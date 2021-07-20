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Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине

Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине

Выступавший в оккупированном Крыму в нарушение законов Украины российский рэпер Баста планирует дать концерт в одесском ночном клубе.

Об этом сообщает клуб Ibiza, в котором должен состояться концерт Басты, информирует Цензор.НЕТ. Это тот же клуб, в котором планирует выступить в августе проживающая и концертирующая в РФ Ани Лорак.

В Службе безопасности Украины сообщили в комментарии LIGA.net, что формально оснований для запрета на въезд Басты на данный момент нет.

В СБУ отметили, что трехгодичный срок запрета на въезд истек, а после этого рэпер не нарушал украинское законодательство – в частности, не посещал оккупированный Крым.

Читайте: Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Автор: 

Одесса (7921) россия (96157) рэпер (46) шоу-бизнес (151)


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Топ комментарии
+28
Тут не до Басти треба претензії ставити чого він приїжджає, а наших малоросів "какая разница" треба пи*дити, можливо ногами, якого біса вони на його шабаші ходять.
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20.07.2021 23:07 Ответить
+23
Словосочетание "российский рэпер" звучит как "американский балалаечник", это дно нижайшее, это как подделывать китайские товары, неужели кто-то может это потреблять?
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20.07.2021 23:16 Ответить
+21
Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине - Цензор.НЕТ 1859
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20.07.2021 23:08 Ответить
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Тут не до Басти треба претензії ставити чого він приїжджає, а наших малоросів "какая разница" треба пи*дити, можливо ногами, якого біса вони на його шабаші ходять.
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20.07.2021 23:07 Ответить
73% больше чем 27%......могут покусать
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20.07.2021 23:34 Ответить
Можуть пососать, а не покусать- інертне бидло яке цікавить тільки жрачка і с*ачка, типу як лукашенківців
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21.07.2021 00:00 Ответить
На одного здорового два дохлых найдется(с).А там и Усиковы с Ломаченковыми в помощь подтянутся сказали.Самоуверенность часто подводит.
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21.07.2021 06:48 Ответить
руснявый, в будку!
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21.07.2021 07:16 Ответить
ты уже больше двух лет в будке.... точно русский алкаш.
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21.07.2021 07:45 Ответить
в будку, собака русская!
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21.07.2021 09:42 Ответить
Репетируй дальше ...но клиентов не распугай.Столько дерзких на Цензоре а Бутусову самому мураевых приходится гонять по студиям.Ржунемогу с тебя дрЫща залетного))
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21.07.2021 09:59 Ответить
Ты погляди!. В будке и гавкает. Сейчас намордник надену, тварь русская
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21.07.2021 10:04 Ответить
См.выше, девонька ...и не капризничай замуж не возьмут)
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21.07.2021 10:06 Ответить
Ты когда пишешь, хвостиком виляешь или подсыкаешь под себя от счастья? Что ещё напишешь?
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21.07.2021 11:58 Ответить
отсосать они только могут
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21.07.2021 07:15 Ответить
А що тільки на нього? Я в твіттері сперечався за фестиваль Атлас.То кажуть,що багато москалів хороших і проти *****.Я колись думав,що зараз вже будуть слухати і дивитися не московське.А слухають Меладзе.Я не так давно йшов біля місцевої школи,так от було чути як старшокласники співали пісню цього самого Меладзе.Це взагалі в мене був шок.І це захід України.
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21.07.2021 00:02 Ответить
Я з 2014 не дивлюсь і не слухаю російсьі медіа випущену після 2014, а відносно заходу України, я тебе прошу, згадай легендарний батальйон "Прикарпаття" який з Донбасу рвав аж до Делятина, поки хлопці з східної і центральної України кістьми лягали.
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21.07.2021 00:14 Ответить
эта лахудра лорак в Одессе концерт в сентября дает.. может кто в башку что запустит
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21.07.2021 08:16 Ответить
Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине - Цензор.НЕТ 1859
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20.07.2021 23:08 Ответить
и не только у них.
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21.07.2021 02:55 Ответить
Так йому треба вишиванку надягнути, і виступити. Чи боїться?
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20.07.2021 23:08 Ответить
Кацап . ты какашник со своей головы снимаешь , когда спать ложишься ?
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20.07.2021 23:33 Ответить
чукча, гавкало закрий
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21.07.2021 14:35 Ответить
да такие за бабло как лорак лобода и тд.. презики на башку натянут
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21.07.2021 08:10 Ответить
Най тільки спробує вдіти Нашу вишиванку --порвемо го на шмаття .
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21.07.2021 14:53 Ответить
навіть було б цікаво, щоб одяг, фіг хто порве, хіба погавкають, і то - в інтернет
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21.07.2021 14:55 Ответить
Його порвуть ЗА вишиванку на шмаття , а не вишиванку. Бо вишиванка --то святе , то не просто одяг для українця , то оберіг .
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21.07.2021 15:01 Ответить
пипец какой-то.. служба Небезопасности..
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20.07.2021 23:09 Ответить
А один влучний постріл може то і перервати. Там, де влада не має влади, завжди з'являється дідусь Лінч з судами своїми. Погано буде, якщо дійде до того, але з усього виходить, що не довго чекати. Зброї багато, людей з загостреним відчуттям несправедливості багато. Хтось із тих людей зі зброєю обходитись уміє. Десь воно співпасти мусить навіть чисто математично. І скоріше за все на якомусь колаборанті чи кацапурі. Купив поп-корн, вже і пачку розкрив...
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20.07.2021 23:10 Ответить
Фигня це все. Ніякого лінчу не буде.
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20.07.2021 23:32 Ответить
Кожний наступний народний виступ радикальніший за попередній. Минулий Майдан був кольору хакі, а ось наступний обовязково буде Майданом Лінча. Люди вже зрозуміли що якщо корумповане гівно не спустити в каналізацію відразу то воно знову спливе... Революцію має бути завершено зміною режиму а не перестановкою ліжок в борделі...
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21.07.2021 01:18 Ответить
Зеля всій шушвалі дозволяє сюди їхати. Колеги ж.
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20.07.2021 23:11 Ответить
Совсем ты отупел)
Запрет ему был на три года!!!
То есть, при власти Пороха!
Почему ему тогда не впаяли лет десять?
А сейчас этот баста не посещал Крым!
Уловил мысль?
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21.07.2021 08:39 Ответить
В одесских ночных клубах Ибица и Итака выступают мумий троль , Лорак, Йолка и др российские певцы.
Украинских исполнителей нет. Чуть чуть музыкальный рынок отчистился от кацапских артистов , и вот теперь они опять прутся в Украину по заданию хремля.

ОНИ забирают денежный рынок у украинских артистов
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20.07.2021 23:14 Ответить
какая разница, пусть все едут сюда, если тут живут уроды и выбирают конченого клоуна то какая разница
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20.07.2021 23:14 Ответить
Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні - Цензор.НЕТ 1812
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20.07.2021 23:21 Ответить
Лысого не хватает
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21.07.2021 09:20 Ответить
Словосочетание "российский рэпер" звучит как "американский балалаечник", это дно нижайшее, это как подделывать китайские товары, неужели кто-то может это потреблять?
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20.07.2021 23:16 Ответить
кто то .. а эту лахудру с накачанными гэмбами что за него жопу рвала видел.. пока эту падаль не выметем так и будет..
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21.07.2021 08:13 Ответить
а шо так и до пореченкова с утёсом дойдём
какаяразница
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20.07.2021 23:18 Ответить
1. Якщо б хоча одного з тих , хто незаконно відвідав Крим ліквідували, то решта перестала б приїжджати в Україну.
2. Чому заборона діє 3 роки, а не довічно?
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20.07.2021 23:20 Ответить
Якось дивно це все...

Поц заїжджає незаконно на територію України і виїждає аналогічно. За це йому визначають як покарання заборону на відвідування України терміном на 3 роки, бо він все одно знаходиться в Рашці. Через 3 роки він потрапляє вже законно на територію України і за минуле порушення йому ні штрафу, ні кримінальної справи, взагалі нічого.

Тепер через цих зелених придурків сюди як таргани потягнуться "мышебратья-фанерщики"(
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20.07.2021 23:24 Ответить
Філя подзвонить Ваві, дасть команду "пустити". Продюсер бакланов- виконає.
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20.07.2021 23:27 Ответить
Зеля УБЛЮДОК!
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20.07.2021 23:35 Ответить
Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні - Цензор.НЕТ 9623
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20.07.2021 23:38 Ответить
Зєля на концерті буде?
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20.07.2021 23:45 Ответить
в бронекапсуле
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21.07.2021 07:19 Ответить
в бронепамперсі
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21.07.2021 09:04 Ответить
В какой нибудь другой стране можно такое представить чтобы враг издевался над ними на сцене? На самом деле ето не просто выступление артиста. Таким образом кремль и его киевские пособники- предатели проверяют настрой украинцев. Выступление кремлевского агента прошло мирно, без протестов, можно и капитуляцию Украины подсовывать все равно никто не будет сильно возмущаться. В Европе уже бы давно на лоскуты порвали и врага и того кто пустил врага в страну. Так что не нужно рабов- украинцев называть европейским народом.
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20.07.2021 23:59 Ответить
Та натовчіть вже йому пику! Всіляке гівно преться сюди з пропагандою ***** а ви соплі жуєте і підтанцьовуєте... Якась молодь тупа й інертна...
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21.07.2021 01:58 Ответить
Что-то вспомнилось - в Союзе крутили фильмы снятые в третьем рейхе.
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21.07.2021 04:24 Ответить
А чому дивуєтесь?При владі "шимпанзе", от "гниди" і повертаються.
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21.07.2021 06:26 Ответить
З такою нашою але незрозумілою прокремлівською владою не тільки ворог України баста буде вільно виступатиме у нас. Але видно скоро що і сам кривавий фашист )(уйло буде вільно роз'їжджати по всіх регіонах України. І розповідати українцям яку він сам і вигадав і написав нам історію України. Також шибко втирати всім про красу його ординського кацапского миру замаскованого під нібито російський , і який скоро він разом з ЗЕбілом капітулянтом ось - ось встановлять на території Української держави яка стане малоросією ..
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21.07.2021 06:47 Ответить
А чому б йому і не виступити перед баранами , якщо країною керують дибіли .
В нормальній країні його б одразу затримали і в обмінний фонд гниду .
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21.07.2021 06:56 Ответить
Нехай краше шанувальники його творчості їдуть до нього в Рашу. Назавжди.
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21.07.2021 07:32 Ответить
Где же все эти С 14 и вообще радикальные националисты, которые сорвут визит Басты в Украину? Во времена Пороха прохода от них не было, а щас куда подевались, наверное финансирование из Мацквы прикрутили.Так скоро Ермак Хирурга пригласит с лбтг-байкерми.
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21.07.2021 07:39 Ответить
Вони зе-коломойші тітушки , а не націоналісти, там нічого святого , тільки бабло.
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21.07.2021 14:57 Ответить
СБУ у нас какое-то дырявое!...
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21.07.2021 10:00 Ответить
Спросите чей Крым и продлите санкции!
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21.07.2021 10:01 Ответить
Коли вже почнуть окупантів відстрелювати ? Треба як у мисливців -- продавати патент на відстріл , охочих буде багато . Можна і кіно зняти , а шо , не тількі зеля, ми теж уміємо відосіки знімати )))
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21.07.2021 14:49 Ответить
 
 