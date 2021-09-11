Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После принятия закона о деолигархизации лица, которые будут включены в реестр олигархов, смогут воспользоваться возможностью стать честными бизнесменами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр юстиции Украины Денис Малюська завил на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.
"Будет возможность прекратить быть олигархом, и мы ожидаем, что олигархи воспользуются этой возможностью и станут честными бизнесменами и прекратят своё вовлечение в политику", - сказал Малюська.
Он указал, что после того, как законопроект будет принят, олигархам будет отправлен сигнал прекратить свою деятельность, и после этого будут определённые ограничения.
"Это не наносящие вред последствия, не будет никаких заключений или отбирания имущества. Нет. Но будет реестр, он будет публичным, будет запрет на участие в большой приватизации, будет обязательство заполнять декларацию о доходах, чтобы все владение всеми активами, всеми компаниями, включая офшорные компании, было прозрачным и видимым для общества", - пояснил Малюська.
По его словам, также будет обязательство для топ-должностных лиц декларировать любые встречи с олигархами и содержание их разговоров.
Министр подчеркнул, что это будет первый раз в истории Украины и, возможно, в мировой истории, когда слово "олигарх" будет юридическим термином с юридическим определением и с ясными и прозрачными критериями.
По его словам, в законопроекте, переданном на рассмотрение президента, определены четыре критерия для олигархов.
"И если человек отвечает трём из четырёх критериев, такой человек будет признан (олигархом. – Ред.)... Среди этих четырёх критериев: вовлечение в политику, владение медиа, значительными экономическими активами и монополиями", - рассказал Малюська.
Пожалуйста, подождите...
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"ігарь Валєрич ну потерпіть рік-два..Це ж все заради Порошенка...Ви ж собі потім всеодно накрадете..."
и что будет делать народ без 73%-го Резидента с его ЗеКомандой?
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Ага! От прям миттєво й припинять! Скоріше всі свої кошти вони переведуть в тінь або взагалі виведуть з країни, ніж припинять свою діяльність, яка приносить їм чималий дохід. Що тоді буде з економікою, яка й так не дуже добре себе почуває, хтось може спрогнозувати?
Ну і, звісно, хто буде визначати відповідність людини тим чотирьом критеріям? Комітет ВРУ (такий, як і ТСК по "вагнерівцям")? РНБО (хоча це ніяк не відноситься до їх компетенції)? Чи д'Єрмак особисто?
Олигархи и сейчас честно работают по законам, который честно принимает парламент.
А парламент честно выбран народом Украины, так же как и Честно выбран президент Зеленский 73-мя процентами.
А яку казочку чекаєте ви?
Хіба є різниця, хто платить доляри в конвертах "слугам наріда" - олігархи чи чеснющі бізнесмени 😃
Як сиділи на баксовому підсосі в Бені і Ахмета, так і сидітимуть сумирно...
-Поздняк метаться
Вы пробовали когда нибудь уговорить тигра стать вегетарианцем?
Кто пробовал тот уже никогда и ничего не расскажет.
Ну вы поняли.
Олигархи станут честными, а украинцы вымрут. Вот так звучало бы более правдиво