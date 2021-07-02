ОАСК відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до СБУ

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України через внесення його до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

У СБУ заявили, що готові судитися з репером.

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