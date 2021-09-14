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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Лавров (2207) МИД РФ (1629) Чехия (1466) Франчетти (14)

Задержание российского боевика Франчетти в Чехии: Лавров требует от Праги пояснений

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Задержание российского боевика Франчетти в Чехии: Лавров требует от Праги пояснений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не сообщала России о задержании россиянина, который был задержан по запросу Украины за то, что способствовал оккупации Крыма.

Слова министра цитируют российские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Лавров отметил, что чешской власти направили ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.

"Москва надеется, что чешские власти будут строго соблюдать закон и не станут поддаваться на политические провокации", - добавил глава МИД РФ.

Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.

Читайте: Офис генпрокурора просит экстрадировать задержанного в Чехии участника оккупации Крыма Франчетти в Украину

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
KNO₃+S+C)*25%


@olybass25

·
23 год



В Ізраїлі є селище, де молитва Отче наш записана на всіх існуючих мовах. Зверніть увагу на назву свинопсячої...
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13.09.2021 18:38
+21
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
18 год



Ну який ми нафіг один народ і брати? Різницю бачите? Поважайте свою мову та традиції !!! Ми - центр Європи!
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13.09.2021 18:40
+19
Чехи ответили положительно, т.е просто послали подальше.
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13.09.2021 18:14
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Чехи ответили положительно, т.е просто послали подальше.
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13.09.2021 18:14 Ответить
обратите внимание на "красоту игры" чехов:

задержан гражданин России за участие в парамилитарных формированиях по захвату Крыма. !!!

сформулировано очень четко: захват Крыма - преступление и виновные будут наказаны
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13.09.2021 19:07 Ответить
Правильно зробили, що "положили", у Маньки нехай звіту вимагає.
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13.09.2021 21:34 Ответить
лошадиные фантазии продолжаются...
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13.09.2021 18:15 Ответить
українське прислів`я "то рябої кобили сон" отримало новий сенс
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13.09.2021 18:18 Ответить
А поясненя повинно про звучати так: - Пішов на йух,кацап!
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13.09.2021 18:18 Ответить
щас дерьмаковская оп с ген\п начнет буксировать взад - им, неприкасаемым, дядя лошадь через Чехию замечание проржала.
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13.09.2021 18:18 Ответить
Как взорвались склады в Чехии не хочешь пояснить?
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13.09.2021 18:20 Ответить
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13.09.2021 18:22 Ответить
Киньте цього пітора у вулик, але перед цим дайте цій коняці один грам никотину.
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13.09.2021 18:25 Ответить
В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники."

Лошадь не в курсе?

И зачем франческа поехала в страну, которая на эрэфии в списке недружественных стран?

Какие сейчас претензии? Встретил весну, отдохнул, пора и посидеть
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13.09.2021 18:25 Ответить
KNO₃+S+C)*25%


@olybass25

·
23 год



В Ізраїлі є селище, де молитва Отче наш записана на всіх існуючих мовах. Зверніть увагу на назву свинопсячої...
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13.09.2021 18:38 Ответить
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
18 год



Ну який ми нафіг один народ і брати? Різницю бачите? Поважайте свою мову та традиції !!! Ми - центр Європи!
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13.09.2021 18:40 Ответить
Ну кацапы, прямо как иллюстрация к сказке про "Ивана-дурака".
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13.09.2021 19:46 Ответить
Почему "КАК"???
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14.09.2021 00:17 Ответить
Ох багато цієї дряні із раши по миру лазить, шукаючи легких грошей. Це не перий і не останній.
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13.09.2021 18:47 Ответить
Просто йди на путіна.
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13.09.2021 19:21 Ответить
скоро ти, кінь пєдальний, заарештуєш куйла та видаси його Україні
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13.09.2021 19:28 Ответить
На ноту непонятную Чехия ответила нотой Ху.
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13.09.2021 19:40 Ответить
Шас чехи чуваку 20 впаяют для доходчивости, вот буде номер!!! И кацапия может выразить - "глубокую озабоченость!!!"
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13.09.2021 20:13 Ответить
Тільки так, бо в Україні його може спіткати доля Цемаха.
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13.09.2021 21:37 Ответить
вообще с катушек сьехал сообщать террористам спонсорам о террористе))
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14.09.2021 00:23 Ответить
Бачили чехи отеє пояснення на своїх "путьках" і "п"єсках". Вліплять 20-ку за тероризм і-гуляй ,Вася!
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14.09.2021 03:57 Ответить
Чехия как раз действует по закону, в отличие от России оккупировавшей Кры
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14.09.2021 08:28 Ответить
Ця конина вважає, що Чехія це щось на кшталт лукачльонковського радгоспу?
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14.09.2021 09:58 Ответить
 
 