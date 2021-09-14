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обстріл (21193) Донбас (21733) втрати (3827) операція Об'єднаних сил (4158)

Український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За минулу добу, 13 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли позицій ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

У напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

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У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 14 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
В Золоте б нелоха, з усiм оп й 95м кварталом! Де воно розводило-вiдводило з кращих позицiй!!!
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14.09.2021 07:46
+20
Такие блиндажи, такие укрепления, под жд насыпью оставили... Теперь они в серой зоне, нелох сцыкунович постарался.
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14.09.2021 07:49
+20
Позиции сдал. Это раз Снайперов отозвал. Это два. Инженерные работы по укреплению позиций запретил. Три. Использование БПЛА тоже. Четыре. Ответный огонь только по приказу свыше. Пять. Добавить Цемаха, Вагнеровцев, отсутствие оборонного заказа, преследование ветеранов АТО.

Что имеем на выходе?
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14.09.2021 08:06
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А тим часом Вовік заявляє що втомився і хоче відпочити...
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14.09.2021 07:40 Відповісти
В Золоте б нелоха, з усiм оп й 95м кварталом! Де воно розводило-вiдводило з кращих позицiй!!!
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14.09.2021 07:46 Відповісти
Сепары, как увидят этого "командующего" в армейском прикиде, сразу помрут... От хохота. Корова под седлом и то лучше смотрится

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14.09.2021 08:13 Відповісти
и это наш вернее ваш зебилы главнокомандующий ? наржались уже наверное "хуженебудет"?было бы смешно если из за этого гон..а не гибли люди
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14.09.2021 08:22 Відповісти
Такие блиндажи, такие укрепления, под жд насыпью оставили... Теперь они в серой зоне, нелох сцыкунович постарался.
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14.09.2021 07:49 Відповісти
Позиции сдал. Это раз Снайперов отозвал. Это два. Инженерные работы по укреплению позиций запретил. Три. Использование БПЛА тоже. Четыре. Ответный огонь только по приказу свыше. Пять. Добавить Цемаха, Вагнеровцев, отсутствие оборонного заказа, преследование ветеранов АТО.

Что имеем на выходе?
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14.09.2021 08:06 Відповісти
Сцыкливое и никчемное существо, волею идиотических избирателей ставшее преЗедентом! Увы, мой друг!
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14.09.2021 08:17 Відповісти
наголосовали глупые дебилы-пингвины 16-25 летние ссыкуны, вооруженные смартфонами за папочкины-мамочкины деньги, которые прятались от мобилизации в селах и в росии, а также евробляхеры.
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14.09.2021 12:26 Відповісти
Каждый день несем потери. А 73% президент как будто воды в рот набрал. Онемел что ли, Или сказать нечего этому гляделкину в зеньки Путлера?
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14.09.2021 08:08 Відповісти
Зедебіли, кого ви вибрали Головнокомандуючим? Гамнокамандующего из квартала95, кловуна?
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14.09.2021 08:14 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

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14.09.2021 08:17 Відповісти
..а говнокомандувач молчит, как рыба об лёд..

понавыбирали прикольных зрадныков-аниматоров, зебилы, блин..(
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14.09.2021 08:19 Відповісти
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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14.09.2021 08:27 Відповісти
Бубочка, пора снова заглянуть в задний глазик Путлеру
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14.09.2021 09:02 Відповісти
Ну, вообще уже, скоро и воинов на передовой не останется после этого ********* "режима тишины"!!! Зеленые слуги кремлевского народа? Зеля, брякни хоть что-нибудь! Или "немедленный отпор" получат только незаконные действия Совета судей", это важнее ?

ВСУ сообщениями представителям Миссии ОБСЕ отстреливаются?

Царствие Небесное герою...
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14.09.2021 09:28 Відповісти
Сидары там потерь больше чем пишут, о каком перемирие речь
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14.09.2021 09:40 Відповісти
Откуда инфа бро?
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14.09.2021 09:46 Відповісти
Петро рухав армію вперед. Звісно втрати були.

А Зеля рухає армію назад. Відсуває кордони ближче до тебе. Різницю вхопив ? Чи тобі не дійде, допоки окупант смердючим лаптем в пику не заїде ?
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14.09.2021 09:48 Відповісти
Так зеля й ті віддав.

Нормально захопив. Якраз ті території, які давали нам переваги над суперником. І гарантували безпеку бійцям. Що зараз ? Армія НЕ ВОЮЄ. НЕ ВИЗВОЛЯЄ. Але несе втрати такі як і за активних дій.

Невже не видно що през - злочинець ?
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14.09.2021 09:55 Відповісти
Втрати були настільки великими, бо армія була не навчена, не озброєна як слід.

То зеленський вертає нас в ті часи ? Чого він домагається ? Допомогти фуйлу ?

Не хвилюйтесь, я помітила що ви ігноруєте всі мої аргументи, які перекривають ваші. Натомість ставите нові і нові питання. Повертайтесь до своєї теми. Не вийде у вас виправдати зеленського.
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14.09.2021 10:09 Відповісти
Ми ж знаємо, як списуються бойові втрати. В госпіталях повно поранених, але ваш зеленський не визнає, що це фуйлових ручок справа. Каже самі хлопці якось поранились. І щодо загиблих така сама статистика. Підірвався на невідомому пристрої. Все.
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14.09.2021 10:32 Відповісти
Не надо распространять ложь, "патриот".
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14.09.2021 11:51 Відповісти
Пернатый! Твое сравнение полная чушь. Сравнивать горячую фазу войны с окопным "перемирием" может только кацапский дуремар... При Порошенко были и большие потери, но армия Украины пядь за пядью освобождала родную землю от вас, мокшей. Это тебе понятно?
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14.09.2021 12:08 Відповісти
Что, ватник, от Киевского парада в 2014 г. до сих пор подгорает? Только брехней тут не поможешь. В парадном расчете было менее 200 ед. боевой техники. И уж никаким боком не переброшенной из зоны тогдашнего АТО

Напоминаю. Слава Украины, а твой Путин - *****
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14.09.2021 12:16 Відповісти
То-то ты пыжишся. Чей Крым неватник?
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14.09.2021 17:53 Відповісти
 
 