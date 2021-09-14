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Нацполиция (15749) Франчетти (14)

После захвата Крыма российского боевика Франчетти перебросили на Донбасс, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

После захвата Крыма российского боевика Франчетти перебросили на Донбасс, - полиция

Задержанный 12 сентября в Праге российский боевик Александр Франчетти после оккупации Крыма ездил воевать на Донбасс.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев.

"После того, как был захвачен Крым, Франчетти переместили на Донбасс, где начинались активные боевые действия. Это еще раз подтверждало, что он – не какой-то житель полуострова, возмущенный действиями украинской власти, как это демонстрировалось. Это человек, который был назначен руководителем одной из разведывательных групп и выполнял поставленные задачи", - рассказал он.

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Напомним, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. Офис генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с просьбой о его выдаче. Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.

Автор: Анна Судак
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Крокодила переехало поездом. Голова поворачивается и говорит: Ну что, жопа, допрыгалась??
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14.09.2021 00:02 Ответить
причём тут гнида франчетти к нац полиции?

мне кажется что пантелеев отвлекает пипл от своих героев - любителей урн...
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14.09.2021 00:04 Ответить
Теперь ему дадут либо 20 либо 21. И то и другое - очень сильная рука в блэкджеке :
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14.09.2021 00:24 Ответить
По законам Украины, максимальный срок 15 лет или пожизненное. А с него будет достаточно 10 лет на общей зоне с бывшими "торнадовцами". И, чтобы дал на суде признательные показания в присутствии международных СМИ. Тогда можно сразу менять, в России его быстро ликвидируют, как Егорова и Александрова, которых обменяли на Савченко.
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14.09.2021 07:01 Ответить
Посмотрим есть ли у чехов яйца или они такие же продажные как немцы или венгры.
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14.09.2021 02:25 Ответить
Мабуть "перекинули" вже в Чехію на "шпилі дивитися".
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14.09.2021 06:54 Ответить
Да как всегда ничего ему не будет.Или обменяют,или вобще нам его не выдадут.Чехи потребуют доказательств,а наши сепары у власти все сольют.
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14.09.2021 08:38 Ответить
 
 