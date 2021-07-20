Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні
Російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму в порушення законів України, планує дати концерт в одеському нічному клубі.
Про це повідомляє клуб Ibiza, в якому має відбутися концерт Басти, інформує Цензор.НЕТ. Це той самий клуб, у якому планує виступити в серпні Ані Лорак, яка проживає і дає концерти в РФ.
У Службі безпеки України повідомили в коментарі LIGA.net, що формально підстав для заборони на в'їзд Басти на цей момент немає.
У СБУ зазначили, що трирічний термін заборони на в'їзд закінчився, а після цього репер не порушував українське законодавство - зокрема, не відвідував окупований Крим.
Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив з концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконне відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд до України.
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Запрет ему был на три года!!!
То есть, при власти Пороха!
Почему ему тогда не впаяли лет десять?
А сейчас этот баста не посещал Крым!
Уловил мысль?
Украинских исполнителей нет. Чуть чуть музыкальный рынок отчистился от кацапских артистов , и вот теперь они опять прутся в Украину по заданию хремля.
ОНИ забирают денежный рынок у украинских артистов
какаяразница
2. Чому заборона діє 3 роки, а не довічно?
Поц заїжджає незаконно на територію України і виїждає аналогічно. За це йому визначають як покарання заборону на відвідування України терміном на 3 роки, бо він все одно знаходиться в Рашці. Через 3 роки він потрапляє вже законно на територію України і за минуле порушення йому ні штрафу, ні кримінальної справи, взагалі нічого.
Тепер через цих зелених придурків сюди як таргани потягнуться "мышебратья-фанерщики"(
В нормальній країні його б одразу затримали і в обмінний фонд гниду .