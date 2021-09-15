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Российский рэпер Моргенштерн повторно внесен в "черный список" Минкульта

Российский рэпер Моргенштерн повторно внесен в

Российский певец Алишер Валеев (известен как Моргенштерн) повторно внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, имя российского артиста фигурирует в "черном списке" Минкульта дважды.

Впервые Моргенштерн был включен в список 29 апреля под ФИО Валеев Алишер Тагирович (28-й номер).

Теперь в "черный список" внесен и Моргенштерн Алишер Тагирович (114-й номер).

Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты российского артиста в Украине открыли в сентябре. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Позже в СБУ заявили, что гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены.

Читайте: Гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, - СБУ

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (773) россия (95418) рэпер (46) черный список (107) артисты (281)


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Топ комментарии
+16
гордон, ау! закатай еще одно интервью с извращенцем и пригласи его к себе домой в частном порядке на вечерину)
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15.09.2021 17:54
+12
Ребята. Вносите его пожалуйста в чёрные списки молча. Слишком много шума вокруг этого куска говна.
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15.09.2021 18:13
+7
моргенхрен..
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15.09.2021 17:56
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гордон, ау! закатай еще одно интервью с извращенцем и пригласи его к себе домой в частном порядке на вечерину)
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15.09.2021 17:54 Ответить
А гордон гнида ещё та
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15.09.2021 18:41 Ответить
Пророссийская гнида. У него на СМИ коментарии патриотов заблокированы.
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15.09.2021 19:23 Ответить
а то... кому еще дают интервью ватаны в кубе? лживое чмо, позорящее свою нацию.
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15.09.2021 20:50 Ответить
моргенхрен..
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15.09.2021 17:56 Ответить
и шо? таки не пустят?
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15.09.2021 17:56 Ответить
Там написано, що гастролі заборонені. Тому потрібно думати, що на закриті вечірки таки пустять.
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15.09.2021 19:01 Ответить
Тому треба дозволити.
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15.09.2021 19:24 Ответить
басту забаньте..
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15.09.2021 17:57 Ответить
зачем такие сложности?просто вышлите дауну розовые рейтузы наложным платежем...
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15.09.2021 17:57 Ответить
Фріки запрошують та піарять фріків.

А ватне зє-бидло хаває.

Так й живемо.
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15.09.2021 18:03 Ответить
СБУ крышует Басту, а ему такие конкуренты нафиг не нужны.
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15.09.2021 18:03 Ответить
Татуировки забыли внести.
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15.09.2021 18:04 Ответить
Я думав ти Кобздона слухаєш, а ти в нас ще молодь.
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15.09.2021 18:11 Ответить
Що це за потік свідомості?
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15.09.2021 18:18 Ответить
Ху це є?? Мені як солов"ю .....!!!))
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15.09.2021 18:05 Ответить
А Филиппа Бедросыча забанить кишка тонка ? Зевеличный не велит ?
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15.09.2021 18:07 Ответить
Ребята. Вносите его пожалуйста в чёрные списки молча. Слишком много шума вокруг этого куска говна.
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15.09.2021 18:13 Ответить
эталонное у-ще
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15.09.2021 18:18 Ответить
просто не пускайте сюди жодного москаля - і не треба ніяких списків!
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15.09.2021 18:19 Ответить
А тим часом баста спокійно собі дає концерти в Україні... І малороси, видно, ходять...
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15.09.2021 18:26 Ответить
ну так порешал как и киркоров , наш то из шоу тусни вот он и решает
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15.09.2021 18:42 Ответить
Один його вигляд викликає огиду.
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15.09.2021 18:36 Ответить
А что у вас вызывает вид украинских почитателей этого ублюдка? Спрос рождает предложение. Этого урода и дегенерата хотела услышать и увидеть такая же гнилая, ублюдочная аудитория.
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15.09.2021 19:27 Ответить
Мені вистачило вигуків натовпу кінчених на концерті інстакобилиці, чи як її там.
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15.09.2021 19:34 Ответить
Надо его женить на Тасе Повалий...два сапога пара....шоу-бизнес и сраный спорт вне политики....,
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15.09.2021 18:43 Ответить
************ быдло и прочие6 пролпагандоны РАБссии умело используют спорт и шоу бизнес против Украины....на то это быдло Мавзолейное и училось....Сикелевы Соловьбевы и прочие быдло Поповы....
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15.09.2021 18:49 Ответить
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15.09.2021 18:53 Ответить
Наблюдаем детективную историю о том, как СБУ препятствует раскрытию правды о преступлениях Путина.

youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA

youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q

Спешим, пока канал не прикрыли.
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15.09.2021 19:10 Ответить
А с чего этого башкирского козлолюба из Уфы считают артистом? Это чмо, которое НИ ГДЕ не смогло учиться и которое отовсюду гнали прокисшими половыми тряпками, с чего считается у умственно недоразвитых слоёв населения артистом? С того, с чего и наш фигляр без образования артиста считается артистом? Т.е. по причине одебиливания населения.
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15.09.2021 20:08 Ответить
Какая атвратітєльная рожа.
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15.09.2021 20:19 Ответить
справжнiй рюзьгє.) русич.))

такий самий, як пуйло.

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15.09.2021 22:19 Ответить
"Російський репер" - це як "американський балалаєчник". Хе-хе, це як підробляти китайські товари.
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15.09.2021 22:05 Ответить
рюзьгє-ординський чєбурєк в пролєтє ))

ось типовий рюзьге схiднiше сранєй-рязанєй...
вже через рокiв десять такою буде переважна бiльшiсть на расцi ********* + кавказцi+рiзнi середньоазiати. європейськi лиця будуть у меньшостi майже скрiзь на паРашi.

рассєя такi Русь.))


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15.09.2021 22:17 Ответить
Моргенштерн Алишер Тагирович - руцький мир мать его )))
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15.09.2021 22:47 Ответить
И они ещё в один город к нам лезут чебуреки рогатые))
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15.09.2021 22:48 Ответить
И они ещё в один норот к нам лезут чебуреки рогатые))
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15.09.2021 22:49 Ответить
А на буя нам этот петушок? Нам что своих не хватает?
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15.09.2021 23:44 Ответить
 
 