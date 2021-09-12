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Василевская-Смаглюк (61) Бюро экономической безопасности (167)

Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК

Сформирован Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности. В него вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщет нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Список общественного совета:

  • Тарас Котов
  • Романюк Евгений
  • Ткаченко Андрей
  • Лавровский Михаил
  • Глазкова Екатерина
  • Ерашов Андрей
  • Морозовский Андрей
  • Марчак Дария
  • Тищук Татьяна
  • Жело Денис
  • Бондаренко Станислав
  • Первак Назар
  • Майборода Анна
  • Кицул Сергей
  • Воронин Яков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюро экономической безопасности не успевают запустить вовремя, - Мельник

Совет общественного контроля при БЭБ сформирован 01

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
Сокира, зашла. Это хорошо.
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12.09.2021 17:14
+13
Три первых из Демократичной сокири
Они точно не дадут Мельнику мутить по тихому
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12.09.2021 17:07
+7
Чому змінився фейс? Шо за **** .ою мать? Дебіли!
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12.09.2021 17:20
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Правила форума Совет форумчан
А на що вони можуть впливати....- окрім вирішувати "шкурні" при потребі....
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12.09.2021 17:05 Ответить
ви би поцікавились, що це, для початку
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12.09.2021 17:31 Ответить
Одно из немногих легальных "окошек" для влияния на власть. Работает система прекрасно, если не тупить и вовремя проголосовать за адекватных людей. К тому же, голосование онлайн и не сильно афишируеться, выбрать при правильной организации можно.
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12.09.2021 18:00 Ответить
Три первых из Демократичной сокири
Они точно не дадут Мельнику мутить по тихому
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12.09.2021 17:07 Ответить
21 и 22 также
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12.09.2021 17:18 Ответить
А кто все эти люди и кто их сформировал? Потому что после конкурса на шефа этой чудо-конторы, возникают уже вопросы к членам конкурсной комиссии, куда они смотрели и что они выбрали?..
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12.09.2021 17:07 Ответить
Надо иногда по сторонам смотреть и интересоваться, что происходит. Не задавали бы глупые вопросы
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12.09.2021 17:15 Ответить
было онлайн голосование на сайте правительства. голосовал
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12.09.2021 17:17 Ответить
Сокира, зашла. Это хорошо.
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12.09.2021 17:14 Ответить
Чому змінився фейс? Шо за **** .ою мать? Дебіли!
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12.09.2021 17:20 Ответить
думаю (хоча не дуже розуміюсь у цьому) це після доз атак - на БУКВИ й на Цензор , з Буквми це почалося після того як вони розповіли про афериста з України, як він став володарем українсько-американської компанії з космосу, як його перша ракета була приурочена до візиту вови в Каліфорнію, як про це анонсувли керівники Південмашу. Цю ракету підірвали на злеті, а про вову нічого не відомо- чипобував він на тому запуску 3 вресня у Каліфорніїї . Й доречі , тільки БУКВИ писали про на цю тему так розлого
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12.09.2021 17:27 Ответить
новый дизайн Цензора - отвратителен.. реально все неуобное и крупное.
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12.09.2021 17:34 Ответить
кто все эти люди???
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12.09.2021 17:21 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/u-policiji-pidtverdili-smert-suddi-pisancya-na-kijivshchini-kim-vin-buv-12092021-436707

тут пояснення хто такий вбитий суддя Печерського суду й які справи він вів - напр Корбана, вбивства Шеремета ...
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12.09.2021 17:21 Ответить
хоть тут норм. демсокира вжарила как надо
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12.09.2021 17:29 Ответить
розгін гівноінформації типу від Безуглої зі спецкомісії про вагнерівцям та інтерв"ю Данілова йде якраз на фоні безконкурсного формування БЕБ та його керівництва
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12.09.2021 17:31 Ответить
Почему лицо сайта поменяли? Руки чешутся? Дебилы.
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12.09.2021 17:33 Ответить
Да вроде норм, среднее между историческим дизайном и первой попыткой редизайна Только вот черная полоса сверху давит...
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12.09.2021 17:43 Ответить
Чёрную полоску,треба лепить в уголок под углом 30 градусов.Подчеркнуть так сказать судьбу дизайна
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12.09.2021 18:25 Ответить
отрыв трех первых впечатляет!
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12.09.2021 18:07 Ответить
15 новых будущих долларовых миллионеров

Мазаль тов!
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12.09.2021 18:24 Ответить
Шановні Цензорята, як на мене, однією із складових Вашого у пуху був вдалий дизайн сторінки. На одному екрані було видно все. Цим Ви вигідно відрізнялись від інших сайтів новин і політики. На мою думку вам не слід було змінювати дизайн. Продовжуйте залишатись особливими.
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12.09.2021 19:23 Ответить
Кто эти люди???!!!
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12.09.2021 19:32 Ответить
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12.09.2021 19:48 Ответить
Новый дизайн-гавно...
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12.09.2021 19:36 Ответить
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12.09.2021 19:43 Ответить
Неприємно здивував новий дизайн сторінки новин! Дуже незручний для читання і роботи! Вам там що, нема чим займатися. Прохання: негайно вернути ВСЕ ВЗАД!!!
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12.09.2021 20:46 Ответить
 
 