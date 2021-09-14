Задержание российского боевика Франчетти в Чехии: Лавров требует от Праги пояснений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не сообщала России о задержании россиянина, который был задержан по запросу Украины за то, что способствовал оккупации Крыма.

Слова министра цитируют российские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Лавров отметил, что чешской власти направили ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.

"Москва надеется, что чешские власти будут строго соблюдать закон и не станут поддаваться на политические провокации", - добавил глава МИД РФ.

Посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием Франчетти.

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Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России.