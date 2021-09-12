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Данілов: Нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: Нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.

Про це він заявив Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю. Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути", – сказав Данілов.

На початку року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозувала, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт. "Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури", – казала Демська.

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.

Читайте також: Відмова від кирилиці розчинить нашу унікальність, зробить нас слабшими, - В'ятрович
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Топ коментарі
+72
в политтехнологии есть такой прием :"бросить на стол дохлую кошку". Суть в том, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем. Все должны обсуждать "дохлую кошку" а не что нибудь более важное....
Вот все, начиная от Зеленского и Арахамии и заканчивмая Арестовичем и Даниловым забрасывают нас всяким ежедневным словесным бредом.......

От чего нас пытаются отвлечь ?
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12.09.2021 09:18
+54
интересно,а если завтра доминантом на планете будет Китай то мы срочно перейдём на иероглифы?
человека делают поступки,а страну именно эти люди. и если людям не х-й дать стране,то они придумывают всяку херь!
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12.09.2021 09:14
+47
Вони нас і так не розуміють. До речі, кирилицю нам дали не кацапи. Коли українці писал кирилицею, кацапи малювали примітивні значки. По письмо ерзя, мордви, си мокшан у ті часи чути не було. Написи кирилицею у вигляді графіті існують на стінах київських храмів подпд тисячу років. Це кацапська ідея - змусити нас відмовитись від кирилиці і привласнити її собі, як і тисячі стародруків і письмових пам'яток. Таких, яеюк Пересопницьке Євангеліє, Апостол Федоровича, чи ту ж писанку Повість временних літ. Тому Данило своїми заявами свідомо, чи ні грає на руку кацапами.
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12.09.2021 10:04
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@mademoiselle_87

·
12 год



2022-й рік. Україна все-таки перейшла на латинку
https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1437500741401317381
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14.09.2021 11:32 Відповісти
Это бред! Перейдя на латиницу мы похороним украинский язык, который является единственным официальным государственным в Украине
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16.09.2021 14:21 Відповісти
Йой,пан данілов,ви щось от як ляпнете,як корова на асфальті! Такий великий дядик,в костюмчику з краваткою,окуляри напялило....не треба так озвучувати песиголовця забаганки-цяцянки.....ато імітуєте велику працю......соромно на увесь світ.Побійтесь БОГА,бо це ницість і підлість так себе позіцінувати з українським народом,що гине на фронті і в лікарнях,за голодних пенсіонерів....і ваше тупа безтурботність і свавілля!
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17.09.2021 21:00 Відповісти
В Україні вже розроблена своя абетка "Рутенія" достатньо почати її використовувати
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19.09.2021 13:21 Відповісти
"Ничего не поделаешь. Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот"© (Бравый солдат Швейк, бывший торговец беспородными собаками с поддельными родословными, Я.Гашек, р-н "Похождения бравого солдата Швейка")
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20.09.2021 06:45 Відповісти
прочитав усі 10 сторінок дописів і зрозумів , що якби читав їх латиною - то напевно б здох. так що нехай українська залишається втілена в українській абетці. Данилов іди лісом.
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22.09.2021 20:52 Відповісти
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