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Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів до 365 днів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кабінет Міністрів України продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів.

Відповідну постанову № 954 від 13 вересня 2021 року про внесення низки змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 № 677 оприлюднено на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Кабмін продовжив дію зелених COVID-сертифікатів до 365 днів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін дії сертифікатів про вакцинацію в застосунку "Дія" буде продовжений до року, - Ляшко

"Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення дводозовою вакциною або із 14-го дня після вакцинації однодозовою. Термін дії такого сертифіката - 365 днів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
и на чем основано сие чудотворное действие?...
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15.09.2021 10:35
+4
Ну к медицине сее действо точно не имеет ни какого отношения...

С точно таким же успехом можно решением кабмина остановить вирус...😀
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15.09.2021 10:48
+3
Після виборів 2019 року з'явилась відраза до всього зеленого.
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15.09.2021 10:38
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15.09.2021 10:30 Відповісти
и на чем основано сие чудотворное действие?...
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15.09.2021 10:35 Відповісти
Заманивают ширнуться
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15.09.2021 10:41 Відповісти
Ну к медицине сее действо точно не имеет ни какого отношения...

С точно таким же успехом можно решением кабмина остановить вирус...😀
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15.09.2021 10:48 Відповісти
Найвеличніший "взял на лічний кАнтроль"
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15.09.2021 15:44 Відповісти
Після виборів 2019 року з'явилась відраза до всього зеленого.
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15.09.2021 10:38 Відповісти
Аналогічно.
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15.09.2021 15:45 Відповісти
интересненько....

Согласно последним исследованиям, результат которых озвучил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, первоначальная эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 96,2%. Приблизительно через 4-6 месяцев после введения второй дозы эффективность снижается примерно до 84%. Таким образом, в течение 18 месяцев после вакцинации эффективность препарата будет составлять меньше 50%, и тогда понадобится ревакцинация.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, который участвовал в разработке вакцины Moderna, заявил, что максимальная эффективность препарата в 94% сохраняется минимум три месяца.

Между 21-41 и 70 днем после введения второй дозы вакцины АstraZeneca уровень антител к коронавирусу снижается примерно в пять раз, утверждается в исследованиях Института информатики здравоохранения при Университетском колледже Лондона. Таким образом, максимальная эффективность вакцины сохраняется на протяжении двух-трех месяцев.

Уровень антител после вакцинации китайской CoronaVac снижается ниже ключевого порога примерно через шесть месяцев после введения второй дозы. Но как отмечают ученые, усиливающее действие может оказать третья доза препарата.

Исследователи медицинского центра Beth Israel Deaconess в США утверждают что вакцина Johnson & Johnson дает стойкий иммунный ответ на протяжении восьми месяцев. Кроме того, препарат эффективен против Дельта-штамма коронавируса.
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15.09.2021 10:45 Відповісти
Пора уже называть вещи своими именами: это не вакцЫны, а просто прививки
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15.09.2021 10:53 Відповісти
Оно и понятно...с момента первой ширки в Украине как раз и прошло полгода....то бишь по идее товаришчам пора ширятся по второму кругу.... а еще до окончания первого круга конца края не видно...
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15.09.2021 10:52 Відповісти
А это что бы в Европу не ездили!
В ЕС 180 дней.
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15.09.2021 10:54 Відповісти
Скільки антивакцинаторів проголосувало за Зеленського? Думай...те...)
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15.09.2021 10:54 Відповісти
А така конструкція, що люди голосують і проти Скоромоха, і протИ вакциннних шмурдяків (за побічні ефекти, яких ЗГІДНО ПРИЙНЯТИТИХ ЗАКОНІВ, НІХТО НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) не поміщається у ваших мізках?
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15.09.2021 11:03 Відповісти
У вас проблеми з почуттям гумору. Це не лікується. Які ще вакцинні шмурдяки? Які самі побічні ефекти? Давайте пруфи, розумний ви наш.)
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15.09.2021 11:12 Відповісти
Ви випадково з валєрой грефом на одній ботофермі працюєте? По одним тим самим методичкам?

https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/general/733021-amp.html

Ось прийнятий закон.

Для чого ж його приймати, якщо вакцини безпечні?))
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15.09.2021 11:27 Відповісти
Людина, яка перша каже про якісь ботоферми, методички одразу викликає підозри - це, по-перше. На ворі шапочка із фольги горить.) Не треба шукати зраду там, де її немає- це, по-друге. Де був би шалений гвалт, якщо законопроект такий небезпечний? Жоден з виробників вакцин не зацікавлений, щоб їх вакцинили мали негативні наслідки, це, по-третє. Репутація!
Так не вакцинуйтесь! Тільки у ЕС, на будь-які публічні заходи вам шлях закритий. І це буде справедливо! Що вже казати про більш негативні наслідки! І незабудьте одягнути шапочку із фольги і Атлас с плоскою Землею прихопити!)
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15.09.2021 11:45 Відповісти
Погано боти працюєте, не заплатять вам 30 срібняків
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15.09.2021 12:28 Відповісти
По собі не судять, антивакцинатор! Хто перший говорить про гороші... Є що по суті сказати?
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15.09.2021 12:36 Відповісти
якщо людина, сама собіы ворог та заповнюючи опросник, що дають перед вакцінацією сама вказала недостовірні дані - то хто їй дохтор? В мене перевіряли перед вакцинацією і пульс і тиск, які пункти мені були не зовсім очевидні - запитував у лікаря
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15.09.2021 11:14 Відповісти
Отож!
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15.09.2021 11:24 Відповісти
Как говорил один мой знакомый - покойник - "лучше бы я сделал прививку".



Люди, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем привитые. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Исследование, проведенное среди более чем 600000 человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу», - говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что люди, не получившие вакцину, в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

Ранее президент США Джо Байден одобрил новый план, который предполагает расширение масштабов вакцинации от коронавируса. Согласно новому плану, все госслужащие должны быть вакцинированы. При невозможности сделать прививку сотрудники должны проходить обязательное еженедельное тестирование.
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15.09.2021 11:24 Відповісти
14 літня дівчинка впала в кому і померла після 2 дози пфайзер

https://stopcensura.online/lecce-in-rianimazione-dopo-la-seconda-dose-pfizer-muore-una-ragazzina-di-14-anni/?fbclid=IwAR3atCQ5jAPjPPKvVbfVvItUjqjRL-beuMNNnMi2dohnxpM4rYAkVuaiTa4
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15.09.2021 11:32 Відповісти
 
 