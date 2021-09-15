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Новости Агрессия России против Украины
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В Белом доме не подтвердили поставки Украине ПРО "Железный купол"

В Белом доме не подтвердили поставки Украине ПРО

В Белом доме не подтвердили информацию, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге 15 сентября не смогла дать четкого ответа на вопрос по этому поводу. По словам Псаки, эту информацию необходимо уточнять.

"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США, — Ред.), но конкретику нужно уточнить", — сказала представитель Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США предлагают выделить Украине батареи противоракетной обороны "Железный купол", - Politico

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол". 

Отметим, "Железный купол" является одной из самых эффективных в мире систем для отражения ракет малой дальности. По данным израильской армии, в последние годы он отразил около 90% ракет, которыми обстреливали Израиль.

Читайте: Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба

Автор: 

оборона (5201) оружие (10203) ПРО (282) США (26511) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+47
как обычно последние два года - главное что ОПа прокукарекало а так или нет - все равно у зеленожопых память как у курки - два часа
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15.09.2021 21:43
+31
Про таке не говорять, якщо дійсно так збираються поставити.

Зелені як завжди набрехали
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15.09.2021 21:45
+29
Так никто и не верит офису Осла. Они там врут постоянно.
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15.09.2021 21:44
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ну вот..а мы уже напали)
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15.09.2021 21:41 Ответить
день какой сегодня чудный -

уже успели получить "Железный купол" и профукать его

спасибо ОПе преЗЕка - умеють делать счастливые дни
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15.09.2021 23:22 Ответить
как обычно последние два года - главное что ОПа прокукарекало а так или нет - все равно у зеленожопых память как у курки - два часа
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15.09.2021 21:43 Ответить
Как у рыбок гуппи. От видосика до видосика.
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15.09.2021 21:46 Ответить
ОПа опять скиздело?Это так неожиданно.
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15.09.2021 21:50 Ответить
Так никто и не верит офису Осла. Они там врут постоянно.
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15.09.2021 21:44 Ответить
они не врут , они правдиво спасают свои зеленые сраки
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15.09.2021 21:55 Ответить
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15.09.2021 22:18 Ответить
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16.09.2021 08:40 Ответить
Офіс Ос лів - це круто!
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16.09.2021 08:41 Ответить
Про таке не говорять, якщо дійсно так збираються поставити.

Зелені як завжди набрехали
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15.09.2021 21:45 Ответить
никогда такого не было и вот ...
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15.09.2021 21:50 Ответить
Хто би вже позакривав їм ті дурні ,невмивані морди ,щоб не патякали ,чого не треба !!! Кажуть з мудрим краще загубити , як з дурним знайти !!!
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15.09.2021 23:40 Ответить
Сьогодні було багато коментарів від слуг народу після статті в https://www.politico.com/news/2021/09/14/us-army-iron-dome-weapons-ukraine-511787 Politico Хотілося б почути тих блазнів зараз.
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15.09.2021 21:46 Ответить
Так,це дешевше ні піти на концерт кварталу!
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15.09.2021 22:06 Ответить
А что тебе не так?

Псаки сказала буквально следующее-

"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США, - Ред.), но конкретику нужно уточнить", - сказала представитель Белого дома.

То бишь разговор между президентами был.

Политико написали следующее -

"Но некоторые в Конгрессе стремятся сделать больше и включили поправку к законопроекту об обороне 2022 года, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциально отправку батареи Iron Dome, которая в настоящее время эксплуатируется. Армия США."

Объем и состав помощи Украине в настоящее время не определен, но возможность поставки Iron Dome в Украину включена в законопроект об обороне.

Все это не на уровне слухов или выдумок а на уровне законопроекта, о чем и написало издательство. Визит в штаты этому определенно содействовал.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-********-proviv-zustrich-z-predstavnikami-********-70517 Президент Украины провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США
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15.09.2021 22:42 Ответить
Ти ба,нічого вона не знає.Читай книжки Мендель,вивчай фотки Нікіфорова.Вчись.
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15.09.2021 21:47 Ответить
Ну это они зря не подтвердили . Конечно же могут. Другое дело , что никогда не поставят . Кроме конгресса ещё и бидон решает .
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15.09.2021 21:47 Ответить
Менше треба зЕленим йолопам язиками ляпати.

1. Аби менше брехати.

2. Аби не "палити хату".
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15.09.2021 21:48 Ответить
Яке там менше патякати,якщо у них заівдання:розпатякувати на всенький свііт все,про що говориться в ОПі президента!
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16.09.2021 00:27 Ответить
та то обещали по кумполу надавать...а им купол железный послышался
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15.09.2021 21:49 Ответить
...ишо, чаво, могуть попутать План Маршалла с Планом Маршала Жукава

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16.09.2021 04:58 Ответить
Ослоботы вперед! На защиту наивеличайшего миротворца игрой на рояле. Не забывайте, ФАС это команда, рашотроллей это тоже касается.
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15.09.2021 21:49 Ответить
Как задолбал этот зеленопузый чёс. Мелет кто попало и что попало.
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15.09.2021 21:50 Ответить
И чем умеет!
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15.09.2021 22:04 Ответить
Упс...
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15.09.2021 21:50 Ответить
Zelezni kupol vet Izrael izgotovlaijet?Xoroso bylo imet ix i Ukraine
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15.09.2021 21:52 Ответить
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15.09.2021 21:52 Ответить
опять спи*** сбрехали ))) выдавая желаемое за действительность )))

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15.09.2021 21:54 Ответить
Просто перепутали, было принято решение о поставке "Шутовского колпака".
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16.09.2021 07:15 Ответить
А зелень вже святкувала пабєду найвеличнішого.
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15.09.2021 21:58 Ответить
Відсвяткувала.
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15.09.2021 22:03 Ответить
поворот один и тот же

президенты разные

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/536168130406849
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15.09.2021 21:58 Ответить
это неточности перевода! просто "обещали дать по "зелёному кумполу", а кому-то послышалось "залізний купол", даже книгу с намёком подарили, но как всегда не дошло!
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15.09.2021 22:01 Ответить
Головне ,як голосніше проголосити про майбутні звершення !!!))
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15.09.2021 22:01 Ответить
"Зеля - брехло!" Уже пора писать на всех заборах!
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15.09.2021 22:01 Ответить
Какой купол (вопрос).https://focus.ua/politics/482491-zheleznyj-kupol-izrailya-kak-rabotaet-i-skolko-stoit-znamenitaya-sistema-pro

Эта израильская система ПВО практически не транспортабельна и будет уничтожена после первого пуска .Фарисеи могут воевать только против безоружных Палестинцев с ракетами из водопроводных труб.

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15.09.2021 22:14 Ответить
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15.09.2021 22:20 Ответить
Не, ну комиком он хорошим был.
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16.09.2021 02:28 Ответить
Хороший комик - это Роуэн Аткинс.

ЗЕ - это скоморох.
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16.09.2021 09:07 Ответить
Ніхто не буде давати Україні ******* системи озброєння, поки у вищому керівництві (в т.ч. і в міністерстві оборони) величезна кількість прокацапської погані.
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15.09.2021 22:25 Ответить
чтобы Козырь его слил Москве?
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15.09.2021 22:32 Ответить
Какой блин нафиг железный купол???!!!

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15.09.2021 22:32 Ответить
Кардинал Simon


@prelatSimon



Може , може , може ....балаболи !!!
ОП
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15.09.2021 22:45 Ответить
Я і не сумнівався що дибілоіду навіть дерев'яну палку не дадуть
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15.09.2021 22:56 Ответить
В США идет дискуссия по поводу предоставления Украине двух батарей системы ПВО "Iron Dome". Смысла в этом для нас никакого. ПВО нужно строить или на серьезных образцах или собственное. У нас все для этого есть, осталось дождаться президента-ВГК которого это заинтересует.

Начать можно с Spherical View Radar- это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга" от украино-американской группы финансируемой в рамках программы Trident Defense Мы понимаем что Зеленскому\Тарану с этого не отстегнется, но пора и про страну подумать.

https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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15.09.2021 22:59 Ответить
У білому домі не підтвердили, а винен у цьому занадьто довгий язик в офісі президента.
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15.09.2021 23:24 Ответить
зачем нам ... "железный"

нам и под куполом своего цирка

харашо и весело - ответили 73 %
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15.09.2021 23:28 Ответить
Баранье у власти Зе! Свое нужно создавать ЗРК дальней дальности. В Украине все для этого есть, заводы и так далее...дайте мудаки деньги и все будет! И не надеяться ни на кого не нужно.
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16.09.2021 01:18 Ответить
Надавать по зеленоному кумполу наверно надо зепридуркам
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16.09.2021 07:27 Ответить
зеленая власть что - пиз*ит, что - дышит.....
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16.09.2021 08:57 Ответить
Взагалі то, "Залізний купол" це, ізраїльська система в якій використовуються елементи американського виробництва або виготовлені за ліцензією американських фірм. І вона ефективна для маленького Ізраїлю, який має розміри Черкаської області. Мене одразу здивувала така інфа. Подібні системи вибудовуються десятиліттями і в головному місцевими компаніями. Для їх роботи потрібна розгалужена і потужна система комунікацій з централізованим комп'ютерним управлінням та хмарними технологіями і багато чого ще.
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16.09.2021 09:27 Ответить
Зелена гидота знову обісралась. Тьху, та й годі!
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16.09.2021 10:30 Ответить
 
 