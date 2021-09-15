В Белом доме не подтвердили поставки Украине ПРО "Железный купол"

В Белом доме не подтвердили информацию, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге 15 сентября не смогла дать четкого ответа на вопрос по этому поводу. По словам Псаки, эту информацию необходимо уточнять.

"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США, — Ред.), но конкретику нужно уточнить", — сказала представитель Белого дома.

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Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол".

Отметим, "Железный купол" является одной из самых эффективных в мире систем для отражения ракет малой дальности. По данным израильской армии, в последние годы он отразил около 90% ракет, которыми обстреливали Израиль.

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