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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19 серед дітей, - НАН

В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19 серед дітей, - НАН

В Україні за останні два тижні суттєво збільшилася кількість випадків захворювання на COVID-19, і ситуація буде погіршуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому 14 вересня прогнозі Національної академії наук (НАН) про розвиток епідемії COVID-19 в Україні на період з 15-го по 28 вересня.

"Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 2950 осіб на день (за два тижні - вдвічі), середня кількість летальних випадків дорівнює 58 смертям в день в середньому за останній тиждень (за два тижні збільшення на 41%)", - йдеться в прогнозі.

У той же час вчені фіксують зниження летальності, вона "перебувала в діапазоні від 2,5% до 3%".

Зазначається також, що погіршення ситуації з CОVID-19, можливо, пов'язано з початком занять в школах.

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"На тлі початку навчального року різко зросла захворюваність серед дітей, частка яких у випадках хвороби вперше за весь час статистики перевищила 10% (за попередніми даними). ​​Той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про істотний вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах", - йдеться в повідомленні.

Також вчені повідомляють про "загрозливу ​​ситуацію на заході країни": "Високою є захворюваність в Чернівецькій області, а її високі темпи зростання спостерігаються у Львівській, Волинській, Тернопільській та інших областях".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що рівень захворюваності серед дітей не перевищує 8%, а проводити вакцинацію варто тільки після імунізації 50% дорослого населення.

"Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів і кількість дітей в структурі захворюваності. Цей показник не перевищує 8%. Ми аналізували це до циркуляції штаму Дельта, після виявлення штаму Дельта в Україні ... У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років ", - додав міністр.

Автор: 

діти (5054) карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Как там Андрей Дидовик поживает? Давно его не было тут
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16.09.2021 10:18
+3
А как совместить между собой заголовок...и слова министра..??

Заголовок..

В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН

Слова министра..

. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.
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16.09.2021 11:15
+2
Най краще від зворрби загинаються, нащо та вакцина. Так?
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16.09.2021 10:40
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16.09.2021 10:14 Відповісти
Как там Андрей Дидовик поживает? Давно его не было тут
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16.09.2021 10:18 Відповісти
Коронавирус не щадит никого!
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16.09.2021 10:27 Відповісти
Хорошо, что с ним все в порядке
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16.09.2021 10:29 Відповісти
Спасибо!
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16.09.2021 10:34 Відповісти
Особенно "умилило":

Особей, нарушивших периметр, обычно отлавливали и возвращали в места временного проживания, а больных и слабых отстреливали...

И что тактика будет подобная? ...
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16.09.2021 10:44 Відповісти
Естественно....
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16.09.2021 10:45 Відповісти
Ничо страшного. В средние века половина до 7 лет не доживала.
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16.09.2021 10:27 Відповісти
Най краще від зворрби загинаються, нащо та вакцина. Так?
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16.09.2021 10:40 Відповісти
Ну, очікувано. Про те що дельта для дітей небезпечніша ніж альфа казали? Казали. Усім у кого в голові щось більше ніж космічний вакуум і антена для зв'язку з богом - було очевидно що відкриття шкіл призведе до росту захворюваності, особливо серед дітей. Всі тупі кудахтвння про "80% привитих вчителів" з самого початку викликали тільки бажання покрутити пальцем біля віска - очевидно ж що це було до сраки. Тому тепер слова вчених - просто константація факту. Вакцини для дітей нажаль поки що немає. Тому схоже що доведеться малу знову забирати на домашнє навчання - поки МО чи сама школа роздуплиться з переходом на онлайн, кількість дитячих могил від ковіду явно буде вищою за 0
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16.09.2021 10:35 Відповісти
А как совместить между собой заголовок...и слова министра..??

Заголовок..

В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 среди детей, - НАН

Слова министра..

. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет", - добавил министр.
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16.09.2021 11:15 Відповісти
Зачем совмещать, если дальше заголовка мало кто читает. Академик Кива сказал, что растет - значит растет
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16.09.2021 11:43 Відповісти
 
 