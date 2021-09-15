Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов до 365 дней

Кабинет Министров Украины продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.

Соответствующее постановление № 954 от 13 сентября 2021 года о внесении ряда изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 и от 29 июня 2021 № 677обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.