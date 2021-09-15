Кабмин выделит 3,8 млрд грн для погашения долгов по выплатам военнослужащим

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду изменения в Государственный бюджет-2021, они позволят исправить ситуацию с выплатами военнослужащим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Так, согласно изменениям в Госбюджет-2021 Минобороны дополнительно может получить 3,8 млрд грн на выплаты ВСУ.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд грн обязательных выплат.

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