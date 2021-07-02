ОАСК відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ
Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України через внесення його до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
У СБУ заявили, що готові судитися з репером.
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браво, бзде-команда!
А что мешает вашему Клоуну? Войны у него нет, никто не стреляет...Что ему мешало это сделать за 2 года?!!! И тут же вам отвечу: ему мешало непонимание как делаются реформы в принципе, а так же желание периодически пользоваться услугами этого "замечательного" суда (тоже самое касается кстати и КСУ)
ТАК!
ТО ГЕРОЇ!
СЛАВА!
Это шо, новый анекдот такой?
Я б хотів щоб Моргенштерн виграв цей суд і йому дозволили в'їзд в Україну, тому що це повний бардак. Це як проститутка: уцьому дам, а цьому ні. Де законопроект про те, що будь-кому хто відвідав Крим в незаконний спосіб, в'їзд в Україну заборонений ДОВІЧНО! Без будь-яких виключень! Щось я не чув щоб якась партія чи група чи якийсь депутат подавав такий законопроект.