Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине
Выступавший в оккупированном Крыму в нарушение законов Украины российский рэпер Баста планирует дать концерт в одесском ночном клубе.
Об этом сообщает клуб Ibiza, в котором должен состояться концерт Басты, информирует Цензор.НЕТ. Это тот же клуб, в котором планирует выступить в августе проживающая и концертирующая в РФ Ани Лорак.
В Службе безопасности Украины сообщили в комментарии LIGA.net, что формально оснований для запрета на въезд Басты на данный момент нет.
В СБУ отметили, что трехгодичный срок запрета на въезд истек, а после этого рэпер не нарушал украинское законодательство – в частности, не посещал оккупированный Крым.
Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
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Запрет ему был на три года!!!
То есть, при власти Пороха!
Почему ему тогда не впаяли лет десять?
А сейчас этот баста не посещал Крым!
Уловил мысль?
Украинских исполнителей нет. Чуть чуть музыкальный рынок отчистился от кацапских артистов , и вот теперь они опять прутся в Украину по заданию хремля.
ОНИ забирают денежный рынок у украинских артистов
какаяразница
2. Чому заборона діє 3 роки, а не довічно?
Поц заїжджає незаконно на територію України і виїждає аналогічно. За це йому визначають як покарання заборону на відвідування України терміном на 3 роки, бо він все одно знаходиться в Рашці. Через 3 роки він потрапляє вже законно на територію України і за минуле порушення йому ні штрафу, ні кримінальної справи, взагалі нічого.
Тепер через цих зелених придурків сюди як таргани потягнуться "мышебратья-фанерщики"(
В нормальній країні його б одразу затримали і в обмінний фонд гниду .