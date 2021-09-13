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Затримання російського бойовика Франчетті в Чехії: Лавров вимагає від Праги пояснень
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Чехія не повідомляла Росії про затримання росіянина, якого затримали за запитом України за те, що сприяв окупації Криму.
Слова міністра цитують російські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лавров зазначив, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.
"Москва сподівається, що чеська влада буде строго дотримуватися закону і не піддаватиметься на політичні провокації", - додав глава МЗС РФ.
Посольство Росії в Празі направило в МЗС Чехії ноту у зв'язку із затриманням Франчетті.
Як повідомлялося, 12 вересня на вимогу України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії.
Топ коментарі
+21 Ksenia VB
показати весь коментар13.09.2021 18:38
+21 Ksenia VB
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+19 18c49ed2
показати весь коментар13.09.2021 18:14
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Будь ласка, зачекайте...
задержан гражданин России за участие в парамилитарных формированиях по захвату Крыма. !!!
сформулировано очень четко: захват Крыма - преступление и виновные будут наказаны
Лошадь не в курсе?
И зачем франческа поехала в страну, которая на эрэфии в списке недружественных стран?
Какие сейчас претензии? Встретил весну, отдохнул, пора и посидеть
@olybass25
·
23 год
В Ізраїлі є селище, де молитва Отче наш записана на всіх існуючих мовах. Зверніть увагу на назву свинопсячої...
@tendertorg21
·
18 год
Ну який ми нафіг один народ і брати? Різницю бачите? Поважайте свою мову та традиції !!! Ми - центр Європи!