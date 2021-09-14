Задержание российского боевика Франчетти в Чехии: Лавров требует от Праги пояснений
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не сообщала России о задержании россиянина, который был задержан по запросу Украины за то, что способствовал оккупации Крыма.
Слова министра цитируют российские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Лавров отметил, что чешской власти направили ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.
"Москва надеется, что чешские власти будут строго соблюдать закон и не станут поддаваться на политические провокации", - добавил глава МИД РФ.
Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.
Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России.
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+21 Ksenia VB
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задержан гражданин России за участие в парамилитарных формированиях по захвату Крыма. !!!
сформулировано очень четко: захват Крыма - преступление и виновные будут наказаны
Лошадь не в курсе?
И зачем франческа поехала в страну, которая на эрэфии в списке недружественных стран?
Какие сейчас претензии? Встретил весну, отдохнул, пора и посидеть
@olybass25
·
23 год
В Ізраїлі є селище, де молитва Отче наш записана на всіх існуючих мовах. Зверніть увагу на назву свинопсячої...
@tendertorg21
·
18 год
Ну який ми нафіг один народ і брати? Різницю бачите? Поважайте свою мову та традиції !!! Ми - центр Європи!