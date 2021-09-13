Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО
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Під час зустрічі президентів США і України у Вашингтоні Джо Байден висловився щодо членства в НАТО.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зеленський запитав у Байдена щодо членства України в НАТО і "дуже прямо, коли це може статися". За його словами, відповідь президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала приблищно 20−30 хвилин.
"Він сказав: я думаю, ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", — заявив президент України.
На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".
"Я сказав йому: ви маєте рацію пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, у спільній заяві за підсумками зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена зазначається, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включно з прагненням України вступити до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Так буде точніше.
І це після того, як в європарламентарі після її першої заяви опублікували Лист на підтримку європейським прагненням України. Це підтверджує її тверду, послідовну позицію. Тепер до голосу фріців, жабоїдів та мадьярів приєднався голос естонського президента. Так буває, коли карлик строїть з себе великана. Населення всієї Естонії вміститься в Києві та ще вільного місця залишиться вдосталь. Це називається моська лає на слона.
эта страна управляется вялыми конформистами-пацифистами с вечным комплексом вины.
ФРГ практически уже ликвидировала свою армию: в военнном отношении нынешняя Германия - это пустое место:
у них ведь вооруженные силы сокращены до численности в жалких 80 тыс. человек, то есть в 2,5 раза меньше, чем армия картофельного фюрера Лукашеску, правящего страной с населением всего лишь 9(девять!) миллионов человек....
Дома буду, может быть.
Позвоните завтра, не могу я говорить.
Позвоните завтра, позвоните завтра,
Я ужасно занята.
Позвоните завтра, ну, а лучше никогда.
Заголовок: Бадйен заявил, что Украина должна быть в НАТО.
Побрехенька ЗЕ: "Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей"
Это вот нифига не одно и то же.
Коротше, зе позвали для формалізаціїї продовження закладеного раніше і для воховної роботи.
Все інше...як завжди!
Чекажмо коли Білий Дім виступить зі спростуванням?
Ну так ясєн_красєн, що ФСБшний стукач Зєлупа має бути там - у в'язниці.