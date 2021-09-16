В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19 серед дітей, - НАН

В Україні за останні два тижні суттєво збільшилася кількість випадків захворювання на COVID-19, і ситуація буде погіршуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому 14 вересня прогнозі Національної академії наук (НАН) про розвиток епідемії COVID-19 в Україні на період з 15-го по 28 вересня.

"Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 2950 осіб на день (за два тижні - вдвічі), середня кількість летальних випадків дорівнює 58 смертям в день в середньому за останній тиждень (за два тижні збільшення на 41%)", - йдеться в прогнозі.

У той же час вчені фіксують зниження летальності, вона "перебувала в діапазоні від 2,5% до 3%".

Зазначається також, що погіршення ситуації з CОVID-19, можливо, пов'язано з початком занять в школах.

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"На тлі початку навчального року різко зросла захворюваність серед дітей, частка яких у випадках хвороби вперше за весь час статистики перевищила 10% (за попередніми даними). ​​Той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про істотний вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах", - йдеться в повідомленні.

Також вчені повідомляють про "загрозливу ​​ситуацію на заході країни": "Високою є захворюваність в Чернівецькій області, а її високі темпи зростання спостерігаються у Львівській, Волинській, Тернопільській та інших областях".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що рівень захворюваності серед дітей не перевищує 8%, а проводити вакцинацію варто тільки після імунізації 50% дорослого населення.

"Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів і кількість дітей в структурі захворюваності. Цей показник не перевищує 8%. Ми аналізували це до циркуляції штаму Дельта, після виявлення штаму Дельта в Україні ... У нас не зростає рівень захворюваності серед дітей від 0 до 19 років ", - додав міністр.