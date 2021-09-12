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Новости Политика Украины
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Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Об этом он заявил Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Узбекистан перейдет на латиницу с 2023 года

В начале года председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская прогнозировала, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит. "Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской писаной культуры", - говорила Демская.

В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы. Это вызвало противоречивые отзывы.

Также читайте: Отказ от кириллицы растворит нашу уникальность, сделает нас слабее, - Вятрович
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Топ комментарии
+72
в политтехнологии есть такой прием :"бросить на стол дохлую кошку". Суть в том, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем. Все должны обсуждать "дохлую кошку" а не что нибудь более важное....
Вот все, начиная от Зеленского и Арахамии и заканчивмая Арестовичем и Даниловым забрасывают нас всяким ежедневным словесным бредом.......

От чего нас пытаются отвлечь ?
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12.09.2021 09:18
+54
интересно,а если завтра доминантом на планете будет Китай то мы срочно перейдём на иероглифы?
человека делают поступки,а страну именно эти люди. и если людям не х-й дать стране,то они придумывают всяку херь!
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12.09.2021 09:14
+47
Вони нас і так не розуміють. До речі, кирилицю нам дали не кацапи. Коли українці писал кирилицею, кацапи малювали примітивні значки. По письмо ерзя, мордви, си мокшан у ті часи чути не було. Написи кирилицею у вигляді графіті існують на стінах київських храмів подпд тисячу років. Це кацапська ідея - змусити нас відмовитись від кирилиці і привласнити її собі, як і тисячі стародруків і письмових пам'яток. Таких, яеюк Пересопницьке Євангеліє, Апостол Федоровича, чи ту ж писанку Повість временних літ. Тому Данило своїми заявами свідомо, чи ні грає на руку кацапами.
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12.09.2021 10:04
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@mademoiselle_87

·
12 год



2022-й рік. Україна все-таки перейшла на латинку
https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1437500741401317381
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14.09.2021 11:32 Ответить
Это бред! Перейдя на латиницу мы похороним украинский язык, который является единственным официальным государственным в Украине
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16.09.2021 14:21 Ответить
Йой,пан данілов,ви щось от як ляпнете,як корова на асфальті! Такий великий дядик,в костюмчику з краваткою,окуляри напялило....не треба так озвучувати песиголовця забаганки-цяцянки.....ато імітуєте велику працю......соромно на увесь світ.Побійтесь БОГА,бо це ницість і підлість так себе позіцінувати з українським народом,що гине на фронті і в лікарнях,за голодних пенсіонерів....і ваше тупа безтурботність і свавілля!
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17.09.2021 21:00 Ответить
В Україні вже розроблена своя абетка "Рутенія" достатньо почати її використовувати
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19.09.2021 13:21 Ответить
"Ничего не поделаешь. Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот"© (Бравый солдат Швейк, бывший торговец беспородными собаками с поддельными родословными, Я.Гашек, р-н "Похождения бравого солдата Швейка")
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20.09.2021 06:45 Ответить
прочитав усі 10 сторінок дописів і зрозумів , що якби читав їх латиною - то напевно б здох. так що нехай українська залишається втілена в українській абетці. Данилов іди лісом.
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22.09.2021 20:52 Ответить
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