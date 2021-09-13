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Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО

Під час зустрічі президентів США і України у Вашингтоні Джо Байден висловився щодо членства в НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зеленський запитав у Байдена щодо членства України в НАТО і "дуже прямо, коли це може статися". За його словами, відповідь президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала приблищно 20−30 хвилин.

"Він сказав: я думаю, ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", — заявив президент України.

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На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".

"Я сказав йому: ви маєте рацію пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, у спільній заяві за підсумками зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена зазначається, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включно з прагненням України вступити до НАТО.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ага... "Мы вам перезвоним..."
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13.09.2021 01:24
+11
Байдена обурило, що Головний пісюніст країни приїхав до США з пустими руками і не продемонстрував усі свої здібності...

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13.09.2021 01:34
+4
А Байден в курсі, що він Зюзяндрію це сказав?
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13.09.2021 01:48
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Ага... "Мы вам перезвоним..."
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13.09.2021 01:24 Відповісти
Байдена обурило, що Головний пісюніст країни приїхав до США з пустими руками і не продемонстрував усі свої здібності...

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13.09.2021 01:34 Відповісти
.....на недельке.
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13.09.2021 15:11 Відповісти
Наркоман в пріходє
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13.09.2021 01:32 Відповісти
чисто перепуганное существо! таким полупокерам всегда важно что бы рядом сильный дядя, грузился за его очко! у самого мелкоморосящего конленки назад согнутые.
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13.09.2021 14:12 Відповісти
А Байден в курсі, що він Зюзяндрію це сказав?
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13.09.2021 01:48 Відповісти
До голосу фріців, жабоїдів та мадьярів приєднався голос естонського президента, яка на форумі YES-Brainstorming продовжила свою думку і заявила, що Україна знаходиться від вступу в ЄС "на відстані кількох світлових років" https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/11/7306823/. Щодо членства України в НАТО думаю, що її позиція знаходиться не дуже далеко від позиції щодо ЄС. Антиукраїнський альянс в особі путін-меркель-макрон приростає новими членами.
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13.09.2021 01:53 Відповісти
Антиукраїнський альянс в особі путін-меркель-макрон-зеленський.

Так буде точніше.
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13.09.2021 07:23 Відповісти
Когда этим щенкам скажут что надо принять они все проголосуют за вступление Украины в НАТО .
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13.09.2021 07:33 Відповісти
Якась бл#ядь заспамила мій коментар вище. Повторюю для бидла, що це слова президента Естонії Керсті Кальюлайд під час її виступу на форумі YES-Brainstorming, тут вона сказала вже не про 20 років, а про те, що Україна знаходиться від вступу в ЄС "на відстані кількох світлових років" https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/11/7306823/.

І це після того, як в європарламентарі після її першої заяви опублікували Лист на підтримку європейським прагненням України. Це підтверджує її тверду, послідовну позицію. Тепер до голосу фріців, жабоїдів та мадьярів приєднався голос естонського президента. Так буває, коли карлик строїть з себе великана. Населення всієї Естонії вміститься в Києві та ще вільного місця залишиться вдосталь. Це називається моська лає на слона.
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13.09.2021 08:39 Відповісти
Так буває, коли недоімперія купує чергового політика. Проте це ніяк не означає, що вона купили весь народ. Розмір країни тут ні до чого.
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13.09.2021 10:56 Відповісти
ув. Сенатор, наверное, Германию следует убрать из списка "крутых" стран НАТО:

эта страна управляется вялыми конформистами-пацифистами с вечным комплексом вины.

ФРГ практически уже ликвидировала свою армию: в военнном отношении нынешняя Германия - это пустое место:

у них ведь вооруженные силы сокращены до численности в жалких 80 тыс. человек, то есть в 2,5 раза меньше, чем армия картофельного фюрера Лукашеску, правящего страной с населением всего лишь 9(девять!) миллионов человек....
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13.09.2021 10:26 Відповісти
Байден ответил словами песни в исполнении Лаймы Вайкуле : "Позвоните завтра, позвоните завтра,
Дома буду, может быть.
Позвоните завтра, не могу я говорить.
Позвоните завтра, позвоните завтра,
Я ужасно занята.
Позвоните завтра, ну, а лучше никогда.
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13.09.2021 03:38 Відповісти
Байден: "Зеленський не заявляв, що Україна повинна бути в НАТО. Тому це зробив я. Не дякуйте."
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13.09.2021 05:51 Відповісти
...а, в Содружество Независимых Государств Западной Европы уже не на теме? НАТО, это хорошо, но планку надо брать выше. (даже по критерию: НАТО, конечно России не нравиться, а ЕС, извините не ваше свинячье рыло)
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13.09.2021 06:02 Відповісти
Ну і що, що заявив? Президент Литви також заявила відносно членства України в НАТО.
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13.09.2021 07:15 Відповісти
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13.09.2021 07:28 Відповісти
Когда Трамп вернется в Белый Дом Украину примут в НАТО .
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13.09.2021 07:30 Відповісти
Трамп дерьмо позволившее достроитб Северный поток братану Пыне.....хрюкни словами Жириновского...Трамп Наш...дятел ты тупой...
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13.09.2021 08:25 Відповісти
В гроб он уже отправится.
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13.09.2021 13:59 Відповісти
Вовік! А чому ми вже два роки не в нато?
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13.09.2021 07:52 Відповісти
Обов'язково будемо, але не раніше ніж зеЛоха повісимо на каштані.
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13.09.2021 08:02 Відповісти
Тролит Байден Зелю, как он хочет.
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13.09.2021 08:06 Відповісти
Вы хоть читали те официальные документы что опубликовал Госдеп о сотрудничестве США - Украина?Ыксперды блин...
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13.09.2021 08:23 Відповісти
23 сентября начнутся учения Украина=НАТО,в которых примут участие более 14 стран НАТО...,вполне возможно что в Киев прилетит глава Пентагона Ллойд Остин....,хрюкайте дальше
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13.09.2021 08:28 Відповісти
Мало того, что ЗЕ постоянно врет, так еще и редакторы для заголовка привирают.

Заголовок: Бадйен заявил, что Украина должна быть в НАТО.

Побрехенька ЗЕ: "Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей"

Это вот нифига не одно и то же.
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13.09.2021 08:49 Відповісти
Стаття для зебілів. Вони читають лише заголовки. Тому не переймайтесь.
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13.09.2021 09:34 Відповісти
с прорашистским контингентом ОПы и "зе3,14татов" ,такую Украину в НАТО не возьмут даже за 100 лет
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13.09.2021 09:57 Відповісти
ВЕРНИТЕ ПРОШЛЫЙ ФОРМАТ - ПОТЕРАЕТЕ ЧИТАТЕЛЕЙ,МЕНЯ ТОЧНО
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13.09.2021 10:16 Відповісти
Если бы это сказал Байден, он бы так и сказал. А поскольку это сказал зеленский, то это сказал зеленский. Большая просьба не путать клоуна с Байденом, это два разных человека.
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13.09.2021 10:25 Відповісти
Візит Зє-вялічашега був чисто технічним для продовження закладеного ще при Порошенку. Ну, попутно зє-вялічайшему вставили виховну клізьму (як відмічають експерти подібні перемовини, голів країн, проходять за більш короткий час). Були підписані лише меморандуми.

Коротше, зе позвали для формалізаціїї продовження закладеного раніше і для воховної роботи.

Все інше...як завжди!

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13.09.2021 11:27 Відповісти
Пісюніст знову марить.

Чекажмо коли Білий Дім виступить зі спростуванням?
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13.09.2021 13:25 Відповісти
"Он сказал: я думаю, вы должны быть там."

Ну так ясєн_красєн, що ФСБшний стукач Зєлупа має бути там - у в'язниці.
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13.09.2021 14:19 Відповісти
Прикольно что куйло более 20 лет при власти и продолжает раздуваться от вяличия и гордости при всеобщем обнищании народа за мкадом , а кацапский пипл всё хавает и хавает... вот сейчас опять перед выборами в госдуру председатель несёт пургу а пипл всё хавает и хавает... смотрел скабееву она хвалилась тем что в раше средняя зарплата достигла 12 тыс рублей что на гривны получается около 4.7 тыс, а у нас в Украине 6 тыс. гривен.. врут вам пропагандонство Миша нет у вас победы ... и пипл ваш хавает и хавает гавно и нас вы туда затащить (в ваше болото) всеми силами пытаетесь! Но уже не получится
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13.09.2021 15:18 Відповісти
 
 