Російський репер Баста збирається ще раз виступити в Україні

Російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму в порушення законів України, планує дати концерт в одеському нічному клубі.

Про це повідомляє клуб Ibiza, в якому має відбутися концерт Басти, інформує Цензор.НЕТ. Це той самий клуб, у якому планує виступити в серпні Ані Лорак, яка проживає і дає концерти в РФ.

У Службі безпеки України повідомили в коментарі LIGA.net, що формально підстав для заборони на в'їзд Басти на цей момент немає.

У СБУ зазначили, що трирічний термін заборони на в'їзд закінчився, а після цього репер не порушував українське законодавство - зокрема, не відвідував окупований Крим.

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Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив з концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконне відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд до України.