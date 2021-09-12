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Новости За рубежом
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ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки обнародовало у себя на сайте первый из рассекреченных по указу президента Джозефа Байдена документов относительно террористических атак 11 сентября 2001 года.

Как передает Укринформ, документ размещен на сайте ведомства.

Материал датирован 4 апреля 2016 года, в нем на 16 страницах содержится перевод разговора агента ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе относительно его контактов с лицами, которые предоставляли логистическую поддержку похитителям пассажирских лайнеров. Разговор состоялся в ноябре 2015 года.

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Как сообщалось, указ о рассекречивании материалов о терактах 11 сентября 2001 года президент Джо Байден издал в начале сентября. Их должны опубликовать в течение шести месяцев.

Автор: Вадим Куц
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а у них чё там тоже совок? ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 459
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12.09.2021 12:05 Ответить
Ну да, в СРСР ж розтаємнили документи 2 світової в 1965, чи ні?
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12.09.2021 13:34 Ответить
Самому не смішно?
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14.09.2021 08:12 Ответить
Первое расследование начато спустя более чем через 400дней,осле того как все улики были уже уничтожены, что там рассекречивать?
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12.09.2021 13:05 Ответить
Неужели это сделали лепшие друзья-ваххабиты.

ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 932
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12.09.2021 13:59 Ответить
Это хорошо, но нам нужно чтобы ЦРУ рассекретило все документы по инопланитянам!
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12.09.2021 15:18 Ответить
Да рассекретили уже миллион страниц. Подавайте запрос и поезжайте в архивы читать за инопланетян.
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12.09.2021 16:42 Ответить
Обязано быть в интирнети!
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12.09.2021 17:26 Ответить
Нет. Обязательно поезжать.
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12.09.2021 19:18 Ответить
Ага щас шоп там замуровали в голубую комнату
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12.09.2021 20:19 Ответить
Кому обязано? Сейчас, уже побежали налогоплательщики США платить за оцифровывание миллиона страниц.
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12.09.2021 18:12 Ответить
 
 