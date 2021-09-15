В Белом доме не подтвердили поставки Украине ПРО "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили информацию, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге 15 сентября не смогла дать четкого ответа на вопрос по этому поводу. По словам Псаки, эту информацию необходимо уточнять.
"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США, — Ред.), но конкретику нужно уточнить", — сказала представитель Белого дома.
Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол".
Отметим, "Железный купол" является одной из самых эффективных в мире систем для отражения ракет малой дальности. По данным израильской армии, в последние годы он отразил около 90% ракет, которыми обстреливали Израиль.
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уже успели получить "Железный купол" и профукать его
спасибо ОПе преЗЕка - умеють делать счастливые дни
Зелені як завжди набрехали
Псаки сказала буквально следующее-
"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США, - Ред.), но конкретику нужно уточнить", - сказала представитель Белого дома.
То бишь разговор между президентами был.
Политико написали следующее -
"Но некоторые в Конгрессе стремятся сделать больше и включили поправку к законопроекту об обороне 2022 года, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциально отправку батареи Iron Dome, которая в настоящее время эксплуатируется. Армия США."
Объем и состав помощи Украине в настоящее время не определен, но возможность поставки Iron Dome в Украину включена в законопроект об обороне.
Все это не на уровне слухов или выдумок а на уровне законопроекта, о чем и написало издательство. Визит в штаты этому определенно содействовал.
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-********-proviv-zustrich-z-predstavnikami-********-70517 Президент Украины провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США
1. Аби менше брехати.
2. Аби не "палити хату".
спи***сбрехали ))) выдавая желаемое за действительность )))
президенты разные
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/536168130406849
Эта израильская система ПВО практически не транспортабельна и будет уничтожена после первого пуска .Фарисеи могут воевать только против безоружных Палестинцев с ракетами из водопроводных труб.
ЗЕ - это скоморох.
@prelatSimon
Може , може , може ....балаболи !!!
ОП
Начать можно с Spherical View Radar- это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга" от украино-американской группы финансируемой в рамках программы Trident Defense Мы понимаем что Зеленскому\Тарану с этого не отстегнется, но пора и про страну подумать.
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
нам и под куполом своего цирка
харашо и весело - ответили 73 %