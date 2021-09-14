Український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб ООС

За минулу добу, 13 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли позицій ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

У напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

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У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 14 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.