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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20267) Донбасс (26945) потери (3865) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин погиб в результате российского обстрела на Донбассе. Войска РФ били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Катериновки вражеские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+21
В Золоте б нелоха, з усiм оп й 95м кварталом! Де воно розводило-вiдводило з кращих позицiй!!!
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14.09.2021 07:46
+20
Такие блиндажи, такие укрепления, под жд насыпью оставили... Теперь они в серой зоне, нелох сцыкунович постарался.
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14.09.2021 07:49
+20
Позиции сдал. Это раз Снайперов отозвал. Это два. Инженерные работы по укреплению позиций запретил. Три. Использование БПЛА тоже. Четыре. Ответный огонь только по приказу свыше. Пять. Добавить Цемаха, Вагнеровцев, отсутствие оборонного заказа, преследование ветеранов АТО.

Что имеем на выходе?
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14.09.2021 08:06
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А тим часом Вовік заявляє що втомився і хоче відпочити...
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14.09.2021 07:40 Ответить
В Золоте б нелоха, з усiм оп й 95м кварталом! Де воно розводило-вiдводило з кращих позицiй!!!
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14.09.2021 07:46 Ответить
Сепары, как увидят этого "командующего" в армейском прикиде, сразу помрут... От хохота. Корова под седлом и то лучше смотрится

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14.09.2021 08:13 Ответить
и это наш вернее ваш зебилы главнокомандующий ? наржались уже наверное "хуженебудет"?было бы смешно если из за этого гон..а не гибли люди
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14.09.2021 08:22 Ответить
Такие блиндажи, такие укрепления, под жд насыпью оставили... Теперь они в серой зоне, нелох сцыкунович постарался.
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14.09.2021 07:49 Ответить
Позиции сдал. Это раз Снайперов отозвал. Это два. Инженерные работы по укреплению позиций запретил. Три. Использование БПЛА тоже. Четыре. Ответный огонь только по приказу свыше. Пять. Добавить Цемаха, Вагнеровцев, отсутствие оборонного заказа, преследование ветеранов АТО.

Что имеем на выходе?
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14.09.2021 08:06 Ответить
Сцыкливое и никчемное существо, волею идиотических избирателей ставшее преЗедентом! Увы, мой друг!
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14.09.2021 08:17 Ответить
наголосовали глупые дебилы-пингвины 16-25 летние ссыкуны, вооруженные смартфонами за папочкины-мамочкины деньги, которые прятались от мобилизации в селах и в росии, а также евробляхеры.
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14.09.2021 12:26 Ответить
Каждый день несем потери. А 73% президент как будто воды в рот набрал. Онемел что ли, Или сказать нечего этому гляделкину в зеньки Путлера?
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14.09.2021 08:08 Ответить
Зедебіли, кого ви вибрали Головнокомандуючим? Гамнокамандующего из квартала95, кловуна?
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14.09.2021 08:14 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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14.09.2021 08:17 Ответить
..а говнокомандувач молчит, как рыба об лёд..

понавыбирали прикольных зрадныков-аниматоров, зебилы, блин..(
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14.09.2021 08:19 Ответить
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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14.09.2021 08:27 Ответить
Бубочка, пора снова заглянуть в задний глазик Путлеру
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14.09.2021 09:02 Ответить
Ну, вообще уже, скоро и воинов на передовой не останется после этого ********* "режима тишины"!!! Зеленые слуги кремлевского народа? Зеля, брякни хоть что-нибудь! Или "немедленный отпор" получат только незаконные действия Совета судей", это важнее ?

ВСУ сообщениями представителям Миссии ОБСЕ отстреливаются?

Царствие Небесное герою...
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14.09.2021 09:28 Ответить
Сидары там потерь больше чем пишут, о каком перемирие речь
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14.09.2021 09:40 Ответить
Откуда инфа бро?
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14.09.2021 09:46 Ответить
Петро рухав армію вперед. Звісно втрати були.

А Зеля рухає армію назад. Відсуває кордони ближче до тебе. Різницю вхопив ? Чи тобі не дійде, допоки окупант смердючим лаптем в пику не заїде ?
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14.09.2021 09:48 Ответить
Так зеля й ті віддав.

Нормально захопив. Якраз ті території, які давали нам переваги над суперником. І гарантували безпеку бійцям. Що зараз ? Армія НЕ ВОЮЄ. НЕ ВИЗВОЛЯЄ. Але несе втрати такі як і за активних дій.

Невже не видно що през - злочинець ?
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14.09.2021 09:55 Ответить
Втрати були настільки великими, бо армія була не навчена, не озброєна як слід.

То зеленський вертає нас в ті часи ? Чого він домагається ? Допомогти фуйлу ?

Не хвилюйтесь, я помітила що ви ігноруєте всі мої аргументи, які перекривають ваші. Натомість ставите нові і нові питання. Повертайтесь до своєї теми. Не вийде у вас виправдати зеленського.
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14.09.2021 10:09 Ответить
Ми ж знаємо, як списуються бойові втрати. В госпіталях повно поранених, але ваш зеленський не визнає, що це фуйлових ручок справа. Каже самі хлопці якось поранились. І щодо загиблих така сама статистика. Підірвався на невідомому пристрої. Все.
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14.09.2021 10:32 Ответить
Не надо распространять ложь, "патриот".
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14.09.2021 11:51 Ответить
Пернатый! Твое сравнение полная чушь. Сравнивать горячую фазу войны с окопным "перемирием" может только кацапский дуремар... При Порошенко были и большие потери, но армия Украины пядь за пядью освобождала родную землю от вас, мокшей. Это тебе понятно?
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14.09.2021 12:08 Ответить
Что, ватник, от Киевского парада в 2014 г. до сих пор подгорает? Только брехней тут не поможешь. В парадном расчете было менее 200 ед. боевой техники. И уж никаким боком не переброшенной из зоны тогдашнего АТО

Напоминаю. Слава Украины, а твой Путин - *****
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14.09.2021 12:16 Ответить
То-то ты пыжишся. Чей Крым неватник?
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14.09.2021 17:53 Ответить
 
 