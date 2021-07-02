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ОАСК відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

ОАСК відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України через внесення його до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

У СБУ заявили, що готові судитися з репером.

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позов (493) репер (43) СБУ (12821) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+19
Ни гуя себе! Какой-то кацапореперишка подает в суд на СБУ, а ОАКС берет его к рассмотрению! Еще и большая вероятность, что в ОАСК он этот иск выиграет! Браво, зебанутики!!! Моргенштерн - это все!!! Украина по сравнению с ним - ничто.
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02.07.2021 13:48
+17
оце діло!
браво, бзде-команда!
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02.07.2021 13:44
+16
Не понимаю, а почему нельзя было его просто послать на три буквы, без всякого иска? Грёбаные русские подстилки в судах и прокуратурах сидят.
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02.07.2021 13:49
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02.07.2021 13:44 Відповісти
оце діло!
браво, бзде-команда!
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02.07.2021 13:44 Відповісти
заняться больше не чем ?
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02.07.2021 13:45 Відповісти
Это тот суд, который писюнист уже 23,7 раза закрыл?
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02.07.2021 13:48 Відповісти
Ні, це той, що Петро Олексійович реформував й переаттестувай та дуже цим пишався!
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02.07.2021 14:01 Відповісти
Дебил ЗЕблевотный
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02.07.2021 14:04 Відповісти
Це твоє імʼя, чи фамілія?
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02.07.2021 15:32 Відповісти
Ну так Порошенко война мешали ("нельзя потому что Расея нападет"...)
А что мешает вашему Клоуну? Войны у него нет, никто не стреляет...Что ему мешало это сделать за 2 года?!!! И тут же вам отвечу: ему мешало непонимание как делаются реформы в принципе, а так же желание периодически пользоваться услугами этого "замечательного" суда (тоже самое касается кстати и КСУ)
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02.07.2021 14:56 Відповісти
капец... "СБУ готово судится"... в лифт и его и забыли алишерку....
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02.07.2021 13:48 Відповісти
Ни гуя себе! Какой-то кацапореперишка подает в суд на СБУ, а ОАКС берет его к рассмотрению! Еще и большая вероятность, что в ОАСК он этот иск выиграет! Браво, зебанутики!!! Моргенштерн - это все!!! Украина по сравнению с ним - ничто.
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02.07.2021 13:48 Відповісти
Кто это за чмо?
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02.07.2021 13:49 Відповісти
Это али хер, али не хер...
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02.07.2021 13:54 Відповісти
Какая разница, теперь любой расейский бомжара может подавать иски в ОАСК.
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02.07.2021 14:45 Відповісти
Это ныне популярный в кацапии певец-рэпер. Ну а вообще его певцом называть вообще язык не поворачивается. Ты видел как мычат и скулят люди с церебральным параличем? Так вот, он издает точно такие звуки в своих песнях.
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02.07.2021 14:56 Відповісти
Не понимаю, а почему нельзя было его просто послать на три буквы, без всякого иска? Грёбаные русские подстилки в судах и прокуратурах сидят.
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02.07.2021 13:49 Відповісти
Вообще не понимаю, как гражданин другого государства может подать иск с претензиями к службе безопасности нашего государства? А тем более непонятно как его приняли к рассмотрению. Все, реформа судов закончена? Теперь рашоорки из Донбасса начнут подавать иски на моральную и материальную компенсацию за увечья, полученные в боях с ВСУ?
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02.07.2021 13:58 Відповісти
А ты думаешь зачем еще фсб гундосого клована воткнула президентом зеленым дебилам?
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02.07.2021 14:44 Відповісти
То, что зеледента за отвод своих войск, уступая территорию оккупантам, необходимо судить за государственную измену я давно говорю. Я говорю за то, чтобы клованфаны наконец-то поняли, куда сейчас ведет зеледент и правительство независимую Украину.
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02.07.2021 16:05 Відповісти
100%
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02.07.2021 16:22 Відповісти
**** тут можно сказать если трэш не прекращается уже 2 года? Только фейспалм🤦
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02.07.2021 13:49 Відповісти
Что это за узкоглазое чучело в картинках? Облить говном, обвалять в перьях и в кацапию. С какой радости на него тратить деньги украинских налогоплательщиков? Пусть в басманный суд жалуется.
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02.07.2021 13:53 Відповісти
Жги Господь!
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02.07.2021 13:56 Відповісти
А можна його просто на фуйла послати ?
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02.07.2021 13:57 Відповісти
Чекай, він ще суд виграє і з концертами приїде. Ходять чутки що і Порєчєнков скоро завітає.
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02.07.2021 14:44 Відповісти
таких вносят на костер обычно ..раньше ..без трубадуров
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02.07.2021 13:58 Відповісти
СБУ - ТО ГЕРОЇ, ЗДАТНІ ВИТРИМАТИ ТАКЕ СЕРЙОЗНЕ СУДОВЕ ПРОТИСТОЯННЯ. Я ОДРАЗУ ЗГАДУЮ І СЛУЖБУКА ДМИТРУКА, ОСОБУ ЗАВШЕ ПІДЛУ ТА ГАНЕБНУ, І ПОПКОВНИКА НАГРЕБНОГО, ЯКИЙ ЛЮБИТЬ ВИМАГАТИ КВАРТИРИ, КАТУВАТИ ТА (НАВІТЬ НЕПРИСТОЙНО КАЗАТИ) ПЕРЕВІРЯТИ НА СМАК ВМІСТ УНІТАЗУ.
ТАК!
ТО ГЕРОЇ!
СЛАВА!
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02.07.2021 14:01 Відповісти
зеленые продолжают вытирать свои копыта об Украину... школота подкацапская
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02.07.2021 14:02 Відповісти
Коли вже розгонять той оаск???????????????????????????????????????? То є шило в ДУПІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2021 14:07 Відповісти
СБУ готова судиться с лаптем ???
Это шо, новый анекдот такой?
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02.07.2021 14:11 Відповісти
Улюблений, непотопляємий суд ВАЗеленського- портнова.
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02.07.2021 14:29 Відповісти
Теперь СБУ посадят?
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02.07.2021 14:48 Відповісти
Может нашему "доблестному" СБУ не тянуть эту "судебную" резину и сразу извиниться перед этим чучелом ?
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02.07.2021 14:49 Відповісти
Коли вже ліквідуют цей ганебний суд ?
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02.07.2021 14:53 Відповісти
Ви можете собі уявити десь в мацкві, скажімо Вакарчук сдиться з ФСБ, за право в'їзду на рассею
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02.07.2021 15:00 Відповісти
испанський сором....
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02.07.2021 15:23 Відповісти
"ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ..."

Я б хотів щоб Моргенштерн виграв цей суд і йому дозволили в'їзд в Україну, тому що це повний бардак. Це як проститутка: уцьому дам, а цьому ні. Де законопроект про те, що будь-кому хто відвідав Крим в незаконний спосіб, в'їзд в Україну заборонений ДОВІЧНО! Без будь-яких виключень! Щось я не чув щоб якась партія чи група чи якийсь депутат подавав такий законопроект.
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02.07.2021 22:02 Відповісти
 
 