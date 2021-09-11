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Новини Політика України
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Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами

Після прийняття закону про деолігархізацію особи, які будуть внесені до реєстру олігархів, зможуть скористатися можливістю стати чесними бізнесменами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр юстиції України Денис Малюська завив на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

"Буде можливість припинити бути олігархом, і ми очікуємо, що олігархи скористаються цією можливістю і стануть чесними бізнесменами, припинять своє залучення в політику", - сказав Малюська.

Він зауважив, що після того, як законопроєкт буде ухвалено, олігархам буде відправлено сигнал припинити свою діяльність і після цього будуть певні обмеження.

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"Це наслідки, що не завдають шкоди, не буде жодних висновків або відбирання майна. Ні. Але буде реєстр, він буде публічним, буде заборона на участь у великій приватизації, буде зобов'язання заповнювати декларацію про доходи, щоб все володіння всіма активами, всіма компаніями, зокрема офшорними компаніями, було прозорим і видимим для суспільства", - пояснив Малюська.

За його словами, також буде зобов'язання для топпосадовців декларувати будь-які зустрічі з олігархами і зміст їхніх розмов.

Міністр наголосив, що це буде перший раз в історії України і, можливо, у світовій історії, коли слово "олігарх" буде юридичним терміном із юридичним визначенням, і з ясними та прозорими критеріями.

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За його словами, в законопроєкті, переданому на розгляд президента, визначено чотири критерії для олігархів.

"І якщо людина відповідає трьом із чотирьох критеріїв, така людина буде визнана (олігархом. – Ред.)... Серед цих чотирьох критеріїв: залучення в політику, володіння медіа, значними економічними активами і монополіями", - розповів Малюська.
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Топ коментарі
+29
Они все там Йо...нутые?!
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11.09.2021 13:22
+23
Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 7189

...
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11.09.2021 13:26
+23
Так он же про это и говорил - депутаты в конвертах должны получать деньги не от олигархов, а от честных бизнесменов
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11.09.2021 13:27
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А що будуть робити депутати, яким вони платять зарплату?
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11.09.2021 13:22 Відповісти
и доплачивают в конвертах от 10 до 50 тыс. баксами в месяц)
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11.09.2021 13:25 Відповісти
Так он же про это и говорил - депутаты в конвертах должны получать деньги не от олигархов, а от честных бизнесменов
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11.09.2021 13:27 Відповісти
дякую за комент! давно так під столом не валялась....
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11.09.2021 13:50 Відповісти
Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами

===============
"ігарь Валєрич ну потерпіть рік-два..Це ж все заради Порошенка...Ви ж собі потім всеодно накрадете..." Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 7393
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11.09.2021 14:06 Відповісти
Марні сподівання на кшталт-"ЗЕ і його 95 квартал -стали ура патріотами - бандерівцями і витатуювали тризуб на лобі "!
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11.09.2021 14:05 Відповісти
Так дурень же думкою радіє.
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11.09.2021 20:42 Відповісти
а что будет делать народ без гречи от олигархов.?
и что будет делать народ без 73%-го Резидента с его ЗеКомандой?
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11.09.2021 13:33 Відповісти
Они все там Йо...нутые?!
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11.09.2021 13:22 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!!)))
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11.09.2021 13:32 Відповісти
Да.
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11.09.2021 15:27 Відповісти
Зачем же спрашивать, ответ мы все знаем) Тут вопрос в другом - им таких находят или специально выращивают?
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12.09.2021 13:20 Відповісти
А мы не ожидаем встретить Малюську в кроссовках из магазина "Конфискат".
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11.09.2021 13:24 Відповісти
Так стануть білими та пухнастими
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11.09.2021 13:24 Відповісти
товаришу людожер, може ви перестанете вже людей їсти та перейдете на овочі та фрукти?
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11.09.2021 13:24 Відповісти
Тюрьмы расходятся как горячие пирожки., - Малюська . / Малюське в самый раз последовать совету "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник. Беги, Малюська, беги! Жадность фраера сгубила!
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11.09.2021 13:25 Відповісти
((((((((((((
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11.09.2021 13:45 Відповісти
зеленский и его шобла/кубла слуги олигархов
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11.09.2021 13:26 Відповісти
Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 7189

...
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11.09.2021 13:26 Відповісти
Мы и так знаем, что ты долбойоб. Лучше молчи. Є така гарна пісня у Христини Соловій - *Краще мовчи*
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11.09.2021 13:26 Відповісти
Ігорвалєріч аж просльозився...
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11.09.2021 13:27 Відповісти
Ждун мля...
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11.09.2021 13:28 Відповісти
"после того, как законопроект будет принят, олигархам будет отправлен сигнал прекратить свою деятельность" Источник: https://censor.net/ru/n3287694
Ага! От прям миттєво й припинять! Скоріше всі свої кошти вони переведуть в тінь або взагалі виведуть з країни, ніж припинять свою діяльність, яка приносить їм чималий дохід. Що тоді буде з економікою, яка й так не дуже добре себе почуває, хтось може спрогнозувати?
Ну і, звісно, хто буде визначати відповідність людини тим чотирьом критеріям? Комітет ВРУ (такий, як і ТСК по "вагнерівцям")? РНБО (хоча це ніяк не відноситься до їх компетенції)? Чи д'Єрмак особисто?
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11.09.2021 13:32 Відповісти
\\Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами\\
Олигархи и сейчас честно работают по законам, который честно принимает парламент.
А парламент честно выбран народом Украины, так же как и Честно выбран президент Зеленский 73-мя процентами.
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11.09.2021 13:32 Відповісти
А "мудрий нарід" як завжди ,має те що має !!!)))
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11.09.2021 13:34 Відповісти
Люди пережили 90-е. Неужели не переживут горстку дебилов?
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11.09.2021 13:32 Відповісти
Переживут конечно, но сидя в этом в своем , в родном, в 73% гомне..
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11.09.2021 13:36 Відповісти
Сидят они за границей, а 73% под сериальчики им денюжку рубит с криком "Зато не Порошенко"!
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12.09.2021 10:32 Відповісти
Дитё наивное...
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11.09.2021 13:33 Відповісти
Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 7048
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11.09.2021 13:34 Відповісти
А я очікую що нарід перестане обирати таке як пліснява.
А яку казочку чекаєте ви?
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11.09.2021 13:34 Відповісти
На жаль ,"мудрий нарід" ,це Чахлик Невмирущий ,за понад 30 років незалежності ,жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількісному сенсі !!!)))
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11.09.2021 13:39 Відповісти
А волки станут вегетарианцами
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11.09.2021 13:34 Відповісти
Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 8986
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11.09.2021 13:34 Відповісти
Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 8397Слуги о своих хозяевах- из цикла "ОЖИДАЕМ!" Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 112 Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 112
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11.09.2021 13:35 Відповісти
Что можно ждать от ДИКОГО капитализма? Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 5429
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11.09.2021 13:37 Відповісти
Головне заарештовувати рахунки людей,які мають заборгованості по комуналці,це дуже допомагає олігархам вибити своє.
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11.09.2021 13:38 Відповісти
Фотка просто агонь!
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11.09.2021 13:40 Відповісти
Випускають фріків, аби відволікти увагу від державної зради.
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11.09.2021 13:40 Відповісти
А прокурори ,судді та менти станут доброчесними !!!)))
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11.09.2021 13:40 Відповісти
Перестанут урны тырить!!! Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 8634
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12.09.2021 11:58 Відповісти
Коломойский сразу выпадает-он как минимум не владеет СМИ, даже пионеры об этом знают. А вообще, глядя на этот зеленый цырк, возникает стойкое ощущение, что Малюскька и прочие, полностью адекватные люди и могут сходу отличить Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кобеля, кобеля от сучки.
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11.09.2021 13:42 Відповісти
Тобто... Якщо ти відраховуєш відсоток бубочкє і кажеш, що воно є найвеличнішим лідором, то ти чесний бізнесмен... Якщо кажеш правду, що папуга є папугою і тикаєш його дзьобом у скоєні злочини - ти ворог і алігарх...
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11.09.2021 13:42 Відповісти
Вообще-то весь смысл деолигархизации от Зе даже не столько в том, чтобы поднять свой рейтинг, как в том, чтобы не допустить финансирования оппозиционных Зеленскому партий на всех будущих выборах. В принципе это не плохо, если бы и он и его партия использовали на свою предвыборную агитацию только законные средства. А так... друзьям все, а врагам закон. Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 1808
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11.09.2021 13:43 Відповісти
Не забывайте о Порошенко: - вся эта деолигархизация может называться также и депорошенкизация. Ведь он единственный, кто зе интересует в этой теме.
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12.09.2021 13:26 Відповісти
Так вы больше ничего полезного для общества и не способны сделать - только и можете что ждать. Ждете, когда война закончится, ждете когда Крым сам вернется, ждете когда Донбасс сам собой освободится, ждете когда коррупция исчезнет, ждете когда олигархи станут *** честными! Какие то вы недоразвитые, честное слово.
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11.09.2021 13:44 Відповісти
Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 5114Це фантастика.
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11.09.2021 13:45 Відповісти
А педофилы станут хорошими воспитателями а волки станут вегетарианцами...
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11.09.2021 13:47 Відповісти
та да , олигархов разделят на "честных бизнесменов" и "своих" .... Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами - Цензор.НЕТ 3366
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11.09.2021 13:47 Відповісти
цей Малюська ідіот?
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11.09.2021 13:49 Відповісти
Вы придурки вообще там ***нулись. Не путайте олигархов с бизнесменами. Если олигархи станут жить по закону они не только перестанут быть олигархами, они обанкротятся. Олигархи ничего не производят а только сидят на потоках денег из бюджета и принимают под себя все законы. Все что они имеют украдено у народа.
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11.09.2021 13:50 Відповісти
Пошел,ты !
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11.09.2021 13:52 Відповісти
Ой дурааак.
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11.09.2021 13:54 Відповісти
Немає вже сил сміятися з цих "ждунів", з таким же успіхом можна ждати коли вовк стане вегетаріанцем.
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11.09.2021 13:56 Відповісти
Понять и простить.
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11.09.2021 13:58 Відповісти
"Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на ***!"
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11.09.2021 14:00 Відповісти
Мухи начнут приносить мёд, а пчёлы есть экскременты.
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11.09.2021 14:04 Відповісти
а олигархі об етом знают?
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11.09.2021 14:07 Відповісти
Дебіл дебілом, але цілий міністр.
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11.09.2021 14:09 Відповісти
На фото - классический идиот. Не подделка и не фальсификат нерастаможенный.
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11.09.2021 14:10 Відповісти
Сказочний дол...** цей пан малюська
Хіба є різниця, хто платить доляри в конвертах "слугам наріда" - олігархи чи чеснющі бізнесмени 😃
Як сиділи на баксовому підсосі в Бені і Ахмета, так і сидітимуть сумирно...
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11.09.2021 14:12 Відповісти
дуже хвора людина такого може очікувати
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11.09.2021 14:12 Відповісти
Да, да! А волки будут есть капусту и не задирать баранов! УТОПИЯ! Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 5129
Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 6129
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11.09.2021 14:23 Відповісти
Ну реально, тут даже комментировать нечего Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 3415
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11.09.2021 14:28 Відповісти
Ожидаю что мне даст Емили Ратаковски.
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11.09.2021 14:33 Відповісти
Олигархи и понятие честные бизнесмены несовместимы , сколько крови в 90х пролили эти преступники которых Малюська называет олигархами ,чтобы завладеть государственной собственностью? ЗЕвласть решила торговать с подонками индульгенцией ?
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11.09.2021 15:14 Відповісти
Олигархи изменятся - ничего тупее не слышал. Ну а чего еще ожидать он Зелиного личного клоуна.
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11.09.2021 15:30 Відповісти
Как это,вчера он платил за приватизацию по дешевке госимущества взятки,убивал конкурентов,сегодня он платит судьям,прокурорам,законодателям и президентам за то,что бы старые и новые преступления никто не замечал,а завтра,по большой просьбе он вдруг станет приличным бизнесменом?Олигархия - это организованная преступность,переговоры и уговоры тут неуместны,если у власти не хватает яиц работать,то пусть все пишут заявления,наберем новых,смелых.
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11.09.2021 15:31 Відповісти
Шо за спецотлов,я вшоке!
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11.09.2021 16:06 Відповісти
г.Малюська настолько интеллектуален, как и его назначивший. Ибо для него - бедняги, явно не читавшего М.Твена, непостижимо, что подобные Homo erectus (даже становясь на голову или садясь с ногами на стол) не в состоянии осознать ситуацию когда (с)"... слова "оптимист" и "дурак"..." становятся синонимами.
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11.09.2021 16:07 Відповісти
Шо общего,между утопленником,сгоревшим хлебом и беременной девушкой?
-Поздняк метаться
Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 21 Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 4864
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11.09.2021 17:01 Відповісти
скажите люди - откуда достают таких придурков??????
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11.09.2021 17:15 Відповісти
А сам Малюська не получает в конверте от олигархата? Не является частью Системы? Так а почему он до сих пор тогда живой?
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11.09.2021 17:20 Відповісти
Дощ іде, а ми скирдуєм! І разом з тим очікуємо на диво перетвореня олігархів-фармазонів на чесних бізнесменів! Малюська, випийте касторки-воно попустить!
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11.09.2021 17:25 Відповісти
Ожидаем что гопники станут честними спортсменами
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11.09.2021 18:03 Відповісти
а я вот жду что прилетят инопланетяне.
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11.09.2021 18:12 Відповісти
Во навыбирали!
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11.09.2021 18:20 Відповісти
в конце концов - откройте уже дурку для этих едиотов
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11.09.2021 18:32 Відповісти
"Станут честными" это как, вернут награбленное? Вырезанные заводы отсроят, кабеля медные назад затянут, трубы распиленные приварят... Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами - Цензор.НЕТ 7925
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11.09.2021 18:45 Відповісти
Такое впечатление, что это тот дебил, полностью устраивающий ЗЕбизяну. Человек должен заниматься ЮСТИЦИЕЙ, а он занимается херней. 30 лет олигархи совершенствуют систему обворовывания страны и тут такое заявление!
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11.09.2021 19:32 Відповісти
Боюсь, щоби ви чесних бізнесменів не зробили олігархами, от так, просто луснувши пальчиками, або запросивши їх стати політикми, як це зробив ЗеЗедент на Ги+Ги.
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11.09.2021 20:51 Відповісти
Дураки при власти это катастрофа.
Вы пробовали когда нибудь уговорить тигра стать вегетарианцем?
Кто пробовал тот уже никогда и ничего не расскажет.
Ну вы поняли.
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11.09.2021 22:40 Відповісти
Всё идёт по плану!
Олигархи станут честными, а украинцы вымрут. Вот так звучало бы более правдиво
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12.09.2021 04:31 Відповісти
Каждой женщине по верному мужу , каждому мужчине по две любовницы.
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12.09.2021 06:07 Відповісти
Это все равно, что научить кота есть огурцы вместо мясного.
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12.09.2021 09:55 Відповісти
 
 