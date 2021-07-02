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ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ

ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к Службе безопасности Украины из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В СБУ заявили, что готовы судиться с рэпером.

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Автор: 

иск (640) рэпер (46) СБУ (19901) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+19
Ни гуя себе! Какой-то кацапореперишка подает в суд на СБУ, а ОАКС берет его к рассмотрению! Еще и большая вероятность, что в ОАСК он этот иск выиграет! Браво, зебанутики!!! Моргенштерн - это все!!! Украина по сравнению с ним - ничто.
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02.07.2021 13:48
+17
оце діло!
браво, бзде-команда!
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02.07.2021 13:44
+16
Не понимаю, а почему нельзя было его просто послать на три буквы, без всякого иска? Грёбаные русские подстилки в судах и прокуратурах сидят.
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02.07.2021 13:49
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02.07.2021 13:44 Ответить
оце діло!
браво, бзде-команда!
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02.07.2021 13:44 Ответить
заняться больше не чем ?
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02.07.2021 13:45 Ответить
Это тот суд, который писюнист уже 23,7 раза закрыл?
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02.07.2021 13:48 Ответить
Ні, це той, що Петро Олексійович реформував й переаттестувай та дуже цим пишався!
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02.07.2021 14:01 Ответить
Дебил ЗЕблевотный
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02.07.2021 14:04 Ответить
Це твоє імʼя, чи фамілія?
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02.07.2021 15:32 Ответить
Ну так Порошенко война мешали ("нельзя потому что Расея нападет"...)
А что мешает вашему Клоуну? Войны у него нет, никто не стреляет...Что ему мешало это сделать за 2 года?!!! И тут же вам отвечу: ему мешало непонимание как делаются реформы в принципе, а так же желание периодически пользоваться услугами этого "замечательного" суда (тоже самое касается кстати и КСУ)
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02.07.2021 14:56 Ответить
капец... "СБУ готово судится"... в лифт и его и забыли алишерку....
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02.07.2021 13:48 Ответить
Ни гуя себе! Какой-то кацапореперишка подает в суд на СБУ, а ОАКС берет его к рассмотрению! Еще и большая вероятность, что в ОАСК он этот иск выиграет! Браво, зебанутики!!! Моргенштерн - это все!!! Украина по сравнению с ним - ничто.
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02.07.2021 13:48 Ответить
Кто это за чмо?
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02.07.2021 13:49 Ответить
Это али хер, али не хер...
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02.07.2021 13:54 Ответить
Какая разница, теперь любой расейский бомжара может подавать иски в ОАСК.
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02.07.2021 14:45 Ответить
Это ныне популярный в кацапии певец-рэпер. Ну а вообще его певцом называть вообще язык не поворачивается. Ты видел как мычат и скулят люди с церебральным параличем? Так вот, он издает точно такие звуки в своих песнях.
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02.07.2021 14:56 Ответить
Не понимаю, а почему нельзя было его просто послать на три буквы, без всякого иска? Грёбаные русские подстилки в судах и прокуратурах сидят.
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02.07.2021 13:49 Ответить
Вообще не понимаю, как гражданин другого государства может подать иск с претензиями к службе безопасности нашего государства? А тем более непонятно как его приняли к рассмотрению. Все, реформа судов закончена? Теперь рашоорки из Донбасса начнут подавать иски на моральную и материальную компенсацию за увечья, полученные в боях с ВСУ?
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02.07.2021 13:58 Ответить
А ты думаешь зачем еще фсб гундосого клована воткнула президентом зеленым дебилам?
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02.07.2021 14:44 Ответить
То, что зеледента за отвод своих войск, уступая территорию оккупантам, необходимо судить за государственную измену я давно говорю. Я говорю за то, чтобы клованфаны наконец-то поняли, куда сейчас ведет зеледент и правительство независимую Украину.
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02.07.2021 16:05 Ответить
100%
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02.07.2021 16:22 Ответить
**** тут можно сказать если трэш не прекращается уже 2 года? Только фейспалм🤦
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02.07.2021 13:49 Ответить
Что это за узкоглазое чучело в картинках? Облить говном, обвалять в перьях и в кацапию. С какой радости на него тратить деньги украинских налогоплательщиков? Пусть в басманный суд жалуется.
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02.07.2021 13:53 Ответить
Жги Господь!
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02.07.2021 13:56 Ответить
А можна його просто на фуйла послати ?
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02.07.2021 13:57 Ответить
Чекай, він ще суд виграє і з концертами приїде. Ходять чутки що і Порєчєнков скоро завітає.
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02.07.2021 14:44 Ответить
таких вносят на костер обычно ..раньше ..без трубадуров
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02.07.2021 13:58 Ответить
СБУ - ТО ГЕРОЇ, ЗДАТНІ ВИТРИМАТИ ТАКЕ СЕРЙОЗНЕ СУДОВЕ ПРОТИСТОЯННЯ. Я ОДРАЗУ ЗГАДУЮ І СЛУЖБУКА ДМИТРУКА, ОСОБУ ЗАВШЕ ПІДЛУ ТА ГАНЕБНУ, І ПОПКОВНИКА НАГРЕБНОГО, ЯКИЙ ЛЮБИТЬ ВИМАГАТИ КВАРТИРИ, КАТУВАТИ ТА (НАВІТЬ НЕПРИСТОЙНО КАЗАТИ) ПЕРЕВІРЯТИ НА СМАК ВМІСТ УНІТАЗУ.
ТАК!
ТО ГЕРОЇ!
СЛАВА!
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02.07.2021 14:01 Ответить
зеленые продолжают вытирать свои копыта об Украину... школота подкацапская
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02.07.2021 14:02 Ответить
Коли вже розгонять той оаск???????????????????????????????????????? То є шило в ДУПІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2021 14:07 Ответить
СБУ готова судиться с лаптем ???
Это шо, новый анекдот такой?
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02.07.2021 14:11 Ответить
Улюблений, непотопляємий суд ВАЗеленського- портнова.
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02.07.2021 14:29 Ответить
Теперь СБУ посадят?
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02.07.2021 14:48 Ответить
Может нашему "доблестному" СБУ не тянуть эту "судебную" резину и сразу извиниться перед этим чучелом ?
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02.07.2021 14:49 Ответить
Коли вже ліквідуют цей ганебний суд ?
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02.07.2021 14:53 Ответить
Ви можете собі уявити десь в мацкві, скажімо Вакарчук сдиться з ФСБ, за право в'їзду на рассею
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02.07.2021 15:00 Ответить
испанський сором....
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02.07.2021 15:23 Ответить
"ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ..."

Я б хотів щоб Моргенштерн виграв цей суд і йому дозволили в'їзд в Україну, тому що це повний бардак. Це як проститутка: уцьому дам, а цьому ні. Де законопроект про те, що будь-кому хто відвідав Крим в незаконний спосіб, в'їзд в Україну заборонений ДОВІЧНО! Без будь-яких виключень! Щось я не чув щоб якась партія чи група чи якийсь депутат подавав такий законопроект.
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02.07.2021 22:02 Ответить
 
 