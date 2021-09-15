Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів до 365 днів
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Кабінет Міністрів України продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів.
Відповідну постанову № 954 від 13 вересня 2021 року про внесення низки змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 № 677 оприлюднено на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення дводозовою вакциною або із 14-го дня після вакцинації однодозовою. Термін дії такого сертифіката - 365 днів.
Топ коментарі
+4 piligrim
показати весь коментар15.09.2021 10:35
+4 Привет
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+3 Tychus Findlay
показати весь коментар15.09.2021 10:38
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Будь ласка, зачекайте...
С точно таким же успехом можно решением кабмина остановить вирус...😀
Согласно последним исследованиям, результат которых озвучил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, первоначальная эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 96,2%. Приблизительно через 4-6 месяцев после введения второй дозы эффективность снижается примерно до 84%. Таким образом, в течение 18 месяцев после вакцинации эффективность препарата будет составлять меньше 50%, и тогда понадобится ревакцинация.
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, который участвовал в разработке вакцины Moderna, заявил, что максимальная эффективность препарата в 94% сохраняется минимум три месяца.
Между 21-41 и 70 днем после введения второй дозы вакцины АstraZeneca уровень антител к коронавирусу снижается примерно в пять раз, утверждается в исследованиях Института информатики здравоохранения при Университетском колледже Лондона. Таким образом, максимальная эффективность вакцины сохраняется на протяжении двух-трех месяцев.
Уровень антител после вакцинации китайской CoronaVac снижается ниже ключевого порога примерно через шесть месяцев после введения второй дозы. Но как отмечают ученые, усиливающее действие может оказать третья доза препарата.
Исследователи медицинского центра Beth Israel Deaconess в США утверждают что вакцина Johnson & Johnson дает стойкий иммунный ответ на протяжении восьми месяцев. Кроме того, препарат эффективен против Дельта-штамма коронавируса.
В ЕС 180 дней.
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/general/733021-amp.html
Ось прийнятий закон.
Для чого ж його приймати, якщо вакцини безпечні?))
Так не вакцинуйтесь! Тільки у ЕС, на будь-які публічні заходи вам шлях закритий. І це буде справедливо! Що вже казати про більш негативні наслідки! І незабудьте одягнути шапочку із фольги і Атлас с плоскою Землею прихопити!)
Люди, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем привитые. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
«Исследование, проведенное среди более чем 600000 человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу», - говорится в сообщении.
Кроме того, выяснилось, что люди, не получившие вакцину, в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.
Ранее президент США Джо Байден одобрил новый план, который предполагает расширение масштабов вакцинации от коронавируса. Согласно новому плану, все госслужащие должны быть вакцинированы. При невозможности сделать прививку сотрудники должны проходить обязательное еженедельное тестирование.
https://stopcensura.online/lecce-in-rianimazione-dopo-la-seconda-dose-pfizer-muore-una-ragazzina-di-14-anni/?fbclid=IwAR3atCQ5jAPjPPKvVbfVvItUjqjRL-beuMNNnMi2dohnxpM4rYAkVuaiTa4