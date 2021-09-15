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Кабмин продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов до 365 дней

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Кабинет Министров Украины продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов со 180 до 365 дней.

Соответствующее постановление № 954 от 13 сентября 2021 года о внесении ряда изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 и от 29 июня 2021 № 677обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Кабмин продлил действие зеленых COVID-сертификатов до 365 дней 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок действия сертификатов о вакцинации в приложении "Дія" будет продлен до года, - Ляшко

"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
и на чем основано сие чудотворное действие?...
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15.09.2021 10:35
+4
Ну к медицине сее действо точно не имеет ни какого отношения...

С точно таким же успехом можно решением кабмина остановить вирус...😀
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15.09.2021 10:48
+3
Після виборів 2019 року з'явилась відраза до всього зеленого.
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15.09.2021 10:38
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15.09.2021 10:30 Ответить
и на чем основано сие чудотворное действие?...
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15.09.2021 10:35 Ответить
Заманивают ширнуться
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15.09.2021 10:41 Ответить
Ну к медицине сее действо точно не имеет ни какого отношения...

С точно таким же успехом можно решением кабмина остановить вирус...😀
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15.09.2021 10:48 Ответить
Найвеличніший "взял на лічний кАнтроль"
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15.09.2021 15:44 Ответить
Після виборів 2019 року з'явилась відраза до всього зеленого.
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15.09.2021 10:38 Ответить
Аналогічно.
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15.09.2021 15:45 Ответить
интересненько....

Согласно последним исследованиям, результат которых озвучил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, первоначальная эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 96,2%. Приблизительно через 4-6 месяцев после введения второй дозы эффективность снижается примерно до 84%. Таким образом, в течение 18 месяцев после вакцинации эффективность препарата будет составлять меньше 50%, и тогда понадобится ревакцинация.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, который участвовал в разработке вакцины Moderna, заявил, что максимальная эффективность препарата в 94% сохраняется минимум три месяца.

Между 21-41 и 70 днем после введения второй дозы вакцины АstraZeneca уровень антител к коронавирусу снижается примерно в пять раз, утверждается в исследованиях Института информатики здравоохранения при Университетском колледже Лондона. Таким образом, максимальная эффективность вакцины сохраняется на протяжении двух-трех месяцев.

Уровень антител после вакцинации китайской CoronaVac снижается ниже ключевого порога примерно через шесть месяцев после введения второй дозы. Но как отмечают ученые, усиливающее действие может оказать третья доза препарата.

Исследователи медицинского центра Beth Israel Deaconess в США утверждают что вакцина Johnson & Johnson дает стойкий иммунный ответ на протяжении восьми месяцев. Кроме того, препарат эффективен против Дельта-штамма коронавируса.
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15.09.2021 10:45 Ответить
Пора уже называть вещи своими именами: это не вакцЫны, а просто прививки
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15.09.2021 10:53 Ответить
Оно и понятно...с момента первой ширки в Украине как раз и прошло полгода....то бишь по идее товаришчам пора ширятся по второму кругу.... а еще до окончания первого круга конца края не видно...
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15.09.2021 10:52 Ответить
А это что бы в Европу не ездили!
В ЕС 180 дней.
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15.09.2021 10:54 Ответить
Скільки антивакцинаторів проголосувало за Зеленського? Думай...те...)
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15.09.2021 10:54 Ответить
А така конструкція, що люди голосують і проти Скоромоха, і протИ вакциннних шмурдяків (за побічні ефекти, яких ЗГІДНО ПРИЙНЯТИТИХ ЗАКОНІВ, НІХТО НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) не поміщається у ваших мізках?
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15.09.2021 11:03 Ответить
У вас проблеми з почуттям гумору. Це не лікується. Які ще вакцинні шмурдяки? Які самі побічні ефекти? Давайте пруфи, розумний ви наш.)
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15.09.2021 11:12 Ответить
Ви випадково з валєрой грефом на одній ботофермі працюєте? По одним тим самим методичкам?

https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/general/733021-amp.html

Ось прийнятий закон.

Для чого ж його приймати, якщо вакцини безпечні?))
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15.09.2021 11:27 Ответить
Людина, яка перша каже про якісь ботоферми, методички одразу викликає підозри - це, по-перше. На ворі шапочка із фольги горить.) Не треба шукати зраду там, де її немає- це, по-друге. Де був би шалений гвалт, якщо законопроект такий небезпечний? Жоден з виробників вакцин не зацікавлений, щоб їх вакцинили мали негативні наслідки, це, по-третє. Репутація!
Так не вакцинуйтесь! Тільки у ЕС, на будь-які публічні заходи вам шлях закритий. І це буде справедливо! Що вже казати про більш негативні наслідки! І незабудьте одягнути шапочку із фольги і Атлас с плоскою Землею прихопити!)
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15.09.2021 11:45 Ответить
Погано боти працюєте, не заплатять вам 30 срібняків
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15.09.2021 12:28 Ответить
По собі не судять, антивакцинатор! Хто перший говорить про гороші... Є що по суті сказати?
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15.09.2021 12:36 Ответить
якщо людина, сама собіы ворог та заповнюючи опросник, що дають перед вакцінацією сама вказала недостовірні дані - то хто їй дохтор? В мене перевіряли перед вакцинацією і пульс і тиск, які пункти мені були не зовсім очевидні - запитував у лікаря
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15.09.2021 11:14 Ответить
Отож!
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15.09.2021 11:24 Ответить
Как говорил один мой знакомый - покойник - "лучше бы я сделал прививку".



Люди, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем привитые. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Исследование, проведенное среди более чем 600000 человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу», - говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что люди, не получившие вакцину, в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

Ранее президент США Джо Байден одобрил новый план, который предполагает расширение масштабов вакцинации от коронавируса. Согласно новому плану, все госслужащие должны быть вакцинированы. При невозможности сделать прививку сотрудники должны проходить обязательное еженедельное тестирование.
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15.09.2021 11:24 Ответить
14 літня дівчинка впала в кому і померла після 2 дози пфайзер

https://stopcensura.online/lecce-in-rianimazione-dopo-la-seconda-dose-pfizer-muore-una-ragazzina-di-14-anni/?fbclid=IwAR3atCQ5jAPjPPKvVbfVvItUjqjRL-beuMNNnMi2dohnxpM4rYAkVuaiTa4
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15.09.2021 11:32 Ответить
 
 