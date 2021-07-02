ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к Службе безопасности Украины из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
В СБУ заявили, что готовы судиться с рэпером.
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браво, бзде-команда!
А что мешает вашему Клоуну? Войны у него нет, никто не стреляет...Что ему мешало это сделать за 2 года?!!! И тут же вам отвечу: ему мешало непонимание как делаются реформы в принципе, а так же желание периодически пользоваться услугами этого "замечательного" суда (тоже самое касается кстати и КСУ)
ТАК!
ТО ГЕРОЇ!
СЛАВА!
Это шо, новый анекдот такой?
Я б хотів щоб Моргенштерн виграв цей суд і йому дозволили в'їзд в Україну, тому що це повний бардак. Це як проститутка: уцьому дам, а цьому ні. Де законопроект про те, що будь-кому хто відвідав Крим в незаконний спосіб, в'їзд в Україну заборонений ДОВІЧНО! Без будь-яких виключень! Щось я не чув щоб якась партія чи група чи якийсь депутат подавав такий законопроект.