В Чехии суд арестовал российского боевика Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма

Городской суд в Праге принял решение заключить под стражу россиянина Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины. Мужчина участовал в оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что заседание суда прошло в закрытом режиме. Россиянин отвергает выдвинутые ему обвинения.

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Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Аппеляционная жалоба будет рассматриватся в течение 14 дней.

На данный момент Александр Франчетти переведен в тюрьму Панкрац.

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".