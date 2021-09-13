УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12946 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
6 833 7
Нацполіція (13940) Франчетті (14)

Після захоплення Криму російського бойовика Франчетті перекинули на Донбас, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

Після захоплення Криму російського бойовика Франчетті перекинули на Донбас, - поліція

Затриманий 12 вересня в Празі російський бойовик Олександр Франчетті після окупації Криму їздив воювати на Донбас.

Про це повідомив Цензор.НЕТ перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелєєв.

"Після того, як був захоплений Крим, Франчетті перемістили на Донбас, де починалися активні бойові дії. Це ще раз підтверджувало, що він - не якийсь житель півострова, обурений діями української влади, як це демонструвалося. Це людина, яка була призначена керівником однієї з розвідувальних груп і виконувала поставлені завдання", - розповів він.

Читайте також: Затримання російського бойовика Франчетті в Чехії: Лавров вимагає від Праги пояснень

Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. Офіс генпрокурора звернувся в МЗС Чеської Республіки з проханням про його видачу. Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крокодила переехало поездом. Голова поворачивается и говорит: Ну что, жопа, допрыгалась??
показати весь коментар
14.09.2021 00:02 Відповісти
причём тут гнида франчетти к нац полиции?

мне кажется что пантелеев отвлекает пипл от своих героев - любителей урн...
показати весь коментар
14.09.2021 00:04 Відповісти
Теперь ему дадут либо 20 либо 21. И то и другое - очень сильная рука в блэкджеке :
показати весь коментар
14.09.2021 00:24 Відповісти
По законам Украины, максимальный срок 15 лет или пожизненное. А с него будет достаточно 10 лет на общей зоне с бывшими "торнадовцами". И, чтобы дал на суде признательные показания в присутствии международных СМИ. Тогда можно сразу менять, в России его быстро ликвидируют, как Егорова и Александрова, которых обменяли на Савченко.
показати весь коментар
14.09.2021 07:01 Відповісти
Посмотрим есть ли у чехов яйца или они такие же продажные как немцы или венгры.
показати весь коментар
14.09.2021 02:25 Відповісти
Мабуть "перекинули" вже в Чехію на "шпилі дивитися".
показати весь коментар
14.09.2021 06:54 Відповісти
Да как всегда ничего ему не будет.Или обменяют,или вобще нам его не выдадут.Чехи потребуют доказательств,а наши сепары у власти все сольют.
показати весь коментар
14.09.2021 08:38 Відповісти
 
 