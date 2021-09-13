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Гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, - СБУ

Российскому певцу Алишеру Валееву (известному как Моргенштерн) запрещена любая концертная деятельность на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что позиция основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ".

"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием. В сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины - запрещены", - добавили в спецслужбе.

Также читайте: ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Ранее сообщалось, что продажу билетов на концерты российского артиста в Украине открыли в сентябре. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Напомним, 29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в упомянутый перечень на представление Службы безопасности Украины. В списке он находится под 28-м номером.

Читайте: Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Буду не против,если животных,ходящих на концерты этого говна кинут на деньги--лох должен страдать
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13.09.2021 15:14
+13
была б моя воля,я бы рэперов вообще запретил...ну нет голоса,иди пахать в поле,там заодно сусликам что то прочтёшь.
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13.09.2021 14:57
+13
Идиотам тоже надо что-то слушать . Вот они и слушают вагинштерна . Не будут же они слушать Моцарта или Led Zeppelin ...
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13.09.2021 15:24
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была б моя воля,я бы рэперов вообще запретил...ну нет голоса,иди пахать в поле,там заодно сусликам что то прочтёшь.
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13.09.2021 14:57 Ответить
С такими полевыми работниками...

Лучше пусть "поют".
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13.09.2021 15:00 Ответить
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13.09.2021 15:14 Ответить
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13.09.2021 14:57 Ответить
да эту и подобную х#$ту не сбу должно запрещать, а минкульт!
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13.09.2021 14:58 Ответить
Анекдот про прачечную почему то вспомнился
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13.09.2021 15:16 Ответить
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13.09.2021 16:06 Ответить
Эти матюкливые моргенсамки пусть развлекают себеподобных.
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13.09.2021 14:58 Ответить
Проблема, что они создают из нормальных себе подобных.
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13.09.2021 20:20 Ответить
Так видишь не дают ему розвлекать себе подобных)))

В Москве запрещают делать концерты и в украине таже самая ситуация
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13.09.2021 23:16 Ответить
Натурально в шею.
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13.09.2021 14:58 Ответить
ибо не хрен !
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13.09.2021 15:02 Ответить
Ни фига себе?! Как долго длится обсуждение "проблемы"!
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13.09.2021 15:04 Ответить
пусть у гордона дома для отмороженных ватанов выступит
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13.09.2021 15:05 Ответить
кто там в нём узрел певца?

просто развелось гнид фуйловских столько , что им и в паРаше по фене уже тесно кукарекать?
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13.09.2021 15:08 Ответить
Любители монхренштэрна-это = любители зели и его квартала.
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13.09.2021 15:08 Ответить
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13.09.2021 15:11 Ответить
Буду не против,если животных,ходящих на концерты этого говна кинут на деньги--лох должен страдать
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13.09.2021 15:14 Ответить
Хай спершу бацька в Білорусі розважить. Чого всілякий непотріб, який у себе в країні починає втрачати доходи лізе до України?
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13.09.2021 15:17 Ответить
Ну всі ж знають, що цей морген - тупе наркоманське створіння! Таке ж саме, як наше буба-дебіл, за яких башляють бені та прочії *уйли. Їхня ціль - зробити з молоді дебілів, які дивляться друзів наркота : мохнатиків, Потапа, Полякова та інших могил та ліберманів.
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13.09.2021 15:22 Ответить
Могу сказать только то что Моргенштерн никогда не призывал принимать наркотики)) но то что сам какое-то время на их сидел тоже не отрицает
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13.09.2021 23:21 Ответить
Та буба тоже не призывал. Только анализы ГДЕ?!
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14.09.2021 13:30 Ответить
А Гордон так пижився, таку рекламу гарну робив...
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13.09.2021 15:23 Ответить
Идиотам тоже надо что-то слушать . Вот они и слушают вагинштерна . Не будут же они слушать Моцарта или Led Zeppelin ...
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13.09.2021 15:24 Ответить
,,вагинштерн,,
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13.09.2021 15:37 Ответить
У перекладі кацапською - "пизвезда"
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13.09.2021 17:19 Ответить
Це провал спецслужб, провал міністерства культури та інфополітики, це провал верховної ради та президента. Це повний маразм і абсурд декілька місяців обговорювати цю тему а потім заборонити аж одного башкіра. Тоді коли той самий баста, биков та ще десятки якщо не сотні псевдокультурних діячів з московії шастають по Україні як у себе вдома. Це повна ахінея, коли ************ куёк, повалій, лабуда, потап, ротару не були піддаті остракізму. Не стали ізгоями, не покаялися але продовжують нам впарювати рускій мір в новій обгортці.
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13.09.2021 15:37 Ответить
кацапо-ордынский чебурек-уродец пролетел...))

це добре.
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13.09.2021 15:42 Ответить
наконец-то сбу - раздуплилось.....
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13.09.2021 16:36 Ответить
От якого буя вся ця кацапська нечисть сюди лізе? А в Ямало-Ненецький автономний округ поїхать слабо?
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13.09.2021 16:45 Ответить
Ні, воно нєжноє, з Башкірії. Йому в ямало-нєнєцкому окрузі зимно буде...
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14.09.2021 13:36 Ответить
Если кто-то хочет послушать как мычит скотина, для этого не обязательно идти на концерт Моргенштерна (еще и деньги платить). Просто сходите на ферму в коровник
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13.09.2021 16:53 Ответить
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13.09.2021 17:22 Ответить
А яку б ще монхєрштенку сюди пригнати, шоб бубачкіне скрепіння хєрньою по шклу припинило мене дратувати?!
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14.09.2021 13:42 Ответить
Всю мокшанскую шоу-гниль надо много и больно бить. По голове, чтобы петь и танцевать в Украине не хотелось , даже за большие деньги.... А зрителей надо фоткать и размещать в интернете, как пособников кремлёвской крысы....А потом вычислять, травить, сообщать на работу, позорить перед соседями..... Одному десятку зрителей устроить булинг, спрос на билеты на кацапские концерты упадёт, как член главного пианиста страны после концерта....
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13.09.2021 18:00 Ответить
Этих дибилов нужно гнать со сцены и на заводы направлять пахать. Как и тех, кто в тиктоке видео снимает. Общество деградирует со скоростью света. А потом эти дауны в политику полезут...
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13.09.2021 20:21 Ответить
Просто завидуешь что не можешь позволить себе тоже самого,что и Моргенштерн ))
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13.09.2021 23:23 Ответить
Хоч не ганьбися вже цим бидлячим ґарґументом рівня одноклітинної ТП. Це у них всі їм заздрять, бо вона насмоктала досягла айфона і тепер робить селфіки з качкопикою.

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14.09.2021 17:31 Ответить
Вы куча упоротого стада во первых он не Валеев А Моргенштерн.
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13.09.2021 22:08 Ответить
Редакция фейкометов посмотрите Гордона. Прежде чем писать статью.
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13.09.2021 22:11 Ответить
Го*дона само дивись! І галасуй за смєшка та пірамідкі!
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14.09.2021 13:48 Ответить
Одна из немногих хороших новостей. Я не против творчества , но и оно должно быть в рамках приличия. А там мат и всякий срам звучит. В коем веке приняли в Украине правильное считаю решение.
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14.09.2021 14:48 Ответить
Якщо ЦЕ назвати творчістю, то залишиться тільки прилучити до творчості дефекацію. І буде новий напрям креативу - висрати фігурного какушонка 💩💩💩
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14.09.2021 17:37 Ответить
 
 