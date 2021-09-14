Украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Катериновки вражеские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Что имеем на выходе?
понавыбирали прикольных зрадныков-аниматоров, зебилы, блин..(
ВСУ сообщениями представителям Миссии ОБСЕ отстреливаются?
Царствие Небесное герою...
А Зеля рухає армію назад. Відсуває кордони ближче до тебе. Різницю вхопив ? Чи тобі не дійде, допоки окупант смердючим лаптем в пику не заїде ?
Нормально захопив. Якраз ті території, які давали нам переваги над суперником. І гарантували безпеку бійцям. Що зараз ? Армія НЕ ВОЮЄ. НЕ ВИЗВОЛЯЄ. Але несе втрати такі як і за активних дій.
Невже не видно що през - злочинець ?
То зеленський вертає нас в ті часи ? Чого він домагається ? Допомогти фуйлу ?
Не хвилюйтесь, я помітила що ви ігноруєте всі мої аргументи, які перекривають ваші. Натомість ставите нові і нові питання. Повертайтесь до своєї теми. Не вийде у вас виправдати зеленського.
Напоминаю. Слава Украины, а твой Путин - *****