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ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня 2001 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня 2001 року

Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки оприлюднило у себе на сайті перший із розсекречених за указом президента Джозефа Байдена документів щодо терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Як передає Укрінформ, документ розміщено на сайті відомства.

Матеріал датовано 4 квітня 2016 року, в ньому на 16 сторінках міститься переклад розмови агента ФБР зі співробітником консульства Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі щодо його контактів з особами, які надавали логістичну підтримку викрадачам пасажирських лайнерів. Розмова відбулася в листопаді 2015 року.

Як повідомлялося, указ про розсекречення матеріалів про теракти 11 вересня 2001 президент Джо Байден видав на початку вересня. Їх мають опублікувати впродовж шести місяців.

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а у них чё там тоже совок? ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 459
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12.09.2021 12:05 Відповісти
Ну да, в СРСР ж розтаємнили документи 2 світової в 1965, чи ні?
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12.09.2021 13:34 Відповісти
Самому не смішно?
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14.09.2021 08:12 Відповісти
Первое расследование начато спустя более чем через 400дней,осле того как все улики были уже уничтожены, что там рассекречивать?
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12.09.2021 13:05 Відповісти
Неужели это сделали лепшие друзья-ваххабиты.

ФБР розсекретило перший документ про теракти 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 932
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12.09.2021 13:59 Відповісти
Это хорошо, но нам нужно чтобы ЦРУ рассекретило все документы по инопланитянам!
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12.09.2021 15:18 Відповісти
Да рассекретили уже миллион страниц. Подавайте запрос и поезжайте в архивы читать за инопланетян.
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12.09.2021 16:42 Відповісти
Обязано быть в интирнети!
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12.09.2021 17:26 Відповісти
Нет. Обязательно поезжать.
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12.09.2021 19:18 Відповісти
Ага щас шоп там замуровали в голубую комнату
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12.09.2021 20:19 Відповісти
Кому обязано? Сейчас, уже побежали налогоплательщики США платить за оцифровывание миллиона страниц.
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12.09.2021 18:12 Відповісти
 
 