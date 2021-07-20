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Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні

Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні

Російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму в порушення законів України, планує дати концерт в одеському нічному клубі.

Про це повідомляє клуб Ibiza, в якому має відбутися концерт Басти, інформує Цензор.НЕТ. Це той самий клуб, у якому планує виступити в серпні Ані Лорак, яка проживає і дає концерти в РФ.

У Службі безпеки України повідомили в коментарі LIGA.net, що формально підстав для заборони на в'їзд Басти на цей момент немає.

У СБУ зазначили, що трирічний термін заборони на в'їзд закінчився, а після цього репер не порушував українське законодавство - зокрема, не відвідував окупований Крим.

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Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив з концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконне відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд до України.

Автор: 

Одеса (5499) росія (66070) репер (43) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+28
Тут не до Басти треба претензії ставити чого він приїжджає, а наших малоросів "какая разница" треба пи*дити, можливо ногами, якого біса вони на його шабаші ходять.
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20.07.2021 23:07 Відповісти
+23
Словосочетание "российский рэпер" звучит как "американский балалаечник", это дно нижайшее, это как подделывать китайские товары, неужели кто-то может это потреблять?
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20.07.2021 23:16 Відповісти
+21
Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине - Цензор.НЕТ 1859
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20.07.2021 23:08 Відповісти
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Тут не до Басти треба претензії ставити чого він приїжджає, а наших малоросів "какая разница" треба пи*дити, можливо ногами, якого біса вони на його шабаші ходять.
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20.07.2021 23:07 Відповісти
73% больше чем 27%......могут покусать
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20.07.2021 23:34 Відповісти
Можуть пососать, а не покусать- інертне бидло яке цікавить тільки жрачка і с*ачка, типу як лукашенківців
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21.07.2021 00:00 Відповісти
На одного здорового два дохлых найдется(с).А там и Усиковы с Ломаченковыми в помощь подтянутся сказали.Самоуверенность часто подводит.
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21.07.2021 06:48 Відповісти
руснявый, в будку!
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21.07.2021 07:16 Відповісти
ты уже больше двух лет в будке.... точно русский алкаш.
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21.07.2021 07:45 Відповісти
в будку, собака русская!
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21.07.2021 09:42 Відповісти
Репетируй дальше ...но клиентов не распугай.Столько дерзких на Цензоре а Бутусову самому мураевых приходится гонять по студиям.Ржунемогу с тебя дрЫща залетного))
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21.07.2021 09:59 Відповісти
Ты погляди!. В будке и гавкает. Сейчас намордник надену, тварь русская
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21.07.2021 10:04 Відповісти
См.выше, девонька ...и не капризничай замуж не возьмут)
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21.07.2021 10:06 Відповісти
Ты когда пишешь, хвостиком виляешь или подсыкаешь под себя от счастья? Что ещё напишешь?
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21.07.2021 11:58 Відповісти
отсосать они только могут
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21.07.2021 07:15 Відповісти
А що тільки на нього? Я в твіттері сперечався за фестиваль Атлас.То кажуть,що багато москалів хороших і проти *****.Я колись думав,що зараз вже будуть слухати і дивитися не московське.А слухають Меладзе.Я не так давно йшов біля місцевої школи,так от було чути як старшокласники співали пісню цього самого Меладзе.Це взагалі в мене був шок.І це захід України.
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21.07.2021 00:02 Відповісти
Я з 2014 не дивлюсь і не слухаю російсьі медіа випущену після 2014, а відносно заходу України, я тебе прошу, згадай легендарний батальйон "Прикарпаття" який з Донбасу рвав аж до Делятина, поки хлопці з східної і центральної України кістьми лягали.
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21.07.2021 00:14 Відповісти
эта лахудра лорак в Одессе концерт в сентября дает.. может кто в башку что запустит
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21.07.2021 08:16 Відповісти
Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине - Цензор.НЕТ 1859
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20.07.2021 23:08 Відповісти
и не только у них.
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21.07.2021 02:55 Відповісти
Так йому треба вишиванку надягнути, і виступити. Чи боїться?
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20.07.2021 23:08 Відповісти
Кацап . ты какашник со своей головы снимаешь , когда спать ложишься ?
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20.07.2021 23:33 Відповісти
чукча, гавкало закрий
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21.07.2021 14:35 Відповісти
да такие за бабло как лорак лобода и тд.. презики на башку натянут
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21.07.2021 08:10 Відповісти
Най тільки спробує вдіти Нашу вишиванку --порвемо го на шмаття .
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21.07.2021 14:53 Відповісти
навіть було б цікаво, щоб одяг, фіг хто порве, хіба погавкають, і то - в інтернет
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21.07.2021 14:55 Відповісти
Його порвуть ЗА вишиванку на шмаття , а не вишиванку. Бо вишиванка --то святе , то не просто одяг для українця , то оберіг .
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21.07.2021 15:01 Відповісти
пипец какой-то.. служба Небезопасности..
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20.07.2021 23:09 Відповісти
А один влучний постріл може то і перервати. Там, де влада не має влади, завжди з'являється дідусь Лінч з судами своїми. Погано буде, якщо дійде до того, але з усього виходить, що не довго чекати. Зброї багато, людей з загостреним відчуттям несправедливості багато. Хтось із тих людей зі зброєю обходитись уміє. Десь воно співпасти мусить навіть чисто математично. І скоріше за все на якомусь колаборанті чи кацапурі. Купив поп-корн, вже і пачку розкрив...
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20.07.2021 23:10 Відповісти
Фигня це все. Ніякого лінчу не буде.
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20.07.2021 23:32 Відповісти
Кожний наступний народний виступ радикальніший за попередній. Минулий Майдан був кольору хакі, а ось наступний обовязково буде Майданом Лінча. Люди вже зрозуміли що якщо корумповане гівно не спустити в каналізацію відразу то воно знову спливе... Революцію має бути завершено зміною режиму а не перестановкою ліжок в борделі...
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21.07.2021 01:18 Відповісти
Зеля всій шушвалі дозволяє сюди їхати. Колеги ж.
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20.07.2021 23:11 Відповісти
Совсем ты отупел)
Запрет ему был на три года!!!
То есть, при власти Пороха!
Почему ему тогда не впаяли лет десять?
А сейчас этот баста не посещал Крым!
Уловил мысль?
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21.07.2021 08:39 Відповісти
В одесских ночных клубах Ибица и Итака выступают мумий троль , Лорак, Йолка и др российские певцы.
Украинских исполнителей нет. Чуть чуть музыкальный рынок отчистился от кацапских артистов , и вот теперь они опять прутся в Украину по заданию хремля.

ОНИ забирают денежный рынок у украинских артистов
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20.07.2021 23:14 Відповісти
какая разница, пусть все едут сюда, если тут живут уроды и выбирают конченого клоуна то какая разница
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20.07.2021 23:14 Відповісти
Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні - Цензор.НЕТ 1812
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20.07.2021 23:21 Відповісти
Лысого не хватает
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21.07.2021 09:20 Відповісти
Словосочетание "российский рэпер" звучит как "американский балалаечник", это дно нижайшее, это как подделывать китайские товары, неужели кто-то может это потреблять?
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20.07.2021 23:16 Відповісти
кто то .. а эту лахудру с накачанными гэмбами что за него жопу рвала видел.. пока эту падаль не выметем так и будет..
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21.07.2021 08:13 Відповісти
а шо так и до пореченкова с утёсом дойдём
какаяразница
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20.07.2021 23:18 Відповісти
1. Якщо б хоча одного з тих , хто незаконно відвідав Крим ліквідували, то решта перестала б приїжджати в Україну.
2. Чому заборона діє 3 роки, а не довічно?
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20.07.2021 23:20 Відповісти
Якось дивно це все...

Поц заїжджає незаконно на територію України і виїждає аналогічно. За це йому визначають як покарання заборону на відвідування України терміном на 3 роки, бо він все одно знаходиться в Рашці. Через 3 роки він потрапляє вже законно на територію України і за минуле порушення йому ні штрафу, ні кримінальної справи, взагалі нічого.

Тепер через цих зелених придурків сюди як таргани потягнуться "мышебратья-фанерщики"(
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20.07.2021 23:24 Відповісти
Філя подзвонить Ваві, дасть команду "пустити". Продюсер бакланов- виконає.
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20.07.2021 23:27 Відповісти
Зеля УБЛЮДОК!
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20.07.2021 23:35 Відповісти
Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні - Цензор.НЕТ 9623
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20.07.2021 23:38 Відповісти
Зєля на концерті буде?
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20.07.2021 23:45 Відповісти
в бронекапсуле
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21.07.2021 07:19 Відповісти
в бронепамперсі
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21.07.2021 09:04 Відповісти
В какой нибудь другой стране можно такое представить чтобы враг издевался над ними на сцене? На самом деле ето не просто выступление артиста. Таким образом кремль и его киевские пособники- предатели проверяют настрой украинцев. Выступление кремлевского агента прошло мирно, без протестов, можно и капитуляцию Украины подсовывать все равно никто не будет сильно возмущаться. В Европе уже бы давно на лоскуты порвали и врага и того кто пустил врага в страну. Так что не нужно рабов- украинцев называть европейским народом.
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20.07.2021 23:59 Відповісти
Та натовчіть вже йому пику! Всіляке гівно преться сюди з пропагандою ***** а ви соплі жуєте і підтанцьовуєте... Якась молодь тупа й інертна...
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21.07.2021 01:58 Відповісти
Что-то вспомнилось - в Союзе крутили фильмы снятые в третьем рейхе.
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21.07.2021 04:24 Відповісти
А чому дивуєтесь?При владі "шимпанзе", от "гниди" і повертаються.
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21.07.2021 06:26 Відповісти
З такою нашою але незрозумілою прокремлівською владою не тільки ворог України баста буде вільно виступатиме у нас. Але видно скоро що і сам кривавий фашист )(уйло буде вільно роз'їжджати по всіх регіонах України. І розповідати українцям яку він сам і вигадав і написав нам історію України. Також шибко втирати всім про красу його ординського кацапского миру замаскованого під нібито російський , і який скоро він разом з ЗЕбілом капітулянтом ось - ось встановлять на території Української держави яка стане малоросією ..
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21.07.2021 06:47 Відповісти
А чому б йому і не виступити перед баранами , якщо країною керують дибіли .
В нормальній країні його б одразу затримали і в обмінний фонд гниду .
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21.07.2021 06:56 Відповісти
Нехай краше шанувальники його творчості їдуть до нього в Рашу. Назавжди.
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21.07.2021 07:32 Відповісти
Где же все эти С 14 и вообще радикальные националисты, которые сорвут визит Басты в Украину? Во времена Пороха прохода от них не было, а щас куда подевались, наверное финансирование из Мацквы прикрутили.Так скоро Ермак Хирурга пригласит с лбтг-байкерми.
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21.07.2021 07:39 Відповісти
Вони зе-коломойші тітушки , а не націоналісти, там нічого святого , тільки бабло.
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21.07.2021 14:57 Відповісти
СБУ у нас какое-то дырявое!...
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21.07.2021 10:00 Відповісти
Спросите чей Крым и продлите санкции!
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21.07.2021 10:01 Відповісти
Коли вже почнуть окупантів відстрелювати ? Треба як у мисливців -- продавати патент на відстріл , охочих буде багато . Можна і кіно зняти , а шо , не тількі зеля, ми теж уміємо відосіки знімати )))
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21.07.2021 14:49 Відповісти
 
 