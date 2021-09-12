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Василевська-Смаглюк (62) Бюро економічної безпеки (200)

Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Раду громадського контролю при БЕБ сформовано. ПЕРЕЛІК

Сформовано Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки. До неї увійшли 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Перелік громадської ради:

  • Тарас Котов
  • Романюк Євгеній
  • Ткаченко Андрій
  • Лавровський Михайло
  • Глазкова Катерина
  • Єрашов Андрій
  • Морозовський Андрій
  • Марчак Дарія
  • Тищук Тетяна
  • Жело Денис
  • Бондаренко Станіслав
  • Первак Назар
  • Майборода Ганна
  • Кіцул Сергій
  • Воронін Яків.

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Раду громадського контролю при БЕБ сформовано 01

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Топ коментарі
+15
Сокира, зашла. Это хорошо.
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12.09.2021 17:14
+13
Три первых из Демократичной сокири
Они точно не дадут Мельнику мутить по тихому
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12.09.2021 17:07
+7
Чому змінився фейс? Шо за **** .ою мать? Дебіли!
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12.09.2021 17:20
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А на що вони можуть впливати....- окрім вирішувати "шкурні" при потребі....
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12.09.2021 17:05 Відповісти
ви би поцікавились, що це, для початку
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12.09.2021 17:31 Відповісти
Одно из немногих легальных "окошек" для влияния на власть. Работает система прекрасно, если не тупить и вовремя проголосовать за адекватных людей. К тому же, голосование онлайн и не сильно афишируеться, выбрать при правильной организации можно.
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12.09.2021 18:00 Відповісти
Три первых из Демократичной сокири
Они точно не дадут Мельнику мутить по тихому
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12.09.2021 17:07 Відповісти
21 и 22 также
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12.09.2021 17:18 Відповісти
А кто все эти люди и кто их сформировал? Потому что после конкурса на шефа этой чудо-конторы, возникают уже вопросы к членам конкурсной комиссии, куда они смотрели и что они выбрали?..
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12.09.2021 17:07 Відповісти
Надо иногда по сторонам смотреть и интересоваться, что происходит. Не задавали бы глупые вопросы
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12.09.2021 17:15 Відповісти
было онлайн голосование на сайте правительства. голосовал
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12.09.2021 17:17 Відповісти
Сокира, зашла. Это хорошо.
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12.09.2021 17:14 Відповісти
Чому змінився фейс? Шо за **** .ою мать? Дебіли!
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12.09.2021 17:20 Відповісти
думаю (хоча не дуже розуміюсь у цьому) це після доз атак - на БУКВИ й на Цензор , з Буквми це почалося після того як вони розповіли про афериста з України, як він став володарем українсько-американської компанії з космосу, як його перша ракета була приурочена до візиту вови в Каліфорнію, як про це анонсувли керівники Південмашу. Цю ракету підірвали на злеті, а про вову нічого не відомо- чипобував він на тому запуску 3 вресня у Каліфорніїї . Й доречі , тільки БУКВИ писали про на цю тему так розлого
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12.09.2021 17:27 Відповісти
новый дизайн Цензора - отвратителен.. реально все неуобное и крупное.
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12.09.2021 17:34 Відповісти
кто все эти люди???
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12.09.2021 17:21 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/u-policiji-pidtverdili-smert-suddi-pisancya-na-kijivshchini-kim-vin-buv-12092021-436707

тут пояснення хто такий вбитий суддя Печерського суду й які справи він вів - напр Корбана, вбивства Шеремета ...
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12.09.2021 17:21 Відповісти
хоть тут норм. демсокира вжарила как надо
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12.09.2021 17:29 Відповісти
розгін гівноінформації типу від Безуглої зі спецкомісії про вагнерівцям та інтерв"ю Данілова йде якраз на фоні безконкурсного формування БЕБ та його керівництва
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12.09.2021 17:31 Відповісти
Почему лицо сайта поменяли? Руки чешутся? Дебилы.
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12.09.2021 17:33 Відповісти
Да вроде норм, среднее между историческим дизайном и первой попыткой редизайна Только вот черная полоса сверху давит...
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12.09.2021 17:43 Відповісти
Чёрную полоску,треба лепить в уголок под углом 30 градусов.Подчеркнуть так сказать судьбу дизайна
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12.09.2021 18:25 Відповісти
отрыв трех первых впечатляет!
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12.09.2021 18:07 Відповісти
15 новых будущих долларовых миллионеров

Мазаль тов!
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12.09.2021 18:24 Відповісти
Шановні Цензорята, як на мене, однією із складових Вашого у пуху був вдалий дизайн сторінки. На одному екрані було видно все. Цим Ви вигідно відрізнялись від інших сайтів новин і політики. На мою думку вам не слід було змінювати дизайн. Продовжуйте залишатись особливими.
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12.09.2021 19:23 Відповісти
Кто эти люди???!!!
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12.09.2021 19:32 Відповісти
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12.09.2021 19:48 Відповісти
Новый дизайн-гавно...
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12.09.2021 19:36 Відповісти
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12.09.2021 19:43 Відповісти
Неприємно здивував новий дизайн сторінки новин! Дуже незручний для читання і роботи! Вам там що, нема чим займатися. Прохання: негайно вернути ВСЕ ВЗАД!!!
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12.09.2021 20:46 Відповісти
 
 