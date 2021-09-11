Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами
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Після прийняття закону про деолігархізацію особи, які будуть внесені до реєстру олігархів, зможуть скористатися можливістю стати чесними бізнесменами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр юстиції України Денис Малюська завив на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.
"Буде можливість припинити бути олігархом, і ми очікуємо, що олігархи скористаються цією можливістю і стануть чесними бізнесменами, припинять своє залучення в політику", - сказав Малюська.
Він зауважив, що після того, як законопроєкт буде ухвалено, олігархам буде відправлено сигнал припинити свою діяльність і після цього будуть певні обмеження.
"Це наслідки, що не завдають шкоди, не буде жодних висновків або відбирання майна. Ні. Але буде реєстр, він буде публічним, буде заборона на участь у великій приватизації, буде зобов'язання заповнювати декларацію про доходи, щоб все володіння всіма активами, всіма компаніями, зокрема офшорними компаніями, було прозорим і видимим для суспільства", - пояснив Малюська.
За його словами, також буде зобов'язання для топпосадовців декларувати будь-які зустрічі з олігархами і зміст їхніх розмов.
Міністр наголосив, що це буде перший раз в історії України і, можливо, у світовій історії, коли слово "олігарх" буде юридичним терміном із юридичним визначенням, і з ясними та прозорими критеріями.
За його словами, в законопроєкті, переданому на розгляд президента, визначено чотири критерії для олігархів.
"І якщо людина відповідає трьом із чотирьох критеріїв, така людина буде визнана (олігархом. – Ред.)... Серед цих чотирьох критеріїв: залучення в політику, володіння медіа, значними економічними активами і монополіями", - розповів Малюська.
Будь ласка, зачекайте...
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"ігарь Валєрич ну потерпіть рік-два..Це ж все заради Порошенка...Ви ж собі потім всеодно накрадете..."
и что будет делать народ без 73%-го Резидента с его ЗеКомандой?
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Ага! От прям миттєво й припинять! Скоріше всі свої кошти вони переведуть в тінь або взагалі виведуть з країни, ніж припинять свою діяльність, яка приносить їм чималий дохід. Що тоді буде з економікою, яка й так не дуже добре себе почуває, хтось може спрогнозувати?
Ну і, звісно, хто буде визначати відповідність людини тим чотирьом критеріям? Комітет ВРУ (такий, як і ТСК по "вагнерівцям")? РНБО (хоча це ніяк не відноситься до їх компетенції)? Чи д'Єрмак особисто?
Олигархи и сейчас честно работают по законам, который честно принимает парламент.
А парламент честно выбран народом Украины, так же как и Честно выбран президент Зеленский 73-мя процентами.
А яку казочку чекаєте ви?
Хіба є різниця, хто платить доляри в конвертах "слугам наріда" - олігархи чи чеснющі бізнесмени 😃
Як сиділи на баксовому підсосі в Бені і Ахмета, так і сидітимуть сумирно...
-Поздняк метаться
Вы пробовали когда нибудь уговорить тигра стать вегетарианцем?
Кто пробовал тот уже никогда и ничего не расскажет.
Ну вы поняли.
Олигархи станут честными, а украинцы вымрут. Вот так звучало бы более правдиво