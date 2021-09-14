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В Чехии суд арестовал российского боевика Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

В Чехии суд арестовал российского боевика Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма

Городской суд в Праге принял решение заключить под стражу россиянина Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины. Мужчина участовал в оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что заседание суда прошло в закрытом режиме. Россиянин отвергает выдвинутые ему обвинения.

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Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Аппеляционная жалоба будет рассматриватся в течение 14 дней.

На данный момент Александр Франчетти переведен в тюрьму Панкрац.

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".
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паста..
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14.09.2021 16:50 Ответить
Шо то за російське призвіще таке - Франчетті?..Чукча,мабуть...
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14.09.2021 16:51 Ответить
Та ні, якесь італійське
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14.09.2021 16:59 Ответить
в Керчі велика італійська діаспора з позаминулого століття живе
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14.09.2021 18:14 Ответить
там італійського вже нiчого не залишилось, свинособаки-вОнюшки вони тепер.
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14.09.2021 18:47 Ответить
Воно не кримчанин
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14.09.2021 19:00 Ответить
Нужно чтобы в СИЗО отпетушили этого хероя. Теперь у него не взятие Крыма будет, а большого хрена.
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14.09.2021 17:01 Ответить
Без залога!!!
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14.09.2021 18:24 Ответить
Чехія - передній край людства. Вже не перший раз чехи намагаються допомогти Україні за будь-яких обставин. Нашому хороброму Кулебі та наївному, до віникоподібності, Зеленському, необхідно подесятирити зусилля у примноженні таких союзників, як Чехія.
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14.09.2021 19:44 Ответить
Это Рашка Чехии еще за Пражскую весну не ответила. Ни один сосед не любит Россию. Если конечно только он не любит рабство и когда его убивают
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14.09.2021 21:31 Ответить
 
 