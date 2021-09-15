Российский рэпер Моргенштерн повторно внесен в "черный список" Минкульта

Российский певец Алишер Валеев (известен как Моргенштерн) повторно внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, имя российского артиста фигурирует в "черном списке" Минкульта дважды.

Впервые Моргенштерн был включен в список 29 апреля под ФИО Валеев Алишер Тагирович (28-й номер).

Теперь в "черный список" внесен и Моргенштерн Алишер Тагирович (114-й номер).

Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты российского артиста в Украине открыли в сентябре. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Позже в СБУ заявили, что гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены.

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