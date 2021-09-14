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Новости Политика Украины
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скандал (4446) Министерство социальной политики (856) Дзундза Ростислав (1)

Помощник "слуги народа" Дзундза, предлагавший полицейским интим-услуги, вошел в состав Общественного совета при Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Помощник

Помощник нардепа от "Слуги народа" Ростислав Дзундза, угодивший в скандал после того, как предлагал полицейским интим-услуги в Киеве, вошел в состав Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно сообщению, был утвержден новый состав Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины. В состав вошли 35 представителей институтов гражданского общества, которые были избраны путем рейтингового голосования на Учредительных собраниях для формирования нового состава Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины, которые прошли 26 августа 2021.

Ростислав Дзундза находится в Общественном совете как руководитель правления общественной организации "Бюро социальных и политических разработок".

Напомним, ранее Дзундза попал в скандал после того как в сети появился видеоролик с его участием. Помощник нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой в общении с полицейскими заявил, что хочет "відсосати х#й" и заявил, что является "не последним человеком в Украине".

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Помощник слуги народа Дзундза, предлагавший полицейским интим-услуги, вошел в состав Общественного совета при Минсоцполитики 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ ЩЕ НЕ ХВАТАЄ , А , ЗЕШОБЛО ?
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14.09.2021 10:32
+26
Програма презедента зеленского: "Велике смоктівництво"
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14.09.2021 10:41
+22
*ля.Может эта власть нам всем просто снится и это все понарошку?(((
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14.09.2021 10:32
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14.09.2021 10:31 Ответить
Програма презедента зеленского: "Велике смоктівництво"
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14.09.2021 10:41 Ответить
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14.09.2021 11:00 Ответить
Ото вже насосеться, сосунок! Ціле міністерство! 😁
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14.09.2021 11:25 Ответить
я так понял, он таки нашел себе крепкого паренька, тоже не из последних людей в государстве?
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14.09.2021 10:31 Ответить
Зачем искать, они все там такие.
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14.09.2021 10:36 Ответить
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ ЩЕ НЕ ХВАТАЄ , А , ЗЕШОБЛО ?
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14.09.2021 10:32 Ответить
*ля.Может эта власть нам всем просто снится и это все понарошку?(((
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14.09.2021 10:32 Ответить
НОВІЄ ЛИТСА !!!!!!
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14.09.2021 10:33 Ответить
Сисуни і смоктухи.
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14.09.2021 10:35 Ответить
всё логично, зеленский ценит пид*расов
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14.09.2021 10:33 Ответить
Свої до своїх!
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14.09.2021 10:49 Ответить
Шось я пропустив. Так він своє дупло пропонував чи чиєсь чуже?
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14.09.2021 10:34 Ответить
он свой рот предлагал
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14.09.2021 10:57 Ответить
Щаслива людина...ще не бачив відос з цім звіздіцом...
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14.09.2021 11:15 Ответить
Ну слава Богу шо хоч тут повезло...
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14.09.2021 11:25 Ответить
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14.09.2021 10:34 Ответить
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14.09.2021 10:34 Ответить
Повну картинку не виставляю бо забанять. Там стоїть з перебентованим

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14.09.2021 11:02 Ответить
А кому ж він відсмоктав, перепрошую ?
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14.09.2021 10:34 Ответить
Підозрюю, що нікому. Це у нього така нав'язлива мрія. Оскільки всі його цураються, то ходить, просить по вулиці. Йому схоже навіть на Окружній не дають. Писок загаддений.
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14.09.2021 11:30 Ответить
А посаду йому за так дали ?
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14.09.2021 11:34 Ответить
Думаю, посадою відкупилися, щоб не приставав. 😁
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14.09.2021 11:47 Ответить
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14.09.2021 10:35 Ответить
Так у зелёных только анал табу, а всё остальное в порядке вещей !

Короче, парни - хоть куда.....
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14.09.2021 10:36 Ответить
Ну вот..Не дали пососать йух Дзундзе?Теперь получатели пособий,субсидий и пенсий будут иметь возможность отсосать у Дзунзы.Слава Зе.
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14.09.2021 10:36 Ответить
блин с вами трудно не согласиться...
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14.09.2021 10:40 Ответить
Понавибирали збочинців..
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14.09.2021 10:40 Ответить
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14.09.2021 10:41 Ответить
Тут хоч номера авто й не видно , але здогадатись не важко . .

.
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14.09.2021 10:41 Ответить
Какие такие изменения к лучшему в социальной политике Украины, будет производить вот эта **********?!!!
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14.09.2021 10:42 Ответить
ну наконец-то!!! теперь заседания Общественного совета при Министерстве социальной политики не стыдно будет и на Порно Хабе выложить а что? членограям в презы можно, а членососам в наблюдательный совет низзя???
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14.09.2021 10:44 Ответить
а полісмену таки личить його кохання
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14.09.2021 10:46 Ответить
Пливе човен (пам`яті Василя Сліпака)
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14.09.2021 10:48 Ответить
просто чувствуем разницу между хряком в новости и Человеком.
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14.09.2021 10:57 Ответить
"Бюро социальных и политических разработок) будет задним приводом разрабатывать...
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14.09.2021 10:49 Ответить
насосал, а чё такого, ахахаха
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14.09.2021 10:50 Ответить
Зебобики, а вы тоже любите сос@ть?
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14.09.2021 10:50 Ответить
А що вони роблять уже другий рік?
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14.09.2021 10:52 Ответить
Йому б після такого забігти в ліс ... вірьовку та мило, а воно лізе далі сосать....
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14.09.2021 10:53 Ответить
Боже мой, после подобного зашквара - отставка, политическое и общественное небытие и чтоб хоть жена не свалила: как жить с *уе*осом?! Эх, Украина...
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14.09.2021 10:55 Ответить
помните план пятого брауни про трансформацию Украины на 280 лярдов зелени который он представлял в штатах? так вот - нет никакого плана и что оно там "представляло" никто не знает

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14.09.2021 10:56 Ответить
Анекдот про Азарова. Їде Янукович з Азаровим у Межигір'я. На трасі стоїть вказівник "На дачу", а за ним великий рекламний щит "НАСОСИ". Азаров прочитав та й каже: "Ето же сколько сосать на дачу прійдьотца".

Принаймні на громадську раду при Мінсоцполітики помічник слуги народу вже насосав.
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14.09.2021 10:59 Ответить
Якщо є можливість запропонувати інтимні послуги, то їх треба запропонувати. Дуже просто.
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14.09.2021 11:04 Ответить
дуже потрібний кадр в зеленій шоблі
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14.09.2021 11:06 Ответить
- Мама! Я у тебя красавица?

- Нет сынок! Ты у меня *******.
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14.09.2021 11:09 Ответить
Надо сразу назначить на уповноваженого по делам матери и ребенка, а то латентная дискриминация получается, недоевропейскость.
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14.09.2021 11:14 Ответить
Предлагал полицейским услуги, а теперь будет пенсионерам предлагать.
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14.09.2021 11:15 Ответить
Привязать зеленского с ермаком и с первой леди к стулу и заставить смотреть 24*7 на Дзунзу-відсмоктувача, пока не СТОШНИТ! Какой мерзавец с каким конкурсом берет цю гидоту-дзунзу на работу?!!
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14.09.2021 11:22 Ответить
Гомогруппировка сформировалась с начала советской власти. В 1930-е она была уже влиятельна. А с приходом американского посольства гомосексуалистов во власть селекционируют системно.
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14.09.2021 12:40 Ответить
МДА,нарошно непридумаешь и такое будет у ВЛАСТИ,и надеюсь,что он,и те кто, его туда протолкнули-на работу-полетят,КОГДА ЭТО УЗНАЕТ ПРИЗИДЕНТ,а журналисты пускай пустят стеб на это ДЗДЗУНЗА
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14.09.2021 12:01 Ответить
ну хоть там ему "на клык" дадут.....
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14.09.2021 14:29 Ответить
Ну теперь команда ЗЕ, которой так гордится Шмыгаль, официально команда ********* и наркоманов.
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14.09.2021 14:39 Ответить
мабудь гарно відсосав! Короче насосал должность! видать при влади сплошные *********.. тфю гидота! куда мы катимся, постой паравоз не стучите колеса........................
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14.09.2021 18:20 Ответить
Это все фигня. А вот сколько в Украине министерсив и комитетов? А сколько при них "общественных советов?? А скоко разных "бюро общественных организаций"? И на содержание всех этих захребетников выжимают налоги с населения и предпринимателей? Как этому положить край? Что бы вся эта шло..бень слезла с освоения бюджетов?
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14.09.2021 22:41 Ответить
Ааа! Це той шалун-смоктун, який наче остання повія шукав собі для рота чуваків.
Шкодую, що подивилась те відео. Огидно не те, що він гей, аогидно те, як він себе поводив та що говорив.
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14.09.2021 22:51 Ответить
 
 