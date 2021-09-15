Российский рэпер Моргенштерн повторно внесен в "черный список" Минкульта
Российский певец Алишер Валеев (известен как Моргенштерн) повторно внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, имя российского артиста фигурирует в "черном списке" Минкульта дважды.
Впервые Моргенштерн был включен в список 29 апреля под ФИО Валеев Алишер Тагирович (28-й номер).
Теперь в "черный список" внесен и Моргенштерн Алишер Тагирович (114-й номер).
Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты российского артиста в Украине открыли в сентябре. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.
Позже в СБУ заявили, что гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены.
Топ комментарии
+16 Игорь Васечкин #488879
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+12 Зэлэный_Змий
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+7 молодой рабочий
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А ватне зє-бидло хаває.
Так й живемо.
youtube.com/watch?v=x4fpoo9CjWA
youtube.com/watch?v=HYpaFRY9F-Q
Спешим, пока канал не прикрыли.
такий самий, як пуйло.
ось типовий рюзьге схiднiше сранєй-рязанєй...
вже через рокiв десять такою буде переважна бiльшiсть на расцi ********* + кавказцi+рiзнi середньоазiати. європейськi лиця будуть у меньшостi майже скрiзь на паРашi.
рассєя такi Русь.))