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Лавров (1472) МЗС РФ (913) Чехія (1002) Франчетті (14)

Затримання російського бойовика Франчетті в Чехії: Лавров вимагає від Праги пояснень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Затримання російського бойовика Франчетті в Чехії: Лавров вимагає від Праги пояснень

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Чехія не повідомляла Росії про затримання росіянина, якого затримали за запитом України за те, що сприяв окупації Криму.

Слова міністра цитують російські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров зазначив, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.

"Москва сподівається, що чеська влада буде строго дотримуватися закону і не піддаватиметься на політичні провокації", - додав глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про затримання учасника окупації Криму Франчетті: Працюємо над його передачею в Україну

Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.

Як повідомлялося, 12 вересня на вимогу України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії.
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Топ коментарі
+21
KNO₃+S+C)*25%


@olybass25

·
23 год



В Ізраїлі є селище, де молитва Отче наш записана на всіх існуючих мовах. Зверніть увагу на назву свинопсячої...
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13.09.2021 18:38
+21
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
18 год



Ну який ми нафіг один народ і брати? Різницю бачите? Поважайте свою мову та традиції !!! Ми - центр Європи!
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13.09.2021 18:40
+19
Чехи ответили положительно, т.е просто послали подальше.
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13.09.2021 18:14
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Чехи ответили положительно, т.е просто послали подальше.
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13.09.2021 18:14 Відповісти
обратите внимание на "красоту игры" чехов:

задержан гражданин России за участие в парамилитарных формированиях по захвату Крыма. !!!

сформулировано очень четко: захват Крыма - преступление и виновные будут наказаны
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13.09.2021 19:07 Відповісти
Правильно зробили, що "положили", у Маньки нехай звіту вимагає.
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13.09.2021 21:34 Відповісти
лошадиные фантазии продолжаются...
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13.09.2021 18:15 Відповісти
українське прислів`я "то рябої кобили сон" отримало новий сенс
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13.09.2021 18:18 Відповісти
А поясненя повинно про звучати так: - Пішов на йух,кацап!
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13.09.2021 18:18 Відповісти
щас дерьмаковская оп с ген\п начнет буксировать взад - им, неприкасаемым, дядя лошадь через Чехию замечание проржала.
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13.09.2021 18:18 Відповісти
Как взорвались склады в Чехии не хочешь пояснить?
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13.09.2021 18:20 Відповісти
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13.09.2021 18:22 Відповісти
Киньте цього пітора у вулик, але перед цим дайте цій коняці один грам никотину.
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13.09.2021 18:25 Відповісти
В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники."

Лошадь не в курсе?

И зачем франческа поехала в страну, которая на эрэфии в списке недружественных стран?

Какие сейчас претензии? Встретил весну, отдохнул, пора и посидеть
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13.09.2021 18:25 Відповісти
KNO₃+S+C)*25%


@olybass25

·
23 год



В Ізраїлі є селище, де молитва Отче наш записана на всіх існуючих мовах. Зверніть увагу на назву свинопсячої...
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13.09.2021 18:38 Відповісти
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
18 год



Ну який ми нафіг один народ і брати? Різницю бачите? Поважайте свою мову та традиції !!! Ми - центр Європи!
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13.09.2021 18:40 Відповісти
Ну кацапы, прямо как иллюстрация к сказке про "Ивана-дурака".
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13.09.2021 19:46 Відповісти
Почему "КАК"???
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14.09.2021 00:17 Відповісти
Ох багато цієї дряні із раши по миру лазить, шукаючи легких грошей. Це не перий і не останній.
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13.09.2021 18:47 Відповісти
Просто йди на путіна.
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13.09.2021 19:21 Відповісти
скоро ти, кінь пєдальний, заарештуєш куйла та видаси його Україні
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13.09.2021 19:28 Відповісти
На ноту непонятную Чехия ответила нотой Ху.
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13.09.2021 19:40 Відповісти
Шас чехи чуваку 20 впаяют для доходчивости, вот буде номер!!! И кацапия может выразить - "глубокую озабоченость!!!"
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13.09.2021 20:13 Відповісти
Тільки так, бо в Україні його може спіткати доля Цемаха.
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13.09.2021 21:37 Відповісти
вообще с катушек сьехал сообщать террористам спонсорам о террористе))
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14.09.2021 00:23 Відповісти
Бачили чехи отеє пояснення на своїх "путьках" і "п"єсках". Вліплять 20-ку за тероризм і-гуляй ,Вася!
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14.09.2021 03:57 Відповісти
Чехия как раз действует по закону, в отличие от России оккупировавшей Кры
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14.09.2021 08:28 Відповісти
Ця конина вважає, що Чехія це щось на кшталт лукачльонковського радгоспу?
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14.09.2021 09:58 Відповісти
 
 