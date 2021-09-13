Зеленский: Байден заявил, что Украина должна быть в НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время встречи президентов США и Украины в Вашингтоне Джо Байден высказался относительно членства в НАТО.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время интервью Фариду Закарии на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Зеленский спросил Байдена о членстве Украины в НАТО и "очень прямо, когда это может произойти". По его словам, ответ президента США в этом и Альянса в целом длился около 20-30 минут.
"Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей", - заявил президент Украины.
По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".
"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что благодаря вашему решению этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, в совместном заявлении по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена отмечается, что Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Так буде точніше.
І це після того, як в європарламентарі після її першої заяви опублікували Лист на підтримку європейським прагненням України. Це підтверджує її тверду, послідовну позицію. Тепер до голосу фріців, жабоїдів та мадьярів приєднався голос естонського президента. Так буває, коли карлик строїть з себе великана. Населення всієї Естонії вміститься в Києві та ще вільного місця залишиться вдосталь. Це називається моська лає на слона.
эта страна управляется вялыми конформистами-пацифистами с вечным комплексом вины.
ФРГ практически уже ликвидировала свою армию: в военнном отношении нынешняя Германия - это пустое место:
у них ведь вооруженные силы сокращены до численности в жалких 80 тыс. человек, то есть в 2,5 раза меньше, чем армия картофельного фюрера Лукашеску, правящего страной с населением всего лишь 9(девять!) миллионов человек....
Дома буду, может быть.
Позвоните завтра, не могу я говорить.
Позвоните завтра, позвоните завтра,
Я ужасно занята.
Позвоните завтра, ну, а лучше никогда.
Заголовок: Бадйен заявил, что Украина должна быть в НАТО.
Побрехенька ЗЕ: "Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей"
Это вот нифига не одно и то же.
Коротше, зе позвали для формалізаціїї продовження закладеного раніше і для воховної роботи.
Все інше...як завжди!
Чекажмо коли Білий Дім виступить зі спростуванням?
Ну так ясєн_красєн, що ФСБшний стукач Зєлупа має бути там - у в'язниці.