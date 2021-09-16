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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН

В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН

В Украине за последние две недели существенно увеличилось число случаев заболевания COVID-19, и ситуация будет ухудшаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном 14 сентября прогнозе Национальной академии наук (НАН) о развитии эпидемии COVID-19 в Украине на период с 15-го по 28 сентября.

"Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилась до 2950 человек в день (за две недели – вдвое), среднее количество летальных случаев равно 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение на 41%)", – говорится в прогнозе.

В то же время ученые фиксируют снижение летальности, она "находилась в диапазоне от 2,5% до 3%".

Отмечается также, что ухудшение ситуации с CОVID-19 возможно связано с началом занятий в школах.

"На фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10% (по предварительным данным). Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАН прогнозируют, что к 28 сентября количество заражений COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в день

Также учены сообщают об "угрожающей ситуации на западе страны": "Высокой является заболеваемость в Черновицкой области, а ее высокие темпы роста наблюдаются во Львовской, Волынской, Тернопольской и других областях".

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости среди детей не превышает 8%, а проводить вакцинацию будут только после иммунизации 50% взрослого населения.

"Мы проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости. Этот показатель не превышает 8%. Мы анализировали это до циркуляции штамма Дельта, после обнаружения штамма Дельта в Украине ... У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.

дети (6481) карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Как там Андрей Дидовик поживает? Давно его не было тут
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16.09.2021 10:18
+3
А как совместить между собой заголовок...и слова министра..??

Заголовок..

В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН

Слова министра..

. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.
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16.09.2021 11:15
+2
Най краще від зворрби загинаються, нащо та вакцина. Так?
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16.09.2021 10:40
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16.09.2021 10:14 Ответить
Как там Андрей Дидовик поживает? Давно его не было тут
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16.09.2021 10:18 Ответить
Коронавирус не щадит никого!
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16.09.2021 10:27 Ответить
Хорошо, что с ним все в порядке
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16.09.2021 10:29 Ответить
Спасибо!
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16.09.2021 10:34 Ответить
Особенно "умилило":

Особей, нарушивших периметр, обычно отлавливали и возвращали в места временного проживания, а больных и слабых отстреливали...

И что тактика будет подобная? ...
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16.09.2021 10:44 Ответить
Естественно....
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16.09.2021 10:45 Ответить
Ничо страшного. В средние века половина до 7 лет не доживала.
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16.09.2021 10:27 Ответить
Най краще від зворрби загинаються, нащо та вакцина. Так?
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16.09.2021 10:40 Ответить
Ну, очікувано. Про те що дельта для дітей небезпечніша ніж альфа казали? Казали. Усім у кого в голові щось більше ніж космічний вакуум і антена для зв'язку з богом - було очевидно що відкриття шкіл призведе до росту захворюваності, особливо серед дітей. Всі тупі кудахтвння про "80% привитих вчителів" з самого початку викликали тільки бажання покрутити пальцем біля віска - очевидно ж що це було до сраки. Тому тепер слова вчених - просто константація факту. Вакцини для дітей нажаль поки що немає. Тому схоже що доведеться малу знову забирати на домашнє навчання - поки МО чи сама школа роздуплиться з переходом на онлайн, кількість дитячих могил від ковіду явно буде вищою за 0
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16.09.2021 10:35 Ответить
А как совместить между собой заголовок...и слова министра..??

Заголовок..

В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН

Слова министра..

. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.
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16.09.2021 11:15 Ответить
Зачем совмещать, если дальше заголовка мало кто читает. Академик Кива сказал, что растет - значит растет
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16.09.2021 11:43 Ответить
 
 