своєму улюбленому телеканалу зізнався, що це він подзвонив Лукашенку і розповів про цю операцію. Що таке Лукашенко? Лукашенко - це Путін. І це була зрада; але ми маємо шанувати українських військових, українських спецслужби і українську армію», - констатує Ірина Геращенко.
«Ми вимагаємо створити ТСК саме по «вагнерівцям». Тому що, якщо Цемаха віддали, і після цього заморозились звільнення, бо Путін отримав своє. Путін зараз отримав своє і у «вагнерівців». Скільки раз ми ще будемо підігрувати Кремлю? Ми вважаємо, що треба розібратись в ситуації, хто є «крот», хто є зрадник у вищих кабінетах країни», - наголошує Ірина Геращенко.
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11.09.2021 14:45 Ответить
Дурочка сознательно подставляется под статью 111 серии
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11.09.2021 15:08 Ответить
ВСЕ ЦЕ - спроба виправдати ЄРМАКА | ЧОРНОВІЛ про звіт ТСК щодо "вагнерівців"
Т.з. "Звіту ТСК" НЕ МАЄ, те, що зачитувала Безугла фальсифікат, підробка
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11.09.2021 17:03 Ответить
и снова слуги - ОБОСРАМШИСЬ..... все, как всегда.....
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11.09.2021 17:14 Ответить
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , СВІДОМО ПРОВАЛИВ масштабну операцію по вангеровцях !!!! ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНИЙ КРЕТИН МІГ ПОРІВНЯТИ одного опозиціонера Протасевича та ДЕСЯТКИ УБИВЦЬ-вагнеровців , проти яких ведуться кримінальні справи . А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!! А безумгла виправдовує зрадника !!!
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11.09.2021 21:34 Ответить
Pavlo Nuss: ВСК Безуглой "завалило" расследование по госизмене Ермака/Зеленского. Сказать, что я шоке , ничего не сказать. Украина и наши спецслужбы с сегодняшнего дня становятся токсичными для наших союзных разведслужб. 1 comments1894 Pavlo Nuss Політичний аналітик, оглядач. Політичний аналітик, оглядач. После многомесячного сопротивления власти согласились создать ВСК, но создали не по вагнеривцах, а для черного пиара против Порошенко. Только что Безуглая это буквально подтвердила тем, что трижды сказала о том, что такие спецоперации Петр Алексеевич санкционировать не мог, назвав его лжецом. Все, о чем сейчас вещает Безуглая - несусветная и никому непонятная х-ня, вода и чушь. Следовательно - расследование слито. и никаких предателей в ОП нет и слива спецоперации не бело и вообще, во всем виноват коронавирус. и политический кризис в Беларуси. Я уверен, что все соответствующие документы, подтверждающие санкционирование операции П.Порошенко, документы, которые могли бы привлечь к ответственности государственных престуников, сливших эту спецоперацию - уничтожены. ВСК отказалась от свидетельств самого Порошенко, отказавшись от свидетельств непосредственных участников кампании по задержанию террористов - власть продемонстрировала, что слив был и такие сливы будут дальше, если мы не остановим этот зелёный хаос. Слив эту спецоперацию, в которой были задействованы и спецслужбы США, у Зеленского фактически отдав исполнителей и свидетелей преступлений сбивания боинга МН-17 и транспортника Ил-76 - это преступление. Сказать, что я офигевший, ничего не сказать. Украина и наши спецслужбы с сегодняшнего дня становятся токсичными для наших союзных разведслужб. Более того, в срыве спецоперации, она обвинила украинские спецслужбы, назвав их недостаточно компетентными.

Источник: https://comments.ua/blog/vsk-bezugloy-zavalilo-rassledovanie-po-gosizmene-ermaka-zelenskogo-1399.html
© Comments.ua
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11.09.2021 22:20 Ответить
Вам кажется, что безмозглая врет?
А когда зеленая пошесть говорила правду?

Хоть 1 раз? То-то...
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12.09.2021 00:14 Ответить
Відомий блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Facebook бере на себе відповідальність і повідомляє, що голова ТСК від "слуг" Мар'яна Безугла отримує 50 тисяч доларів США в місяць за покривання винних у справі "вагнерівців". Іншим членам комісії роздають по 25 тисяч доларів. За його словами, такою є ціна зради Батьківщини.

"Ціна зради, яку готовий віддати Зеленський за злив наших військових розвідників", - додав Олешко.

Блогер посилається на один з Telegram-каналів, де повідомили, що один зі "слуг" випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

"Коли влада закінчиться, думаю, вони будуть усе розповідати, не тільки в ресторанах напідпитку, а й на допитах", - переконаний Олешко.
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13.09.2021 20:53 Ответить
 
 