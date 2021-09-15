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Новости За рубежом
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Чехия (1469) Франчетти (14)

Российский боевик Франчетти мог попытаться сбежать из Чехии, - представитель суда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российский боевик Франчетти мог попытаться сбежать из Чехии, - представитель суда

В Чехии пояснили, почему суд арестовал задержанного по запросу Украины российского боевика Александра Франчетти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Пресс-секретарь Городского суда Праги Адам Вениг сообщил, что арест россиянина Александра Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма в 2014 году, оправдан угрозой его побега из Чехии.

"Суд пришел к заключению, что были соблюдены условия взятия Франчетти под стражу, так как существует угроза его побега из Чехии", - сказал он.

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".

Автор: Ольга Лузан
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Одного не могу понять : как можно быть русскомирным ДЛБм и жить при этом в Чехии, то есть в ЕС и НАТО. Нездоровая биполярочка получается
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15.09.2021 00:12 Ответить
Так це ж сутність кацапсини. Кругом гадить, а жити в своєму лайні не хоче.
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15.09.2021 00:21 Ответить
Оно когда живёт в цивилизованном мире представляет себе, когда у меня будет автомат, я заберу вон тот особняк, вон тот мерседес и заживу !А когда оказывается в русском мире понимает, всё уже распределили без него, но прозрения ни наступает, он как шакал ищет новую добычу для хозяина, хотя и с неё он ничего не получит, но такова его природа шакала
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15.09.2021 00:28 Ответить
Я б підозрював що йому за це доплачують з Центру
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15.09.2021 10:28 Ответить
Хватит удалять комментарии пользователей о новом дизайне!
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15.09.2021 00:17 Ответить
 
 