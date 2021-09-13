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Зеленский: Байден заявил, что Украина должна быть в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Байден заявил, что Украина должна быть в НАТО

Во время встречи президентов США и Украины в Вашингтоне Джо Байден высказался относительно членства в НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время интервью Фариду Закарии на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Зеленский спросил Байдена о членстве Украины в НАТО и "очень прямо, когда это может произойти". По его словам, ответ президента США в этом и Альянса в целом длился около 20-30 минут.

"Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей", - заявил президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что благодаря вашему решению этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, в совместном заявлении по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена отмечается, что Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Ага... "Мы вам перезвоним..."
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13.09.2021 01:24
+11
Байдена обурило, що Головний пісюніст країни приїхав до США з пустими руками і не продемонстрував усі свої здібності...

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13.09.2021 01:34
+4
А Байден в курсі, що він Зюзяндрію це сказав?
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13.09.2021 01:48
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Правила форума Совет форумчан
Ага... "Мы вам перезвоним..."
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13.09.2021 01:24 Ответить
Байдена обурило, що Головний пісюніст країни приїхав до США з пустими руками і не продемонстрував усі свої здібності...

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13.09.2021 01:34 Ответить
.....на недельке.
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13.09.2021 15:11 Ответить
Наркоман в пріходє
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13.09.2021 01:32 Ответить
чисто перепуганное существо! таким полупокерам всегда важно что бы рядом сильный дядя, грузился за его очко! у самого мелкоморосящего конленки назад согнутые.
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13.09.2021 14:12 Ответить
А Байден в курсі, що він Зюзяндрію це сказав?
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13.09.2021 01:48 Ответить
До голосу фріців, жабоїдів та мадьярів приєднався голос естонського президента, яка на форумі YES-Brainstorming продовжила свою думку і заявила, що Україна знаходиться від вступу в ЄС "на відстані кількох світлових років" https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/11/7306823/. Щодо членства України в НАТО думаю, що її позиція знаходиться не дуже далеко від позиції щодо ЄС. Антиукраїнський альянс в особі путін-меркель-макрон приростає новими членами.
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13.09.2021 01:53 Ответить
Антиукраїнський альянс в особі путін-меркель-макрон-зеленський.

Так буде точніше.
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13.09.2021 07:23 Ответить
Когда этим щенкам скажут что надо принять они все проголосуют за вступление Украины в НАТО .
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13.09.2021 07:33 Ответить
Якась бл#ядь заспамила мій коментар вище. Повторюю для бидла, що це слова президента Естонії Керсті Кальюлайд під час її виступу на форумі YES-Brainstorming, тут вона сказала вже не про 20 років, а про те, що Україна знаходиться від вступу в ЄС "на відстані кількох світлових років" https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/11/7306823/.

І це після того, як в європарламентарі після її першої заяви опублікували Лист на підтримку європейським прагненням України. Це підтверджує її тверду, послідовну позицію. Тепер до голосу фріців, жабоїдів та мадьярів приєднався голос естонського президента. Так буває, коли карлик строїть з себе великана. Населення всієї Естонії вміститься в Києві та ще вільного місця залишиться вдосталь. Це називається моська лає на слона.
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13.09.2021 08:39 Ответить
Так буває, коли недоімперія купує чергового політика. Проте це ніяк не означає, що вона купили весь народ. Розмір країни тут ні до чого.
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13.09.2021 10:56 Ответить
ув. Сенатор, наверное, Германию следует убрать из списка "крутых" стран НАТО:

эта страна управляется вялыми конформистами-пацифистами с вечным комплексом вины.

ФРГ практически уже ликвидировала свою армию: в военнном отношении нынешняя Германия - это пустое место:

у них ведь вооруженные силы сокращены до численности в жалких 80 тыс. человек, то есть в 2,5 раза меньше, чем армия картофельного фюрера Лукашеску, правящего страной с населением всего лишь 9(девять!) миллионов человек....
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13.09.2021 10:26 Ответить
Байден ответил словами песни в исполнении Лаймы Вайкуле : "Позвоните завтра, позвоните завтра,
Дома буду, может быть.
Позвоните завтра, не могу я говорить.
Позвоните завтра, позвоните завтра,
Я ужасно занята.
Позвоните завтра, ну, а лучше никогда.
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13.09.2021 03:38 Ответить
Байден: "Зеленський не заявляв, що Україна повинна бути в НАТО. Тому це зробив я. Не дякуйте."
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13.09.2021 05:51 Ответить
...а, в Содружество Независимых Государств Западной Европы уже не на теме? НАТО, это хорошо, но планку надо брать выше. (даже по критерию: НАТО, конечно России не нравиться, а ЕС, извините не ваше свинячье рыло)
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13.09.2021 06:02 Ответить
Ну і що, що заявив? Президент Литви також заявила відносно членства України в НАТО.
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13.09.2021 07:15 Ответить
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13.09.2021 07:28 Ответить
Когда Трамп вернется в Белый Дом Украину примут в НАТО .
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13.09.2021 07:30 Ответить
Трамп дерьмо позволившее достроитб Северный поток братану Пыне.....хрюкни словами Жириновского...Трамп Наш...дятел ты тупой...
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13.09.2021 08:25 Ответить
В гроб он уже отправится.
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13.09.2021 13:59 Ответить
Вовік! А чому ми вже два роки не в нато?
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13.09.2021 07:52 Ответить
Обов'язково будемо, але не раніше ніж зеЛоха повісимо на каштані.
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13.09.2021 08:02 Ответить
Тролит Байден Зелю, как он хочет.
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13.09.2021 08:06 Ответить
Вы хоть читали те официальные документы что опубликовал Госдеп о сотрудничестве США - Украина?Ыксперды блин...
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13.09.2021 08:23 Ответить
23 сентября начнутся учения Украина=НАТО,в которых примут участие более 14 стран НАТО...,вполне возможно что в Киев прилетит глава Пентагона Ллойд Остин....,хрюкайте дальше
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13.09.2021 08:28 Ответить
Мало того, что ЗЕ постоянно врет, так еще и редакторы для заголовка привирают.

Заголовок: Бадйен заявил, что Украина должна быть в НАТО.

Побрехенька ЗЕ: "Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей"

Это вот нифига не одно и то же.
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13.09.2021 08:49 Ответить
Стаття для зебілів. Вони читають лише заголовки. Тому не переймайтесь.
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13.09.2021 09:34 Ответить
с прорашистским контингентом ОПы и "зе3,14татов" ,такую Украину в НАТО не возьмут даже за 100 лет
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13.09.2021 09:57 Ответить
ВЕРНИТЕ ПРОШЛЫЙ ФОРМАТ - ПОТЕРАЕТЕ ЧИТАТЕЛЕЙ,МЕНЯ ТОЧНО
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13.09.2021 10:16 Ответить
Если бы это сказал Байден, он бы так и сказал. А поскольку это сказал зеленский, то это сказал зеленский. Большая просьба не путать клоуна с Байденом, это два разных человека.
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13.09.2021 10:25 Ответить
Візит Зє-вялічашега був чисто технічним для продовження закладеного ще при Порошенку. Ну, попутно зє-вялічайшему вставили виховну клізьму (як відмічають експерти подібні перемовини, голів країн, проходять за більш короткий час). Були підписані лише меморандуми.

Коротше, зе позвали для формалізаціїї продовження закладеного раніше і для воховної роботи.

Все інше...як завжди!

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13.09.2021 11:27 Ответить
Пісюніст знову марить.

Чекажмо коли Білий Дім виступить зі спростуванням?
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13.09.2021 13:25 Ответить
"Он сказал: я думаю, вы должны быть там."

Ну так ясєн_красєн, що ФСБшний стукач Зєлупа має бути там - у в'язниці.
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13.09.2021 14:19 Ответить
Прикольно что куйло более 20 лет при власти и продолжает раздуваться от вяличия и гордости при всеобщем обнищании народа за мкадом , а кацапский пипл всё хавает и хавает... вот сейчас опять перед выборами в госдуру председатель несёт пургу а пипл всё хавает и хавает... смотрел скабееву она хвалилась тем что в раше средняя зарплата достигла 12 тыс рублей что на гривны получается около 4.7 тыс, а у нас в Украине 6 тыс. гривен.. врут вам пропагандонство Миша нет у вас победы ... и пипл ваш хавает и хавает гавно и нас вы туда затащить (в ваше болото) всеми силами пытаетесь! Но уже не получится
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13.09.2021 15:18 Ответить
 
 