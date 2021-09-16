В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН
В Украине за последние две недели существенно увеличилось число случаев заболевания COVID-19, и ситуация будет ухудшаться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном 14 сентября прогнозе Национальной академии наук (НАН) о развитии эпидемии COVID-19 в Украине на период с 15-го по 28 сентября.
"Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилась до 2950 человек в день (за две недели – вдвое), среднее количество летальных случаев равно 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение на 41%)", – говорится в прогнозе.
В то же время ученые фиксируют снижение летальности, она "находилась в диапазоне от 2,5% до 3%".
Отмечается также, что ухудшение ситуации с CОVID-19 возможно связано с началом занятий в школах.
"На фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10% (по предварительным данным). Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях", – говорится в сообщении.
Также учены сообщают об "угрожающей ситуации на западе страны": "Высокой является заболеваемость в Черновицкой области, а ее высокие темпы роста наблюдаются во Львовской, Волынской, Тернопольской и других областях".
Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости среди детей не превышает 8%, а проводить вакцинацию будут только после иммунизации 50% взрослого населения.
"Мы проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости. Этот показатель не превышает 8%. Мы анализировали это до циркуляции штамма Дельта, после обнаружения штамма Дельта в Украине ... У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.
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Особей, нарушивших периметр, обычно отлавливали и возвращали в места временного проживания, а больных и слабых отстреливали...
И что тактика будет подобная? ...
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В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН
Слова министра..
. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.