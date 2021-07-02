"ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ..."

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к Службе безопасности Украины из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В СБУ заявили, что готовы судиться с рэпером.

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